陳自瑤入行前做過電影女主角 男主角為爭YoYo兄弟反目
撰文：東方新地｜圖片：《愛上我吧》預告片截圖、新傳媒圖庫、陳自瑤IG
20歲陳自瑤演中學生
陳自瑤在電影中飾演一名年約15歲的中學生，當時已20歲的YoYo樣子青澀，演中學生完全無違和感，青春無敵，在戲中陳自瑤素顏上陣，仙氣十足，在電影中被徐天佑的好兄弟暗戀，徐天佑更教好兄弟追女，但偏偏陳自瑤對徐天佑有意，更主動出擊，徐天佑對YoYo漸生好感，最後為爭女而同好兄弟大打出手，老土情節卻百看不厭﹗
真．素顏大特寫：
陳自瑤在《愛上我吧》有不少大特寫，還有點baby fat的她，雖然演技幼嫩，但仙氣搭夠。
陳自瑤發表自強宣言：「我會變得更好」
陳自瑤自從開通內地社交媒體抖音後，間中會拍片放上網，跟網民分享生活點滴，日前陳自瑤自信十足對鏡講出：「我會變得更好，因為你，但不是為了你。」說完冷笑便昂首闊步行出鏡頭，陳自瑤呢番「我會變得更好」片段，立即引來網民無限聯想，紛紛留言問「是在暗示給王浩信？」、「還好是盲俠，要是聾俠就聽不見了」、「王先生…聽到沒？」
陳自瑤 王浩信 最後大龍鳳
陳自瑤(YoYo)與視帝老公王浩信結婚今年踏入第十年，育有9歲愛女王靖喬，但男方近年緋聞不絕於耳，兩夫妻屢傳情變，近年離婚傳聞甚囂塵上！其實唔少人都認為YoYo樣靚身材正，39之齡但keep得勁好，一文重溫YoYo多年來的性感噴血照！
能共患難與富貴，並非人人都做得到，王浩信與陳自瑤(YoYo)近年多次傳婚變，空穴來風未必無因。YoYo婚前一直受無綫力捧，與王浩信結婚生女後，她甘願做個平凡花旦，睇住老公由三線攀上視帝之位，但夫婦之間距離卻愈來愈遠。為了王浩信的形象與發展機會，YoYo對老公在外的緋聞一直逆來順受，每次有負面新聞，她都願意企出來做大龍鳳，事實卻是有苦自己知。
陳自瑤為個女啞忍
陳自瑤王浩信再傳婚變，不少圈中人都不感意外，據知陳自瑤一直好想挽救段婚姻，自己幾唔開心都好，都陪Vincent出嚟硬撐，結果老公順利拎埋視帝，但關係就未見好轉。Vincent 表面上話想同YoYo 生多個又承諾帶佢去旅行，全部都係得個講字。YoYo為咗個女好唔忍心，亦畀咗好多次機會Vincent，可能聚少離多，佢終於諗通再勉強落去都係冇結果，所以一返香港就同Vincent講清楚，仲叫佢即刻搬走。
陳自瑤痛心控訴
六年半婚姻，只有陳自瑤單方面努力向前行，結果徒勞無功，上月底YoYo情傷爆煲，選擇在社交網連番出文作出絕望控訴，先說：「多麼忙不重要，忙甚麼才重要！一次重要的抉擇勝過千百次的努力！今天的生活是由三、五年前選擇決定的，而三、五年後的生活是由今天決定的。」而之後另一篇「圓規論」則講到「你為甚麼不能圓夢？因為心不定，腳不動。」所有言論似是衝著王浩信而來，暗示夫婦關係已不復再。
陳自瑤歷年性感重溫
王浩信家有嬌妻但緋聞多多，女士們怒罵佢用情唔專一，至於男士呢，都一致認為點解陳自瑤咁正，王浩信都唔珍惜！講返YoYo，雖然佢早已經唔係十八廿二，不過樣貌身材都keep得非常好，上圍豐滿、四肢纖幼、皮膚白滑，著泳衣邊有得輸？
陳自瑤 那些年的模特兒
1981年出生的陳自瑤現年36歲，讀書時曾是校內校花，預科畢業後當上模特兒，拍過唔少廣告。YoYo雖然又唔算係擁有驚為天人的美貌，但勝在清純可愛、笑容甜美，現今講法就係「貼地」的鄰家女孩。睇番YoYo多年前的模特兒照，又唔覺佢同依家有好大分別喎！
《赤沙印記@四葉草.2》（2004）
2003年《四葉草》第一部反應咁好，無綫翌年推出《赤沙印記@四葉草.2》，今次劇集以沙灘排球為題材，女主角有楊秀惠、李思欣、陳自瑤等、男主角則為司徒瑞祈同蔡淇俊，不過呢兩位都已經離開大台。一班後生女著沙排look晒吓腰晒吓腿，當然好睇～