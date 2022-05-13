Yanny陳穎欣晒12年前後校服Look對比照 被網友Mean爆笑佢「老江湖」
Yanny陳穎欣：Cosplay 12年前嘅自己
出道12年的Yanny現年32歲，為了今次拍攝再次著起校服，獲不少網友大讚「完全冇違和」、「Yanny好襯日系，真係正到不得了」、「真係冇得輸」等，其後Yanny再晒出的12年前後對比照，並表示：「Cosplay 12年前嘅自己。」獲不少網友畀Like留言「只係大咗兩年咁」、「凍齡」、「冇整confirmed」等等。
網友點評：當年奪A，今日仲係A
不過有人讚亦有人彈，有網友就Mean爆取笑Yanny經歷過「歲月嘅摧殘」，已變成「老江湖」，又指她「Keep到，當年奪A，今日仲係A」、「夾硬內八」、「距離闊咗」、「對腳已經夾唔埋」等等，更有網友貼出網上流傳的圖片，解釋咩叫「老江湖」！
睇埋試當真《二廁人生》：
重溫Yanny爆Seed反擊網民：為什麼大家不能夠善良一點？
Yanny幾年前被指搶走同團成員李靜儀Heidi的唱片監製Gareth Chan，多年來Yanny都未有澄清，不過早前就有網民留言挑機，令Yanny爆Seed反擊否認！
爭仔事件成解散導火線？
Yanny與Heidi的不和傳聞於2014年開始，當時有指Heidi與唱片監製Gareth Chan拍拖，不過未夠一年就分手，有傳Heidi的港女性格令Gareth受不了，二人分手後，Gareth就與Yanny撻著，更高調熱戀，惹來Heidi不滿，更一怒之下unfollow Yanny的IG，姊妹決裂兼面阻阻。
網友扮Heidi留言 Yanny爆Seed反擊
Yanny之前在IG出post，分享對藝人經常受到人身攻擊嘅感受：「為什麼大家不能夠善良一點？為什麼大家都要把最狠的說話說在人前？」、「己所不欲，勿施於人」，並指每份工作都應該得到別人基本的尊重，有網友扮成Heidi留言：「為什麼你這個x八搶我男人，重搞散個團」，擺明指2014年發生的爭仔事年，令Super Girls解散。
Yanny發火反擊 直言未做過
一向鮮有回應這件事的Yanny即留言反擊：「老實說，我根本不需要花時間跟你解釋什麼，我連你是誰我也不知道，但這是我的社交平台，我亦不介意花一點時間回覆你」、「你所說的都不是事實。事實是，我從未做過這樣的事；事實是，我很少為自己反擊，我希望和平；事實是，無論實情是什麼，也不關你的事。」、「如果你喜歡把你生命的時間，燃燒在誣蔑別人身上，也不關我的事，但請你去別的地方，這裡不歡迎你。希望你珍惜自己，把時間消耗在讓你變更好的地方。」
廖子妤留言力撐 挑釁網友：你咁大個人亂咁講嘢知唔知會有報應哦
同門好友廖子妤留言撐Yanny，更帶有挑釁味道：「你真係好好笑，你又知發生咩事？你咁大個人亂咁講嘢知唔知會有報應哦～」
2022年3月，女團Super Girls拆夥 2018年推出最後單曲《睡衣派對》
女團Super Girls（SG）前名Icon Girls（2010年成立），2012年正式以女團SG亮相《勁歌金曲》首度與觀眾見面，成為罕有香港韓風跳舞女團，曾紅過一陣子，但2018年開始各自有不同發展，Aka和Cheronna主攻唱歌，Yanny更已簽約古天樂的電影公司旗下，亦曾拍攝ViuTV劇集《地產仔》，Jessica嫁台灣老公後轉戰主持，又開設煮食頻道，Heidi轉型做時裝達人﹗自2018年Super Girls推出單曲《睡衣派對》後，便沒有組合的作品。
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