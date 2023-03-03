陳自瑤初出道絕版濕身寫真集搵葛民輝操刀 拍賣價只係$250
陳自瑤Yoyo憑《四葉草2》彈起後拍三點式寫真集
陳自瑤2000年開始做Model入行，翌年憑CTI電梯女郎廣告開始為人所認識，到04年Yoyo加入TVB，主演《赤沙印記@四葉草.2》彈起，不過之後Yoyo並未受TVB力捧，唯有自己發圍，在04年10月遠赴菲律賓佬沃拍處女水著寫真集，花了足足5個月時間拍攝，仲玩埋濕身誘惑，希望博一鋪可以紅到發紫！
葛民輝首次操刀擔任寫真集攝影師
這本在05年出版的寫真集《Narcissistic YoYo 戀自瑤》，重點除了有當年稚氣未除的Yoyo外，仲有竟然邀請到葛民輝負責部分攝影！當年Yoyo第一次與葛民輝合作，亦是葛民輝首次操刀擔任寫真集攝影師，但到了今時今日，這本已絕版的寫真集，拍賣價竟只需$250。
全素顏拍攝最真一面
葛民輝當年話希望讓讀者睇到Yoyo最真的一面，所以讓她全素顏以真面目示人。為了捕捉Yoyo最自然的眼神及表情，拍攝時葛民輝更對她說：「你唔使理我，自己做自己嘢！」
Yoyo拍寫真有巨星派頭
當年Yoyo影寫真時甚有巨星派頭，行出行入都有個助手貼身傍住，落水前後仲有4、5個人照顧住，幫Yoyo褸浴袍，錫身程度緊要過一班歌星。加上攝影師、化妝師、髮型師等，一行足足11人，陣容已經夠晒巨星級。
Yoyo落水「We」嘩鬼叫
去到菲律賓佬沃第1日，Yoyo主要在泳池落水影相，不過可能處女落水心情興奮得滯，Yoyo成日掂下水就「We」嘩鬼叫，狂嗲攝影師話啲水好凍！
Yoyo 陳自瑤 Profile
生日： 27-08-1981
家庭成員： 父母、1兄
高度： 165cm
體重： 43kg
三圍： 32-23-33
腿長： 39吋
學歷： F.7
嗜好： 閱讀、聽音樂、羽毛球
喜愛明星、歌星： 梁朝偉、張曼玉、 Julia Roberts、張國榮
喜愛電影： 《Pretty Woman》、《摘星奇緣》
喜愛國家/地方： 希臘
喜愛顏色： 天空藍
喜愛食物： 雪糕、雞翼、沙律
討厭食物： 苦瓜及苦嘅食物
討厭事情： 吸二手煙
入行經過： 被星探發現
初戀年齡： 17
當年擇偶條件： 開朗、樂觀、風趣幽默、積極、有愛心、最緊要有feel
Yoyo年紀愈大愈有女人味
年紀愈大愈有女人味的Yoyo，近年也先後拍了不少水著寫真照，部分由老公王浩信操刀拍攝，部分則是為廣告所拍：
常見問題
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