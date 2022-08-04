40歲陳自瑤主動提王浩信最新動向：阿女有同佢Keep住講電話

陳自瑤（Yoyo）與視帝王浩信結婚近11年，近年不時傳出分居、婚變等消息，早前王浩信貼出同女兒的視像通話截圖，並留言：「感謝所有母親」間接向老婆陳自瑤道謝，被部分網民視為世紀破冰，不過日前陳自瑤接受傳媒訪問時，被問到王浩信幾時會由內地返港？她就表示不清楚，只知對方短期內都會繼續留在內地發展，似乎兩公婆無咩溝通。