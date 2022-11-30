陳自瑤小紅書孖連詩雅派福利益內地Fans　結果尷尬情況出現　網民：她是誰？

早前TVB台慶之時，陳自瑤（Yoyo）穿著黑色低胸高衩裙性感登場，耀眼奪目的晚裝相當吸睛，成為了台慶當晚的焦點之一。陳自瑤更係識等冧觀眾，特意在小紅書拍片直擊後台時自己的狀況，引來一眾內地網民拍手叫絕。