陳綺貞 鍾成虎

陳綺貞被拍拖18年前男友公開數8宗罪 「文青女神」情緒霸凌同事人設崩壞

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有「文青女神」稱號的48歲台灣女歌手陳綺貞，與拍拖18年的音樂人兼其經紀公司添翼音樂老闆鍾成虎於2019年突然宣布分手，但兩人4年來依然保持着良好的工作夥伴關係，令外界認為這份情誼相當難能可貴，然而男方卻於昨日（12日）在社交網站鬧爆前女友是雙面人兼力數對方8宗罪，怒數陳綺貞情緒霸凌同事等多項惡行，引起外界嘩然。一夜之間形象崩壞的陳綺貞其後透過律師回應，揚言要作出提告，兩人正式「搲爛面」。

陳綺貞 鍾成虎 陳綺貞被前男友兼經紀公司老闆鍾成虎怒數八宗罪。
陳綺貞被前男友兼經紀公司老闆鍾成虎怒數八宗罪。（圖片來源：[email protected]___chen）
陳綺貞 鍾成虎 陳綺貞形象徹底崩壞。
陳綺貞形象徹底崩壞。（圖片來源：[email protected]___chen）

4年前被傳媒爆偷食性情突變

陳綺貞於2019年5月宣布與鍾成虎分手，其後於同年12月被傳媒踢爆做小三與一名已婚銀行主管在街頭激吻，不過當時她透過所屬添翼音樂對外表示對於對方的家庭狀況不知情，並強調兩人已無聯絡。當時作為陳綺貞老闆的鍾成虎一直保持沉默，直到昨天再重提這件事，直言該事件造成公司的業務損失都默默吞下，但對於這個事件的瞭解，後來更顛覆他的認知：「我才驚覺，她已經變了；現在的我，領教到甚麼叫過河拆橋。」他又力斥對方是一名名副其實的雙面人：「把事件的憤怒發在我和工作人員身上，在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受。」他亦無奈表示自己這幾年來被精神虐待到生不如死，感到極心寒。

陳綺貞 鍾成虎 鍾成虎和陳綺貞曾經相愛18年。
鍾成虎和陳綺貞曾經相愛18年。（圖片來源：[email protected]鍾成虎）

陳綺貞被鍾成虎力數8宗罪：只有我們看過舞台下真正的她

另外，鍾成虎直言陳綺貞爆出偷食事件之後努力去修復她文青女神的形象，再加上疫情期間公司遇上經營困難，但對方卻出爾反爾多次提出諸多要求傷害之間任由她予取予求的公司，其中數到8宗罪包括要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司、半夜簡訊情緒霸凌同事、不認先前約定、反反覆覆、不斷提出有別於業界常規的奇怪要求、前員工涉及背信還要去當她助理：「我人生中撒過最大的謊，就是曾用盡全力讓世界相信她是纖塵不染、乾淨透明，事情收尾，漂漂亮亮幫她辦完。我記得我製作的每一個音符，曾經沸騰的每個撥弦，但看到她在舞台上的笑容，我充滿恐懼。可能也只有我們看過舞台下真正的她。」

陳綺貞 鍾成虎 陳綺貞於2019年12月被傳媒踢爆做小三，其後獲公司力挺。
陳綺貞於2019年12月被傳媒踢爆做小三，其後獲公司力挺。（圖片來源：[email protected]陳綺貞 Cheer Chen ）
陳綺貞 鍾成虎 鍾成虎昨日12日）在Facebook發長文控訴前女友陳綺貞。
鍾成虎昨日（12日）在Facebook發長文控訴前女友陳綺貞。（圖片來源：[email protected]鍾成虎）

一唔滿意即大吼大叫

也有台灣傳媒報道爆出，陳綺貞與鍾成虎合作期間為了維持自己是公司中唯一女神形象，不准對方接受其他女歌手的製作邀約，而且她一旦不滿意就會向男方大吼大叫，甚至乎尖叫一個禮拜，讓鍾成虎與公司的其他同事保守精神壓力與情緒勒索，與鍾成虎爆料中所講的不謀而合。

陳綺貞 鍾成虎 有報道指陳綺貞為了維持自己是公司中唯一女神形象，不准鍾成虎接受其他女歌手的製作邀約，而且她一旦不滿意就會向男方大吼大叫，甚至乎尖叫一個禮拜。
有報道指陳綺貞為了維持自己是公司中唯一女神形象，不准鍾成虎接受其他女歌手的製作邀約，而且她一旦不滿意就會向男方大吼大叫，甚至乎尖叫一個禮拜。（圖片來源：[email protected]___chen）
陳綺貞 鍾成虎 陳綺貞現時是添翼音樂旗下唯一的女歌手。
陳綺貞現時是添翼音樂旗下唯一的女歌手。（圖片來源：[email protected]陳綺貞 Cheer Chen ）

陳綺貞反駁：自稱無辜並暗示本人表裡不一

陳綺貞於鍾成虎發文5小時之後，張貼出委託律師的聲明，表示對方所言為不實指控，並要求對方立即公開道歉：「本人與鍾成虎先生及其所代表之添翼創越工作室之間契約存在爭議，鍾成虎先生及添翼創越工作室多年來未依契約約定忠實提供經紀服務及結算報酬，本人多次委請律師發函要求鍾成虎先生依約履行，均未獲積極回應，本人念及多年情誼，從未公開雙方爭議，惟今日鍾成虎先生卻於其臉書個人專頁發文，對本人做出多項不實指控，自稱無辜並暗示本人表裡不一，卻絕口不提其與本人契約糾紛之真相，顯然意在破壞本人名譽並製造有利之輿論。」她亦在聲明提出鍾成虎的行為對自己名譽構成損害：「請鍾成虎先生立即公開發文道歉並做出澄清，否則本人將依照法律規定維護個人之名譽及權利，不再容忍鍾成虎先生之行為。」

陳綺貞 鍾成虎 陳綺貞發律師信反駁鍾成虎自稱無辜，暗示自己表裡不一。
陳綺貞發律師信反駁鍾成虎自稱無辜，暗示自己表裡不一。（圖片來源：[email protected]___chen）
陳綺貞 鍾成虎 陳綺貞在聲明提出鍾成虎的行為對自己名譽構成損害，並揚言要作出提告。
陳綺貞在聲明提出鍾成虎的行為對自己名譽構成損害，並揚言要作出提告。（圖片來源：[email protected]陳綺貞 Cheer Chen ）

曾承諾永遠不會失去彼此

鍾成虎和陳綺貞於2006年共同創辦「添翼創越工作室」，多年來合作無間，女方的每一場演唱會都會由鍾成虎擔任音樂總監，抑或上台做結他手，二人更並於2013年組成堪稱愛情結晶品的實驗性質樂團「The Verse」。對於這段情，陳綺貞曾經相當珍惜，更分別憑經典歌曲《吉他手》和上年推出的《華生》去完整描述和鍾成虎的愛情，即使當年兩人宣布分手，陳綺貞亦表示「即使已不是戀人，未來是永遠的摯友和最有默契的工作夥伴，做為彼此永恆支持，祝福彼此，永遠不會失去彼此。」

陳綺貞 鍾成虎 陳綺貞曾經形容鍾成虎是「永遠的摯友和最有默契的工作夥伴」。
陳綺貞曾經形容鍾成虎是「永遠的摯友和最有默契的工作夥伴」。（圖片來源：[email protected]陳綺貞 Cheer Chen ）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]___chen／[email protected]鍾成虎／[email protected]陳綺貞 Cheer Chen

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