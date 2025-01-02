叱咤2024｜陳考威宣布與Yanny陳穎欣結婚 曾爆爭仔風波 女方霸氣反擊

在昨晚（1日）《叱咤樂壇頒獎典禮2024》的舞台上，不僅有音樂人的激烈競爭，更有感人的愛情宣言！音樂人陳考威奪得「叱咤樂壇監製大獎」時，向全世界宣布了他與女友Yanny陳穎欣的婚訊，這對情侶經歷了近8年的風風雨雨，包括過去的爭仔風波，最終攜手步入婚姻的殿堂。陳考威的感人告白和對未來妻子的感激之情，感動在場觀眾！

