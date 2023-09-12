42歲陳自瑤做精明師奶同小販講價被批 網民平反：絕對是好老婆
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現年42歲的陳自瑤（Yoyo）近年成功轉型做直播帶貨，早前更獲內地綜藝節目《中國新主播》邀請擔任評審，Yoyo在內地發展有聲有色，近日她分享去動物園遊玩時，更即場大騷講價能力，不過有人批評「明星就不要砍價了」。
陳自瑤即場大騷講價能力
陳自瑤在抖音平台晒出一條到動物園遊玩的影片，當日她到戶外卻未有帶太陽帽及望遠鏡，只好因即場在園外購買。原先大嬸賣35元一頂帽，Yoyo裝作離去找其他人買，被嬸嬸拉住，Yoyo再展現講價技術，成功殺至25元。之後，到買望遠鏡時則賣口乖讚大嬸好靚，問可否平啲，120蚊講價講到60蚊成功入手。
網民批明星就不要砍價
對於Yoyo展現講價技術，不少網友對此有讚有彈，有人就不認同做明星都要講價：「大明星還討價還價」、「明星就不要砍價了」。
網民為陳自瑤平反：絕對是好老婆
不過，亦有網民為陳自瑤平反，更稱講價是很正常的行為，更是廣東人的美德：「怎麽有人會說明星就不能砍價了？人家有錢又不是傻，真搞笑」、「有錢不代表要做大冤種吧」、「景區旁邊賣東西，哪有不宰客的商家？香港人會砍價就非常難得了，絕對是好老婆」。
陳自瑤回應黑面事件：下次我盡量保持笑容
對於被指在直播帶貨期間一度「黑面」，原因更被直指向網民的「洗版式」留言聲討港姐亞軍王怡然（Lynn），對此傳聞今日（9/2）陳自瑤（Yoyo）親自在社交網發文澄清，內文如下：
8/31號，當晚正在直播的我，心情很好。下次我盡量保持5小時都充滿笑容。謝謝大家關心！
陳自瑤淘寶中秋直播黑面 被港姐王怡然拖累
臨近中秋佳節，TVB淘寶直播亦以「中秋家宴」為主題，向大家推薦相關應節產品，當晚由陳自瑤（Yoyo）坐鎮，而曹永廉就擔任嘉賓。陳自瑤直播帶貨已非常有經驗，當晚亦表現非常專業，對著鏡頭逐一介紹產品，不過期間就有不少網民陸續湧入直播間，更瘋狂留言「Lynn快來直播還錢」、「王某還錢」、「撤銷Lynn」等等，面對網民的「洗版式」留言，原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似當場一度「黑面」。
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撰文：東方新地圖片來源：抖音@陳自瑤