陳自瑤小紅書孖連詩雅派福利益內地Fans 結果尷尬情況出現 網民：她是誰？
陳自瑤益內地Fans小紅書孖連詩雅派福利 網民：她是誰？
陳自瑤台慶穿著十分性感，黑色低胸高衩裙在當晚十分奪目。早前她在IG上都Po出一系列「戰衣」的照片，性感程度爆燈。雖然今年已經41歲，但仍然Keep得相當唔錯，晚裝盡顯了陳自瑤的迷人身段，而且展現出一股女人味。
內地Fans享用獨家影片
陳自瑤除了造福香港Fans外，亦都明益內地陳自瑤，在小紅書上釋出獨家影片。只見她在TVB後台穿著該晚裝行路，並不時派出迷人誘惑的眼神及動作，最後則再將IG上的圖片放一次進入影片當中。充滿「動感」的影片除了展現她的傲人上圍外，亦都展現出仍嘅白滑長腿。
網民大讚Yoyo身材出眾
影片獲得網民的一致好評，大讚陳自瑤：「天使臉孔，魔鬼身材」、「身材真的超正」、「台慶最靚」等等。不過都有網民認同Yoyo雖然身材好，但認為其氣質並不適合性感風，優雅風會更加好。陳自瑤都回覆各Fans指：「謝謝大家喜歡！愛你們」，十分落力於內地市場。
連詩雅慘遭冇人識
影片中陳自瑤亦孖好姊妹連詩雅一齊出鏡，不過睇嚟連詩雅的人氣並沒有陳自瑤咁好，有網民直言：「她是誰？」、「白色裙的不好看」。而網民亦將兩人比較，認為陳自瑤在整體的樣貌及穿衣風格上，都是完美力壓連詩雅。
網民怒轟王浩信：眼瞎！
而對於內地網民來說，唔少人都怒轟王浩信唔識珍惜，直言：「那麼正王浩信也不懂珍惜」、「他真的是眼瞎了」、「王浩信沒有福氣唉」。不過兩人目前其實也只是傳出離婚，並沒有確實消息指兩人已分開。
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