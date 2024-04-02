陳自瑤晒自信小蠻腰fit到爆！網民即叫王浩信睇相：一定可以燃起愛火
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早前播畢的TVB大熱劇集《婚後事》除了陳自瑤（Yoyo）被評為「癲婆式」的演技外，不少觀眾更將劇情與陳自瑤及王浩信的婚姻作比較。為了保持人氣，陳自瑤不時在社交平台晒出福利送畀支持者，昨日（1日）更大派小蠻腰福利，認真fit到爆！
陳自瑤晒自信小蠻腰fit到爆！網民即叫王浩信睇相
照片中，陳自瑤身穿牛仔褸，入面加件紅色短衫，更故意不扣鈕輕輕騷出小蠻腰，完美展現馬甲線！好友連詩雅同黃翠如留言大讚，更有網民笑指如果叫老公王浩信睇呢輯相，一定可以燃起愛火！
陳自瑤大方回應《婚後事》收視平平
《婚後事》是一部討論度很高的劇集，但可惜在開播首周的收視率只是一般水平（17.3點）。Yoyo表示她無法確定收視情況，但有些朋友表示他們已經有30年沒追劇了，但他們卻追看了《婚後事》，此外Yoyo在內地網民中獲得了很高的評價，他們讚揚她的演技，並認為TVB應該給予陳自瑤一個視后的稱號。Yoyo對於網民的支持表示感謝。
陳自瑤1句秒回蔡思貝收負評事件
不過，內地網民對蔡思貝的評價卻不太好，他們聲討她，原因是當年她和王浩信傳出緋聞。對於這一點，Yoyo直接說「不清楚也沒有留意到這件事」，可能是因為觀眾對劇情投入得太深。
陳自瑤激罕講王浩信
對於有不少觀眾都表示《婚後事》由陳自瑤及老公王浩信合演會更精彩時，Yoyo則表示：「吓？大家入戲太深喇！」不過當被問到王浩信有冇支持新劇時，陳自瑤就以19字回覆：「唔知佢有冇睇，因為佢呢排拍緊劇，唔好騷擾佢。」同王浩信早前的大方回應略有分別。
陳自瑤開綠燈接夫妻檔
當記者隨後再追問陳自瑤介唔介意孖老公接拍新劇時，陳自瑤就十分大方表示，如果有好劇本、好角色的話，亦不介意孖老公齊齊接拍，更表示一直以來與王浩信都沒有對手戲，頂多只係同劇。
陳自瑤官腔答假設性問題
陳自瑤在接受記者訪問時，亦曾被問及假設另一半出軌會如何應對的問題，而Yoyo只表示假設性問題好難答，但若然真係遇到類似情況，自己一定會先嘗試解決，如果最後真係唔得都冇辦法。而陳自瑤的回覆亦被網民猜測是意有所指。
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圖片來源：陳自瑤IG、YouTube@TVB娛樂新聞台、新傳媒資料庫