陳自瑤入行前做過電影女主角 男主角為爭YoYo兄弟反目

陳自瑤在無綫頒獎禮以黑面回應老公王浩信台上公開「多謝YoYo」，立即成為全場焦點，被網民選為最佳女主角，鋒頭蓋過視后蔡思貝。04年加入無綫拍《四葉草》系列的陳自瑤，原來早在入行前三年在電影《愛上我吧》做過女主角，電影中的陳自瑤好pure好true。

撰文：東方新地｜圖片：《愛上我吧》預告片截圖、新傳媒圖庫、陳自瑤IG