陳自瑤徐菁遙撞樣撞足20年 同人唔同命一個唔使撈一個繼續捱

38歲的徐菁遙（Suki／前名：徐淑敏）和41歲的陳自瑤（Yoyo）自出道以來一直被外界指外形相似十足姊妹，2位同樣擁有甜美外貌和魔鬼般的身材，即使現時已榮升人妻人母後，外形依然零跌watt深受網民追捧。不過，外形接近的2人，卻同人唔同命，一個幸福嫁入豪門唔洗撈，另一個卻屢傳婚變繼續捱！