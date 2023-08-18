陳自瑤徐菁遙撞樣撞足20年 同人唔同命一個唔使撈一個繼續捱
徐菁遙、陳自瑤撞樣撞足20年
陳自瑤和徐菁遙在入行前都曾經擔任過模特兒，而且出道時間亦相若，陳自瑤在2004年參演首部劇集《赤沙印記@四葉草.2》而為人熟悉，而徐菁遙則在2006年以本名徐淑敏參選港姐，不過最後大熱倒灶三甲不入，只得「旅遊大使獎」。2人入行初期都只被分配到小配角，亦曾經在《仁心解碼》合作過，陳自瑤飾演醫生，而徐菁遙就飾演護士。不過自從《仁心解碼》之後，2人在演藝事業和婚姻生活上都各自走上不一樣的路。
徐菁遙嫁入豪門唔洗撈
徐菁遙在2009年與富商黃浩結婚後便逐漸退出幕前過闊太生活，並4年抱3，多年來一直專心照顧家庭。生完3位千金後，無論身材定外貌都依然Keep得好好，閒時亦不忘讀書增值自己，前幾年更報讀法國藍帶課程進修廚藝，獲網民封為女士們的典範。
陳自瑤屢傳婚變繼續捱
陳自瑤出道接近20年繼續在TVB拍劇拼搏，多年來出演過多套劇集，在2021年憑著《寶寶大過天》奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女配角」一獎，是加入TVB 18年來首個電視獎項。不過愛情方面則比較棘手，Yoyo在2011年與王浩信結婚後誕下一名女兒，原本恩愛無比的2人近年傳出婚變，Yoyo出席活動時亦已多次以「私人問題不方便回答」為由拒絕回帶有關老公的提問，與當年經常曬恩愛的模樣截然不同。
內地網民批評Yoyo長得太苦
陳自瑤和徐菁遙雖然撞樣撞足20年，但卻同人唔同命，原本相似的2人如今連氣質都與當年截然不同。有內地網民出post討論，竟然一面倒都是支持徐菁遙，更批評陳自瑤長得太苦：「覺得徐淑敏（徐菁遙）甜美好多，Yoyo也好看的，但是總覺得面相看上去不是那麼的簡單」、「不知道為什麼，陳自瑤感覺好有心機好厲害的感覺」、「講真啊，我覺得徐淑敏貴氣很多」等。
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