Yanny陳穎欣晒12年前後校服Look對比照 被網友Mean爆笑佢「老江湖」

前女團Super Girls成員陳穎欣Yanny自去年開始成為了人氣YouTube頻道「試當真」的幕前成員，近日她以一身學生妹造型為「試當真」拍攝《二廁人生》影片時，和網友分享了一張對比照，Yanny貼出12年前穿校服的廣告相，她模仿當年甫士作對比，竟惹來不少網友Mean爆留言！