陳綺貞被拍拖18年前男友公開數8宗罪 「文青女神」情緒霸凌同事人設崩壞

有「文青女神」稱號的48歲台灣女歌手陳綺貞，與拍拖18年的音樂人兼其經紀公司添翼音樂老闆鍾成虎於2019年突然宣布分手，但兩人4年來依然保持着良好的工作夥伴關係，令外界認為這份情誼相當難能可貴，然而男方卻於昨日（12日）在社交網站鬧爆前女友是雙面人兼力數對方8宗罪，怒數陳綺貞情緒霸凌同事等多項惡行，引起外界嘩然。一夜之間形象崩壞的陳綺貞其後透過律師回應，揚言要作出提告，兩人正式「搲爛面」。