42歲陳自瑤做精明師奶同小販講價被批 網民平反：絕對是好老婆

現年42歲的陳自瑤（Yoyo）近年成功轉型做直播帶貨，早前更獲內地綜藝節目《中國新主播》邀請擔任評審，Yoyo在內地發展有聲有色，近日她分享去動物園遊玩時，更即場大騷講價能力，不過有人批評「明星就不要砍價了」。