41歲陳自瑤於廣州行夜市被網民認出 索爆身形突然「大炒車」引網民熱議

陳自瑤（Yoyo）出道多年來憑童顏外貌及姣好身材而令人留下深刻印象，有現年41歲的她已是一女之母，但外形依然零跌watt，更被獲封做「娛圈索媽」。早前她為豐胸公司拍廣告大展噴血性感身材引起網民熱烈迴響，然而日前她去廣州被網民偶遇時，卻因為2張角度欠佳的照片而被狠批「又肥又矮」，引起網民兩極的反應！