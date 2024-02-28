婚後事｜煒烈演活終極廢老「丁蟹上身」喪鬧新抱陳自瑤
煒烈飾活終極廢老對抗陳自瑤
煒烈要飾活一位毫無責任感的父親，善仁為了圓母親的遺願，不惜一切將這位「廢老」父親接回家中照顧。然而，這個決定卻為明芯帶來了無盡的煩惱。她不僅要分擔潘良的賭債，還要肩負起照顧這位生活惡習多多的父親。在一次潘良在垃圾桶旁屙尿的事件後，明芯終於忍無可忍，將潘良送往老人院。
煒烈「丁蟹上身」喪爆金句網民：值得拎男配獎
即使面對家嫂的決絕行動，潘良依然我行我素，在老人院中橫行霸道。在劇中的一幕中，潘良甚至直接闖入明芯的公司，要求一筆六位數字的「消失費」。他的無理取鬧和歪理橫行，加上「丁蟹上身」金句更是全晚焦點之一，「你唔好當我嚟乞先得㗎，你賺嘅每個崩，我個仔都有功勞㗎」、「你扮慘呀？你慘得過我？我都係做好心，唔再連累個仔啫，咁就盡地一煲卒之乜都冇晒，唔覺意爭人幾廿個，你估我想㗎？」，劇集播出後，網民大讚演技相當出色，值得拎男配獎！
煒烈曾火爆鬧亞視大老闆 私下極寵妻子
煒烈（原名劉永偉）是一位資深演員，曾在70、80年代影視圈中活躍。他於1974年參加TVB藝訓班而入行，不久後便有機會與蕭芳芳合演電影《跳灰》，並被亞洲電視羅致旗下。烈哥年輕時性格火爆，甚至曾經衝入房鬧亞視大老闆，但他表示近年已「收晒火」。
在愛情路上，當時62歲的煒烈遇見了現任太太Amy，並在一次生日會上與她打賭，若成功減肥便娶她為妻。他更每天只食薏米紅豆並堅持運動，終於在3個半月內減掉38磅。兩人經過約3年的交往後，於2016年結為夫妻。烈哥私下極寵妻子，曾表示：「做男人，講得出就要做得到。」
煒烈「御命十三」造型撞款Anson Lo
烈哥演出作品無數，最為人熟悉是1998年煒烈參演 《我和殭屍有個約會》飾演Final Boss「御命十三」，一身血紅皮革造型被指成為25年後Anson Lo 《Nah》MV造型參考對象。
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