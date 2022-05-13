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Yanny陳穎欣晒12年前後校服Look對比照 被網友Mean爆笑佢「老江湖」

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前女團Super Girls成員陳穎欣Yanny自去年開始成為了人氣YouTube頻道「試當真」的幕前成員，近日她以一身學生妹造型為「試當真」拍攝《二廁人生》影片時，和網友分享了一張對比照，Yanny貼出12年前穿校服的廣告相，她模仿當年甫士作對比，竟惹來不少網友Mean爆留言！

陳穎欣 Yanny近日化身學生妹，為試當真拍攝影片《二廁人生》。
Yanny近日化身學生妹，為試當真拍攝影片《二廁人生》。（圖片來源：[email protected]

Yanny陳穎欣：Cosplay 12年前嘅自己

出道12年的Yanny現年32歲，為了今次拍攝再次著起校服，獲不少網友大讚「完全冇違和」、「Yanny好襯日系，真係正到不得了」、「真係冇得輸」等，其後Yanny再晒出的12年前後對比照，並表示：「Cosplay 12年前嘅自己。」獲不少網友畀Like留言「只係大咗兩年咁」、「凍齡」、「冇整confirmed」等等。

陳穎欣 再次著上校服裙，令Yanny想起自己在12年前初出道時拍過的廣告照，於是嘗試扮番當年的自己。
再次著上校服裙，令Yanny想起自己在12年前初出道時拍過的補習學校廣告照，於是擺出當年的甫士及表情，去扮番當年的自己。（圖片來源：[email protected]

網友點評：當年奪A，今日仲係A

不過有人讚亦有人彈，有網友就Mean爆取笑Yanny經歷過「歲月嘅摧殘」，已變成「老江湖」，又指她「Keep到，當年奪A，今日仲係A」、「夾硬內八」、「距離闊咗」、「對腳已經夾唔埋」等等，更有網友貼出網上流傳的圖片，解釋咩叫「老江湖」！

陳穎欣 「老江湖」的點評獲得不少網友認同。
「老江湖」的點評獲得不少網友認同。（圖片來源：網民留言截圖）
陳穎欣 有網友貼圖解釋埋咩叫「老江湖」。
有網友貼圖解釋埋咩叫「老江湖」。（圖片來源：網上圖片）

睇埋試當真《二廁人生》：

重溫Yanny爆Seed反擊網民：為什麼大家不能夠善良一點？

Yanny幾年前被指搶走同團成員李靜儀Heidi的唱片監製Gareth Chan，多年來Yanny都未有澄清，不過早前就有網民留言挑機，令Yanny爆Seed反擊否認！

陳穎欣 Yanny Gareth不時在網上放閃。
Gareth不時在網上放閃。（圖片來源：[email protected]

爭仔事件成解散導火線？

Yanny與Heidi的不和傳聞於2014年開始，當時有指Heidi與唱片監製Gareth Chan拍拖，不過未夠一年就分手，有傳Heidi的港女性格令Gareth受不了，二人分手後，Gareth就與Yanny撻著，更高調熱戀，惹來Heidi不滿，更一怒之下unfollow Yanny的IG，姊妹決裂兼面阻阻。

陳穎欣 Yanny Supergirls正式拆夥，五人齊整示人相信很困難。
Super Girls正式拆夥（左起）Yanny、Aka、Heidi、Cheronna、Jessica五人齊整示人相信很困難。（圖片來源：[email protected]

網友扮Heidi留言 Yanny爆Seed反擊

Yanny之前在IG出post，分享對藝人經常受到人身攻擊嘅感受：「為什麼大家不能夠善良一點？為什麼大家都要把最狠的說話說在人前？」、「己所不欲，勿施於人」，並指每份工作都應該得到別人基本的尊重，有網友扮成Heidi留言：「為什麼你這個x八搶我男人，重搞散個團」，擺明指2014年發生的爭仔事年，令Super Girls解散。

陳穎欣 網友留言挑機，惹來Yanny不滿。
網友留言挑機，惹來Yanny不滿。（圖片來源：[email protected]

Yanny發火反擊 直言未做過

一向鮮有回應這件事的Yanny即留言反擊：「老實說，我根本不需要花時間跟你解釋什麼，我連你是誰我也不知道，但這是我的社交平台，我亦不介意花一點時間回覆你」、「你所說的都不是事實。事實是，我從未做過這樣的事；事實是，我很少為自己反擊，我希望和平；事實是，無論實情是什麼，也不關你的事。」、「如果你喜歡把你生命的時間，燃燒在誣蔑別人身上，也不關我的事，但請你去別的地方，這裡不歡迎你。希望你珍惜自己，把時間消耗在讓你變更好的地方。」

陳穎欣 Yanny多年來鮮有回應傳聞，今次的確被激嬲！
Yanny多年來鮮有回應傳聞，今次的確被激嬲！（圖片來源：[email protected]

廖子妤留言力撐 挑釁網友：你咁大個人亂咁講嘢知唔知會有報應哦

同門好友廖子妤留言撐Yanny，更帶有挑釁味道：「你真係好好笑，你又知發生咩事？你咁大個人亂咁講嘢知唔知會有報應哦～」

陳穎欣 Yanny的同門兼好友廖子妤留言力撐。
Yanny的同門兼好友廖子妤（中）留言力撐。（圖片來源：[email protected]
陳穎欣 Yanny與Fish屬同門關係，故不時一起出席活動，右為余香凝。
Yanny與Fish屬同門關係，故不時一起出席活動，右為余香凝。（圖片來源：[email protected]
陳穎欣 Yanny之後並沒有因為該名網民而被影響，繼續宣傳為謝安琪的品牌拍攝的廣告，不過就關掉了留言功能。
Yanny之後並沒有因為該名網民而被影響，繼續宣傳為謝安琪的品牌拍攝的廣告，不過就關掉了留言功能。（圖片來源：[email protected]

2022年3月，女團Super Girls拆夥 2018年推出最後單曲《睡衣派對》

女團Super Girls（SG）前名Icon Girls（2010年成立），2012年正式以女團SG亮相《勁歌金曲》首度與觀眾見面，成為罕有香港韓風跳舞女團，曾紅過一陣子，但2018年開始各自有不同發展，Aka和Cheronna主攻唱歌，Yanny更已簽約古天樂的電影公司旗下，亦曾拍攝ViuTV劇集《地產仔》，Jessica嫁台灣老公後轉戰主持，又開設煮食頻道，Heidi轉型做時裝達人﹗自2018年Super Girls推出單曲《睡衣派對》後，便沒有組合的作品。

陳穎欣 Yanny 女團 女團Super Girls於2012年正式出道，今年成軍十年﹗
女團Super Girls（SG）成員包括隊長Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）於2012年正式出道，隊長Aka曾在節目中喊住自責做得不足，但對今年SG成軍十年紀念活動仍然充滿期望及信心﹗不過早前卻爆出三名成員不再續約，SG形同解體，難逃女團拆夥命運﹗（圖片來源：FB＠Super Girls）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected]試當真Trial & Error

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