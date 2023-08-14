陳自瑤 內地

41歲陳自瑤於廣州行夜市被網民認出 索爆身形突然「大炒車」引網民熱議

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陳自瑤（Yoyo）出道多年來憑童顏外貌及姣好身材而令人留下深刻印象，有現年41歲的她已是一女之母，但外形依然零跌watt，更被獲封做「娛圈索媽」。早前她為豐胸公司拍廣告大展噴血性感身材引起網民熱烈迴響，然而日前她去廣州被網民偶遇時，卻因為2張角度欠佳的照片而被狠批「又肥又矮」，引起網民兩極的反應！

陳自瑤 內地 陳自瑤有「娛圈索媽」的稱號。
陳自瑤有「娛圈索媽」的稱號。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 內地 陳自瑤 豐胸廣告 Yoyo近日續約再任豐胸代言人，赴東平洲拍攝新一輯廣告，性感再加碼！
Yoyo一向身材非常之好！（圖片來源：大會提供）

內地行夜市被途人認出

日前陳自瑤身穿一條紅色波點長裙去廣州行夜市，一邊食攤位小食、一邊玩攤位遊戲，有不少內地民眾認出她並一同合照，不過卻有人表示不知道她的名字，於是上載2張從該網民視角下影的照片放上網問：「偶遇香港明星，有人知道叫什麼嗎？」，卻竟然引來一片劣評。

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（圖片來源：小紅書@陳自瑤Yoyo）
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（圖片來源：小紅書@陳自瑤Yoyo）
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（圖片來源：小紅書@陳自瑤Yoyo）
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（圖片來源：小紅書@陳自瑤Yoyo）

陳自瑤被影到又肥又矮 網民鬧爆影相者

TVB官網中所見，陳自瑤報稱165cm和43kg，但可能因角度問題，照片中的她不但被影到雙眼半開合，身形更看起來又肥又矮，完全不像平時又索又靚的她，令不少網民都紛紛留言鬧爆影相者：「Yoyo這麼瘦，被你拍得像150斤」、「你怎麼把她拍得跟大媽似的」、「把Yoyo拍成這樣，估計本人看到都會哭」、「是拍照問題還是明星本人問題？印象中Yoyo不是很瘦身材很好的嗎？」、「Yoyo估計最想刪除的一張照片」。眼見引起如此大的迴響，該名拍照的網民隨即替陳自瑤解釋：「真不是故意拍到Yoyo這樣，當時不確定又怕人家不給拍，才拍成這樣，想再拍的時候人家已經走了，本人一點也不胖也不矮的！」

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（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：小紅書@6257515679）
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（圖片來源：小紅書@6257515679）

白色低胸晚裝露背晒腿

客戶重本租用豪華遊艇，Yoyo赴東平洲拍攝新一輯廣告，可惜拍攝當日天公不造美，時晴時雨，令拍攝工作相當困難。Yoyo說:「其實客戶每次拍攝為取景靚都好認真，基本上山下海，但今次都幾辛苦，因團隊去了東平洲、西貢拍攝，船程一來較長，天氣又一時落雨一時有陽光。見Yoyo身穿噴血三點式上陣，再著白色低胸晚裝， Yoyo露背晒美腿，美艷動人！

陳自瑤 內地 陳自瑤 豐胸廣告 Yoyo露背晒美腿，美艷動人！
Yoyo露背晒美腿，美艷動人！（圖片來源：大會提供）

酬勞好滿意

Yoyo第一次去東平洲：「啲岩石好靚，我對今次取景地方好滿意，希望出嚟效果會好好。」今次再續約，Yoyo笑言酬勞好滿意，佢最近真係非常忙，除咗拍新一輯廣告外，亦參與TVB飲食節目拍攝，又要忙住直播，但係Yoyo笑言十分充實，亦覺得好開心。

陳自瑤 內地 陳自瑤 豐胸廣告 Yoyo身穿噴血三點式上陣，非常搶鏡
Yoyo身穿噴血三點式上陣，非常搶鏡（圖片來源：大會提供）
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（圖片來源：大會提供）

