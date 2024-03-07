婚後事｜福祿壽惡搞陳自瑤被出軌短片翻Hit不斷鬧王浩信做「衰佬」
福祿壽惡搞陳自瑤被出軌短片翻Hit
TVB星期日深宵重播2017年節目《齊癲大聖福祿壽》，王祖藍扮演「搖搖」陳自瑤（Yoyo）、片段講述「搖搖」責怪老公冷落她，多次跟蹤老公，觀察老公平時的一舉一動。當時惡搞片段配上同年播出的劇集《踩過界》劇情，王祖藍在片中更多次怒斥王浩信為「衰佬」。
在惡搞片段尾段更加插了王浩信在劇中的床戲，「搖搖」即刻躲在床底下，說「你看我不到、你看我不到」，怎料老公真的看不到她，她傷心大哭。 搖搖最後太生氣，要去盤問老公，誓要「江湖事江湖了，哪怕毀你小小鳥」。
笑蔡思貝做「達哥」玩埋捉奸在床
此外，片中亦提及到「搖搖」發現老公王浩信疑似搭上新歡，片段畫面一轉變成《踩過界》中王浩信和蔡思貝在深山中因為發現有蛇，而失足抱在一起的場面。王祖藍所飾演的「搖搖」即刻邊哭邊說道：「佢竟然鐘意咗…達哥？原來呢個達哥就係人肉發電機」，非常爆笑。
婚後事｜陳自瑤1句秒回蔡思貝收負評事件
陳自瑤主演的《婚後事》雖然討論度高，但可惜在開播首周的收視率只是一般水平（17.3點）。Yoyo表示她無法確定收視情況，但有些朋友表示他們已經有30年沒追劇了，但他們卻追看了《婚後事》，此外Yoyo在內地網民中獲得了很高的評價，他們讚揚她的演技，並認為TVB應該給予陳自瑤一個視后的稱號。Yoyo對於網民的支持表示感謝。
不過，內地網民對蔡思貝的評價卻不太好，他們聲討她，原因是當年她和王浩信傳出緋聞。對於這一點，Yoyo直接說「不清楚也沒有留意到這件事」，可能是因為觀眾對劇情投入得太深。
陳自瑤激罕講王浩信
對於有不少觀眾都表示《婚後事》由陳自瑤及老公王浩信合演會更精彩時，Yoyo則表示：「吓？大家入戲太深喇！」不過當被問到王浩信有冇支持新劇時，陳自瑤就以19字回覆：「唔知佢有冇睇，因為佢呢排拍緊劇，唔好騷擾佢。」同王浩信早前的大方回應略有分別。
陳自瑤開綠燈接夫妻檔
當記者隨後再追問陳自瑤介唔介意孖老公接拍新劇時，陳自瑤就十分大方表示，如果有好劇本、好角色的話，亦不介意孖老公齊齊接拍，更表示一直以來與王浩信都沒有對手戲，頂多只係同劇。
陳自瑤官腔答假設性問題
陳自瑤在接受記者訪問時，亦曾被問及假設另一半出軌會如何應對的問題，而Yoyo只表示假設性問題好難答，但若然真係遇到類似情況，自己一定會先嘗試解決，如果最後真係唔得都冇辦法。而陳自瑤的回覆亦被網民猜測是意有所指。
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