叱咤2024｜陳考威宣布與Yanny陳穎欣結婚 曾爆爭仔風波 女方霸氣反擊
陳考威與Yanny陳穎欣終成正果
陳考威與Yanny陳穎欣的愛情故事可謂是典型的娛樂圈愛情長跑。兩人自公開戀情以來，即受到了眾多關注。陳考威在頒獎典禮上的告白，不僅是對Yanny多年來默默支持的感謝，也是對他們愛情的肯定：「我好多謝我另外一半Yanny陳穎欣，因為我廣東話唔係最叻，但每次我準備去錄一隻歌，佢會喺我屋企花時間同我翻譯俾我聽，令我明白隻歌更多，所以我好多謝佢一直嘅陪伴，同埋我會應承佢，2025年今年我會搞好我哋嘅婚禮。多謝大家！」
愛情長跑非一帆風順
陳考威與Yanny的戀情並非一帆風順。早在戀愛初期，就曾有過與其他女團成員的爭仔風波。這段緋聞曾一度讓他們的關係受到外界的質疑。然而，Yanny在接受採訪時曾經否認過搶奪他人男友的指控，並且強調兩人的感情穩定。經過多年的相處，兩人不僅證明了他們的愛情是真摯的，也展示了在娛樂圈這個大環境下，真愛依然可以經受住各種考驗。
爭仔事件unfollow Yanny
Yanny與Heidi的不和傳聞於2014年開始，當時有指Heidi與唱片監製Gareth Chan拍拖，不過未夠一年就分手，有傳Heidi的港女性格令Gareth受不了，三人分手後，Gareth就與Yanny撻著，更高調熱戀，惹來Heidi不滿，更一怒之下unfollow Yanny的IG，姊妹決裂兼面阻阻。
網友扮Heidi留言 Yanny首次反擊
Yanny在2年前在IG出post，分享對藝人經常受到人身攻擊嘅感受：「為什麼大家不能夠善良一點？為什麼大家都要把最狠的說話說在人前？」、「己所不欲，勿施於人」，並指每份工作都應該得到別人基本的尊重，然而就有網友扮成Heidi留言：「為什麼你這個x八搶我男人，重搞散個團」，擺明指2014年發生的爭仔事年，令Supergirls解散。
Yanny發火直言未做過
一向鮮有回應這件事的Yanny則留言反擊，直言未有做過：「老實說，我根本不需要花時間跟你解釋什麼，我連你是誰我也不知道，但這是我的社交平台，我亦不介意花一點時間回覆你」、「你所說的都不是事實。事實是，我從未做過這樣的事；事實是，我很少為自己反擊，我希望和平；事實是，無論實情是什麼，也不關你的事。」、「如果你喜歡把你生命的時間，燃燒在誣蔑別人身上，也不關我的事，但請你去別的地方，這裡不歡迎你。希望你珍惜自己，把時間消耗在讓你變更好的地方。」
Yanny再發長文回應
Yanny事後再發一次長文，指出不希望再有網絡的惡言去傷害別人，亦指出自己回應是因為不希望再去縱容誣蔑她的人。希望大家停止攻擊以及希望關心值錢關心的事。
廖子妤留言力撐挑釁網友：你咁真係好好笑
同門好友廖子妤留言支持Yanny，更帶有挑釁味道：「你真係好好笑，你又知發生咩事？你咁大個人亂咁講嘢知唔知會有報應哦～」
2022年3月，女團Super Girls拆夥
女團Super Girls（SG）成員包括隊長Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）於2012年正式出道，隊長Aka曾在節目中喊住自責做得不足，但對今年SG成軍十年紀念活動仍然充滿期望及信心﹗不過近日卻傳出三名成員不再續約，SG形同解體，難逃女團拆夥命運﹗
Super Girls於2018年推出最後單曲《睡衣派對》
女團Super Girls（SG）前名Icon Girls，2012年正式以女團SG亮相《勁歌金曲》首度與觀眾見面，成為罕有香港韓風跳舞女團，曾紅過一陣子，但2018年開始各自有不同發展，Aka和Cheronna主攻唱歌，Yanny更已簽約古天樂的電影公司旗下，亦曾拍攝ViuTV劇集《地產仔》，Jessica嫁台灣老公後轉戰主持，又開設煮食頻道，Heidi轉型做時裝達人﹗自2018年Super Girls推出單曲《睡衣派對》後，便沒有組合的作品。