陳自瑤晒舊照 完美曲線盡現

陳自瑤早前分享2年前拍廣告花絮照，在相中身穿白色性感服飾，完美曲線盡收眼底，極度吸睛！陳自瑤說︰「藍天與白雲，很喜歡的一組花絮照。兩年前的花絮照 ，大家期待新一輯廣告嗎？」

陳自瑤 內地 陳自瑤 豐胸廣告 陳自瑤 廣告 認真不得了！
認真不得了！（圖片來源：IG@chenchiyiu）
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（圖片來源：IG@chenchiyiu）
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（圖片來源：IG@chenchiyiu）
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（圖片來源：IG@chenchiyiu）

陳自瑤豐胸代言廣告靚相出爐

陳自瑤2年前先後勝出配音真人騷《好聲好戲》及帶貨節目《識貨》，無論演技及主持能力都備受讚賞，更獲得「綜藝女神」稱號﹗人氣升的陳自瑤最近以七位數字酬勞續約做廣告代言人，雖然升呢女一，YoYo一樣博到盡，毫不錫身。拍攝當天YoYo以bar top 短褲上陣，陽光海灘下在浪茄海灘取景，為新一輯廣告拍攝平面及電視廣告。

陳自瑤 內地 陳自瑤 豐胸廣告 陳自瑤 廣告 陳自瑤 拍攝採訪當天身穿一件頭黑色泳衣，但原來仲有更性感的白色比堅尼！
拍攝採訪當天身穿一件頭黑色泳衣，但原來仲有更性感的白色比堅尼！（圖片來源：廣告截圖）
陳自瑤 內地 陳自瑤 豐胸廣告 陳自瑤 廣告 陳自瑤 新一輯廣告在網上和鬧市廣告牌都可以看到！
新一輯廣告在網上和鬧市廣告牌都可以看到！（圖片來源：廣告截圖）
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（圖片來源：廣告截圖）
陳自瑤 內地 陳自瑤 豐胸廣告 陳自瑤 廣告 陳自瑤 YoYo已連多年擔任同一代言。
YoYo已連多年擔任同一代言。（圖片來源：廣告截圖）

陳自瑤41歲偽素顏做皮膚測試　網民質疑準確性

陳自瑤Yoyo在個人IG發佈了一條新短片，並寫道：「估吓我而家皮膚狀態嘅年齡？原諒我好無聊，但好開心XDXD #第一次做皮膚測試 #要繼續好好保養自己」她在片中影住自己即場做皮膚測試，得悉肌齡只有28歲時非常開心，更表示：「我要年年28歲。」亦展示了她的皮膚分析結果。網民紛紛留言大讚她肌質極佳，真是媲美少女肌膚，有網民就表示：「我覺得唔準囉，你明明似18歲。」亦有網民笑言：「年年28歲咪老過譚校長年年25歲。」

陳自瑤 內地 陳自瑤 她在片中影住自己即場做皮膚測試
她在片中影住自己即場做皮膚測試（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 內地 陳自瑤 亦展示了她的皮膚分析結果
亦展示了她的皮膚分析結果（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 內地 陳自瑤 展示即場做肌齡測試
展示即場做肌齡測試（圖片來源：IG@chenchiyiu）

陳自瑤素顏直播玩卸妝 驚見憔悴容顏網民嗌心痛

Yoyo陳自瑤早前在凌晨時份剛收工回到家的候開直播，更公開在網民面前玩卸妝，引來數千網民收看，有不少網民留言大讚她皮膚白滑、保養得宜，但亦有不少網民指她卸妝後面容憔悴，黑眼圈明顯，而且雙眼無神，紛紛留言指：「卸妝後完全是兩個人」、「眼部皺紋還是蠻明顯的」、「眼裡無光」、「年輕時真心漂亮，現在眼神空洞了，有歲月的痕跡」、「人太瘦了真的不耐老」等等。

