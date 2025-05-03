陳考威剖白與Yanny八年情甜蜜時刻 大方回應Super Girls拆夥真相

音樂人陳考威(Gareth)這兩年事業愛情兩得意，年初叱咤頒獎禮，他首奪「叱咤樂壇監製大獎」。領獎時，更公開向拍拖8年的女友——前Super Girls 成員Yanny示愛，並承諾今年會搞好二人的婚禮。陳考威初出道就被傳媒封為「有米監製」，更先後與不少女歌手如連詩雅、JW王灝兒等傳緋聞。今年41歲的Gareth接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，除了憶述獲黎明賞識的傳奇入行經過外，他亦談及與許廷鏗、馮允謙、陳卓賢、周殷廷等之間的合作點滴。另外，他亦大方回應所有緋聞，他否認自己與Super Girls拆夥有關。而且，他其實頗介意傳媒給他的封號。