陳自瑤

陳自瑤初出道絕版濕身寫真集搵葛民輝操刀 拍賣價只係$250

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入行23年，到今時今日41歲的陳自瑤（Yoyo）依然係省鏡索人妻，而且年紀愈大女人味愈濃，勁得巴打歡心，近日更有網民搵出Yoyo初入行時做Show Girl的舊照，大讚她當年好pure好true！其實點只做過Show Girl，初入行時期的Yoyo，仲曾經遠赴佬沃拍處女濕身寫真集，場面勁誘惑！

陳自瑤 Yoyo讀書時曾是學校內校花，預科畢業後以模特兒身份出道，拍過唔少廣告。
Yoyo入行以來唯一推出過的寫真集，曾經遠赴菲律賓佬沃取景。（圖片來源：新傳媒照片庫）

陳自瑤Yoyo憑《四葉草2》彈起後拍三點式寫真集

陳自瑤2000年開始做Model入行，翌年憑CTI電梯女郎廣告開始為人所認識，到04年Yoyo加入TVB，主演《赤沙印記@四葉草.2》彈起，不過之後Yoyo並未受TVB力捧，唯有自己發圍，在04年10月遠赴菲律賓佬沃拍處女水著寫真集，花了足足5個月時間拍攝，仲玩埋濕身誘惑，希望博一鋪可以紅到發紫！

陳自瑤 拍《四葉草2》時的Yoyo年約23歲，青春可人。
拍《四葉草2》時的Yoyo年約23歲，青春可人。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳自瑤23歲入無綫拍攝《四葉草》系列劇集，一臉稚氣，似中學生，比真實年紀年輕﹗原來一早已凍齡。
由2000入行至今，Yoyo一直keep住凍齡無走樣。（圖片來源：新傳媒照片庫）

葛民輝首次操刀擔任寫真集攝影師

這本在05年出版的寫真集《Narcissistic YoYo 戀自瑤》，重點除了有當年稚氣未除的Yoyo外，仲有竟然邀請到葛民輝負責部分攝影！當年Yoyo第一次與葛民輝合作，亦是葛民輝首次操刀擔任寫真集攝影師，但到了今時今日，這本已絕版的寫真集，拍賣價竟只需$250。

陳自瑤 葛民輝愛好攝影，03年曾推出過一本《朱八戒大話西遊》攝影集，記載了他在01年演出劇集《齊天大聖孫悟空》3個多月來扮演朱八戒的生活。
葛民輝愛好攝影，03年曾推出過一本《朱八戒大話西遊》攝影集，記載了他在01年演出劇集《齊天大聖孫悟空》3個多月來扮演朱八戒的生活。（圖片來源：：新傳媒照片庫）
陳自瑤 這本Yoyo唯一而且已絕版的寫真集，拍賣價只係$250。
這本Yoyo唯一而且已絕版的寫真集，拍賣價只係$250。（圖片來源：carousell截圖）

全素顏拍攝最真一面

葛民輝當年話希望讓讀者睇到Yoyo最真的一面，所以讓她全素顏以真面目示人。為了捕捉Yoyo最自然的眼神及表情，拍攝時葛民輝更對她說：「你唔使理我，自己做自己嘢！」

陳自瑤 Yoyo在寫真集中由葛民輝操刀拍攝的部分，都是全素顏上陣。
Yoyo在寫真集中由葛民輝操刀拍攝的部分，都是全素顏上陣。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳自瑤 展示出Yoyo年輕時最真實自然的一面。
展示出Yoyo年輕時最真實自然的一面。（圖片來源：新傳媒照片庫）

Yoyo拍寫真有巨星派頭

當年Yoyo影寫真時甚有巨星派頭，行出行入都有個助手貼身傍住，落水前後仲有4、5個人照顧住，幫Yoyo褸浴袍，錫身程度緊要過一班歌星。加上攝影師、化妝師、髮型師等，一行足足11人，陣容已經夠晒巨星級。

陳自瑤 Yoyo去到佬沃影寫真，都有個助手跟出跟入。
Yoyo去到佬沃影寫真，都有個助手跟出跟入。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳自瑤 11人團隊飛到佬沃陪Yoyo影寫真集，派頭足有巨星級。
11人團隊飛到佬沃陪Yoyo影寫真集，派頭足有巨星級。（圖片來源：新傳媒照片庫）

