婚後事｜福祿壽惡搞陳自瑤被出軌短片翻Hit不斷鬧王浩信做「衰佬」

由陳自瑤、羅子溢主演的《婚後事》自從播出後討論度超高，在最新一集陳自瑤（Yoyo）崩潰鬧爆老公出軌一幕更獲網民激讚。《婚後事》熱播後令Yoyo和老公王浩信的婚姻再次成為眾人焦點，連福祿壽惡搞Yoyo被出軌的短片都翻Hit！