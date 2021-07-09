陳自瑤續約豐胸代言廣告 謙稱冇坐地起價：有工作已經好感恩﹗

陳自瑤（YoYo）連番在綜藝節目中取勝，多年努力被肯定，入行廿一年首次擔起女一。人氣急升的陳自瑤日前以高價續約豐胸廣告代言，不過YoYo謙稱唔敢坐地起價笑言：「唔減價已經好感恩﹗」

文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