Yoyo落水「We」嘩鬼叫

去到菲律賓佬沃第1日，Yoyo主要在泳池落水影相，不過可能處女落水心情興奮得滯，Yoyo成日掂下水就「We」嘩鬼叫，狂嗲攝影師話啲水好凍！

陳自瑤 當日佬沃氣溫有30度，但一落水Yoyo就狂嗌凍！
當日佬沃氣溫有30度，但一落水Yoyo就狂嗌凍！（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳自瑤 當年嘅Yoyo勝在青春無敵！
當年嘅Yoyo勝在青春無敵！（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳自瑤 身形亦好勻稱，長腿足有39吋。
身形亦好勻稱，長腿足有39吋。（圖片來源：新傳媒照片庫）

Yoyo 陳自瑤 Profile

生日： 27-08-1981
家庭成員： 父母、1兄
高度： 165cm
體重： 43kg
三圍： 32-23-33
腿長： 39吋
學歷： F.7
嗜好： 閱讀、聽音樂、羽毛球
喜愛明星、歌星： 梁朝偉、張曼玉、 Julia Roberts、張國榮
喜愛電影： 《Pretty Woman》、《摘星奇緣》
喜愛國家/地方： 希臘
喜愛顏色： 天空藍
喜愛食物： 雪糕、雞翼、沙律
討厭食物： 苦瓜及苦嘅食物
討厭事情： 吸二手煙
入行經過： 被星探發現
初戀年齡： 17
當年擇偶條件： 開朗、樂觀、風趣幽默、積極、有愛心、最緊要有feel

陳自瑤 索過唔少年輕小花！
讀書時曾是學校內校花，預科畢業後Yoyo以模特兒身份出道，拍過唔少廣告。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳自瑤 Yoyo唔係高，不過身形比例無得頂。
雖然唔算高，不過Yoyo身形比例無得頂。（圖片來源：新傳媒照片庫）

Yoyo年紀愈大愈有女人味

年紀愈大愈有女人味的Yoyo，近年也先後拍了不少水著寫真照，部分由老公王浩信操刀拍攝，部分則是為廣告所拍：

陳自瑤 這輯唯美水著寫真，是Yoyo早年和老公王浩信去旅行時所拍。
這輯唯美水著寫真，是Yoyo早年和老公王浩信去旅行時所拍。（圖片來源：微博@陳自瑤）
陳自瑤 當年初為人妻兼人母的Yoyo，身形Fit到漏。
當年初為人妻兼人母的Yoyo，身形Fit到漏。（圖片來源：微博@陳自瑤）
陳自瑤隧道口晒超長事業線 網友：好容易會出意外！
多年來Yoyo樣貌身材都keep得非常好，索過唔少年輕小花。（圖片來源：微博@陳自瑤）
陳自瑤隧道口晒超長事業線 網友：好容易會出意外！
早前《那些我愛過的人》第一集Yoyo也曾以火紅泳衣登場，贏盡讚賞。（圖片來源：[email protected]陳自瑤yoyo）
陳自瑤隧道口晒超長事業線 網友：好容易會出意外！
在拍豐胸廣告後，Yoyo上圍由B Cup升到C Cup。（圖片來源：[email protected]陳自瑤yoyo）
陳自瑤隧道口晒超長事業線 網友：好容易會出意外！
Yoyo亦毫不吝嗇，經常大晒性感身材！（圖片來源：[email protected]陳自瑤yoyo）
陳自瑤隧道口晒超長事業線 網友：好容易會出意外！
呢輯係Yoyo拍廣告代言相時的水著照。（圖片來源：[email protected]陳自瑤yoyo）
陳自瑤話冇咩報答大家，用舊相但從未曝光嘅送畀大家。
陳自瑤平日唔會特別戒口，但飲食以清淡為主，而且一向不好零食、謝絕甜品和汽水等致肥食物。（圖片來源：[email protected]陳自瑤yoyo）
陳自瑤 真材實料
難怪能長期保持美好身材。（圖片來源：[email protected]陳自瑤yoyo）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、微博@陳自瑤、[email protected]陳自瑤yoyo、carousell截圖

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