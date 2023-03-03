陳自瑤初出道絕版濕身寫真集搵葛民輝操刀 拍賣價只係$250

入行23年，到今時今日41歲的陳自瑤（Yoyo）依然係省鏡索人妻，而且年紀愈大女人味愈濃，勁得巴打歡心，近日更有網民搵出Yoyo初入行時做Show Girl的舊照，大讚她當年好pure好true！其實點只做過Show Girl，初入行時期的Yoyo，仲曾經遠赴佬沃拍處女濕身寫真集，場面勁誘惑！