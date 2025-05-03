陳考威剖白與Yanny八年情甜蜜時刻 大方回應Super Girls拆夥真相
否認「有米監製」標籤：音樂是真本事
入行15年的陳考威，先後與Super Girls成員Heidi及Yanny交往。在他最初入行時，亦與連詩雅及JW王灝兒傳過緋聞。當年不少報導更用「有米監製」形容他，對此封號陳考威表示：「聽咗呢個名好耐，但我好唔鍾意！呢個名會畀人錯覺我好唔認真做音樂。」但單是通過Gareth去年通宵監製出的45首作品，就足以證明他對音樂十分認真。至於入行有否靠父蔭，他說：「屋企人只係供我去加拿大讀書，返到香港都無靠屋企，係不斷自己打工儲錢，同朋友合租自己砌studio。」
緋聞真相：連詩雅、JW只是同學與工作
給人印象cool爆的陳考威其實很友善及搞笑，問他過往是否因為才華而吸引眾多異性，他說：「可能唔係我才華，可能係我性格呢！」緋聞多多的他重申對每段感情也認真，每段也超過三年以上。至於曾談及被傳過的連詩雅及JW王灝兒，他澄清：「呢兩個都無拍過拖，以前比較多狗仔隊，影到都係同工作前後有關。」Gareth更強調中學已認識連詩雅，「Shiga同我同一間中學，李治廷都係，所以我哋全部都係同學兼朋友。」
八年愛情長跑：Yanny是我最大支柱
與Yanny由2017年開始交往，Gareth直認是他最長的一段關係，他感激Yanny的鼓勵，陪伴他走過兩年前的事業低潮，「佢係超級支持我，做許廷鏗《無力感》專輯之前，我無晒方向沉迷打機。初初Yanny見到都畀我放縱 ，到有一日見我越嚟越嚴重，就同我講：『我知你肯做一件事，就會做到最叻，不如你專注番音樂，你一定得㗎！』就響嗰一晚我成個人醒咗！就抆走晒屋企所有電腦搬番studio，嗰兩年我就好努力，所以就發生咗我今年攞獎呢件事。」
日本求婚笑料百出：煙花下的內向浪漫
節目中，Gareth還大爆去年秘密籌備日本之旅，向Yanny求婚的搞笑過程，「喺上年一月旅行求婚，事前好驚， 驚隻戒指過唔到海關，畀人充公或者畀人偷，因為都用咗好多錢買！事前佢完全唔知，又問我點解plan最後一日去睇煙花。當晚煙花七點放，之前佢行outlet又慢咗，我話夠鐘要去睇煙花啦，佢就話不如唔好去啦。最後說服到佢去，但車程又要兩個鐘，差唔多去到又發現公路大塞車，我心諗大鑊好忟，佢又問我做乜咁忟。」
終於及時趕到湖邊等放煙花，Gareth指求婚搞笑多於浪漫，「我響背囊拎晒啲腳架出黎set 機，但我不嬲唔做呢啲嘢，佢就問我做乜？到放煙花中段我做呢件事（求婚），Yanny係內向嘅人，我又內向，唔識直接講。當我話：『我有啲嘢想同你講，我哋一齊咗咁耐…..』佢就話：『吓？呢度做？咁多人？唔好呢度跪啦，返酒店先。』我本身以為會好似電影咁浪漫，點知其實好搞笑。」叱咤頒獎禮當晚，陳考威曾當眾說今年會完婚。但他指因為要擇吉日，兩口子的婚禮將會改為明年於海外舉行。
否認自己與Super Girls拆夥有關
至於多年來，一直有指Super Girls於2018年拆夥各自單飛與陳考威有關，對此他回應：「其實唔係，當時Super Girls已經去到一個位置，又開埋演唱會啦。其實每個組合去到一個位，成員都會各自獨立發展。BLACKPINK都係咁，佢哋咪仲快！係好正常嘅一個現象，所以我唔覺得係我拆散佢地。」
爭仔事件unfollow Yanny
Yanny與Heidi的不和傳聞於2014年開始，當時有指Heidi與唱片監製Gareth Chan拍拖，不過未夠一年就分手，有傳Heidi的港女性格令Gareth受不了，三人分手後，Gareth就與Yanny撻著，更高調熱戀，惹來Heidi不滿，更一怒之下unfollow Yanny的IG，姊妹決裂兼面阻阻。