陳自瑤 內地 陳自瑤 Yoyo一邊食宵夜一邊同網民聊天，食吃完洗碗後就開始卸妝。
Yoyo一邊食宵夜一邊同網民聊天，食吃完洗碗後就開始卸妝。（圖片來源：小紅書圖片）
陳自瑤 內地 陳自瑤 有網民cap圖大讚Yoyo素顏keep得好好，卻引來網民爭議。
有網民cap圖大讚Yoyo素顏keep得好好，卻引來網民爭議。（圖片來源：小紅書圖片）

網民力撐：畢竟直播了8小時

有不少網民隨即為Yoyo平反，直言：「畢竟都40好幾了，狀態算很不錯的了」、「以為30+」、「妝前妝後沒差別」、「畢竟直播了8小時」、「工作一整天，凌晨才回家吃宵夜卸妝，肯定疲倦啊」等等，大表心痛，難怪Yoyo日前宣布要出發去旅行叉電，更開心拍片話自己已經3年冇去過旅行，叫大家估吓佢去邊度？

陳自瑤 內地 陳自瑤 Yoyo日前出發去旅行叉電。
Yoyo日前出發去旅行叉電。（圖片來源：抖音@陳自瑤yoyo）
陳自瑤 內地 陳自瑤 原來Yoyo今次的旅行目的地係泰國。
原來Yoyo今次的旅行目的地係泰國。（圖片來源：抖音@陳自瑤yoyo）

陳自瑤流利普通話帶貨破7千萬銷售額

早前TVB與淘寶合作做直播帶貨，請來陳自瑤、馬國明以及陳敏之化身成為空姐空少，於模擬機艙內推銷多個具有香港特色的產品，例如曲奇、燕窩、奶茶等等。觀看人次高達690萬，粉絲暴漲10萬，全場銷售額更突破7320萬，連續講足6小時的陳自瑤可謂功不可沒，直播期間大曬流利普通話，一洗以前帶貨被狠批「冇自信」的恥辱，連內地網民都大讚她的「普通話一點也不普通」。

陳自瑤 內地 直播安排在片場模擬機艙，陳自瑤扮演《衝上雲霄》的空姐。
直播安排在片場模擬機艙，陳自瑤扮演《衝上雲霄》的空姐。（圖片來源：TVB提供）
陳自瑤 內地 陳自瑤介紹香港特產曲奇，表現專業，因為顏值高，連口紅色號都是網民關心的重點。
陳自瑤介紹香港特產曲奇，表現專業，因為顏值高，連口紅色號都是網民關心的重點。（圖片來源：淘寶截圖）

陳自瑤 苦練普通話感動網民

跟陳敏之和馬國明相比，陳自瑤6小時內幾乎全程講普通話，而且親力親為試用試吃，講解詳細不忘跟觀眾互動，還因為顏值高被指賞心悅目，獲網友封為全場MVP：「一看就是做了很多功課」、「幾百頁講稿什麼概念」、「人美講得也好」。如今破紀錄多虧了她的勤學苦練，Yoyo亦在微博感歎帶貨不易：「足足籌備了一個禮拜，每天都在練習和不斷了解過百款嘅產品，試食、試飲、試穿、試用、試講……之前很多人說直播帶貨不是一件容易的事，在這個過程中我真的能深深體會到……要六個小時不停說話，甚至可能忙到連去洗手間嘅時間都無，需要消耗大量嘅體力和腦力。」

陳自瑤 內地 陳自瑤 觀眾紛紛大讚Yoyo普通話很好，原來是背了幾百頁稿的成果。
觀眾紛紛大讚Yoyo普通話很好，原來是背了幾百頁稿的成果。（圖片來源：淘寶截圖）
陳自瑤 內地 陳自瑤 所有產品她都會於事前試用試吃，絕不敷衍和hard sell，專業的態度令不少網民表示願意為了她而下單。
所有產品她都會於事前試用試吃，絕不敷衍和hard sell，專業的態度令不少網民表示願意為了她而下單。（圖片來源：淘寶截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@chenchiyiu、小紅書@陳自瑤Yoyo、

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