陳自瑤晒自信小蠻腰fit到爆！網民即叫王浩信睇相：一定可以燃起愛火

早前播畢的TVB大熱劇集《婚後事》除了陳自瑤（Yoyo）被評為「癲婆式」的演技外，不少觀眾更將劇情與陳自瑤及王浩信的婚姻作比較。為了保持人氣，陳自瑤不時在社交平台晒出福利送畀支持者，昨日（1日）更大派小蠻腰福利，認真fit到爆！