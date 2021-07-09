陳自瑤續約豐胸代言廣告 謙稱冇坐地起價：有工作已經好感恩﹗
陳自瑤（YoYo）連番在綜藝節目中取勝，多年努力被肯定，入行廿一年首次擔起女一。人氣急升的陳自瑤日前以高價續約豐胸廣告代言，不過YoYo謙稱唔敢坐地起價笑言：「唔減價已經好感恩﹗」
文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖
文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖
下月40歲的陳自瑤，近來先後勝出配音真人騷《好聲好戲》及帶貨節目《識貨》，無論演技及主持能力都備受讚賞，更獲得「綜藝女神」稱號﹗人氣升的陳自瑤最近以高額酬勞續約豐胸代言廣告，雖然升呢女一，YoYo一定博到盡，毫不錫身﹗
陳自瑤YoYo出海拍廣告
今日YoYo性感出海到偏遠沙灘拍攝廣告，天未光開工拍到太陽落山，不過YoYo依然神采飛揚，狀態極佳，廣告其中一個造型是黑色bra top襯熱牛，外披西裝大褸，性感又不失型格﹗
陳自瑤接受無綫娛樂新聞台訪問時，表示雖然由早拍到晚，但拍攝得好開心，問到今次續約酬勞是否三級跳？YoYo謙虛指：「同之前一樣已經好好，冇減價已經有感恩，多謝謝小姐（廣告老闆），有工作真係好感恩，喺呢啲時勢有工作機會，真係要多謝，我今日都同化妝師講，今日可以出海、遊船河、影靚相，仲可以賺到錢，真係好開心啦﹗」
YoYo坦言多年未有出海遊船河及到沙灘晒太陽，她表示：「之前因為疫情啦，呢排好少少（疫情），但又多工作比較忙啲，所以好耐冇咁嘅出海機會，（工作成績咁好，會點獎勵自己例如放吓假？）我今日當度假㗎喇，我好熱愛工作㗎，有工作好開心﹗」
陳自瑤分享凍齡心得
陳自瑤分享凍齡心得，她表示經常被指好瘦，常被人問保養大法，陳自瑤話：「宣傳《寶寶大過天》時，香香（岑麗香）同龔姐（龔慈恩）先捉住我問點解keep到咁瘦﹗其實我係手腳幼，係錯覺﹗不過我係好注重飲食嘅﹗」YoYo表示好注重飲食健康：「我平時好少食煎炸、油膩食物，又多飲水，仲要係暖水，養生茶呀花茶﹗汽水嗰啲飲品基本上係唔飲﹗我會食好多補充品﹗」