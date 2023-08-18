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陳自瑤徐菁遙撞樣撞足20年 同人唔同命一個唔使撈一個繼續捱

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38歲的徐菁遙（Suki／前名：徐淑敏）和41歲的陳自瑤（Yoyo）自出道以來一直被外界指外形相似十足姊妹，2位同樣擁有甜美外貌和魔鬼般的身材，即使現時已榮升人妻人母後，外形依然零跌watt深受網民追捧。不過，外形接近的2人，卻同人唔同命，一個幸福嫁入豪門唔洗撈，另一個卻屢傳婚變繼續捱！

陳自瑤 兩人自入行以來一直被外界指撞樣。
兩人自入行以來一直被外界指撞樣。（圖片來源：IG@sukichui_wee）

徐菁遙、陳自瑤撞樣撞足20年

陳自瑤和徐菁遙在入行前都曾經擔任過模特兒，而且出道時間亦相若，陳自瑤在2004年參演首部劇集《赤沙印記@四葉草.2》而為人熟悉，而徐菁遙則在2006年以本名徐淑敏參選港姐，不過最後大熱倒灶三甲不入，只得「旅遊大使獎」。2人入行初期都只被分配到小配角，亦曾經在《仁心解碼》合作過，陳自瑤飾演醫生，而徐菁遙就飾演護士。不過自從《仁心解碼》之後，2人在演藝事業和婚姻生活上都各自走上不一樣的路。

陳自瑤23歲入無綫拍攝《四葉草》系列劇集，一臉稚氣，似中學生，比真實年紀年輕﹗原來一早已凍齡。
由2000入行至今，Yoyo一直keep住凍齡無走樣。（圖片來源：新傳媒照片庫）
陳自瑤 2006香港小姐 冠軍 美麗戰場 三甲 plt 2006 香港小姐
徐菁遙於2006年以本名徐淑敏參選港姐，最後卻大熱倒灶三甲不入。（圖片來源：東方新地）
陳自瑤 Suki曾經同Yoyo一起合作拍《仁心解碼》，飾演護士。
Suki曾經同Yoyo一起合作拍《仁心解碼》，飾演護士。（圖片來源：《仁心解碼》截圖）
陳自瑤 而Yoyo就飾演醫生。
而Yoyo就飾演醫生。（圖片來源：《仁心解碼》截圖）

徐菁遙嫁入豪門唔洗撈

徐菁遙在2009年與富商黃浩結婚後便逐漸退出幕前過闊太生活，並4年抱3，多年來一直專心照顧家庭。生完3位千金後，無論身材定外貌都依然Keep得好好，閒時亦不忘讀書增值自己，前幾年更報讀法國藍帶課程進修廚藝，獲網民封為女士們的典範。

陳自瑤 徐淑敏 完全唔似已經係3個小朋友嘅媽媽
Suki保養得宜，完全不像已經是三個小孩的媽媽。（圖片來源：IG@sukichui_wee）
陳自瑤 Suki就嫁入豪門幸福美滿，繼續過闊太生活。
Suki就嫁入豪門幸福美滿，繼續過闊太生活。（圖片來源：IG@sukichui_wee）
陳自瑤 Suki早年成功考獲藍帶
Suki早年成功考獲藍帶（圖片來源：IG@sukichui_wee）
陳自瑤 Suki認真出得廳堂，入得廚房。
Suki認真出得廳堂，入得廚房。（圖片來源：IG@sukichui_wee）

陳自瑤屢傳婚變繼續捱

陳自瑤出道接近20年繼續在TVB拍劇拼搏，多年來出演過多套劇集，在2021年憑著《寶寶大過天》奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女配角」一獎，是加入TVB 18年來首個電視獎項。不過愛情方面則比較棘手，Yoyo在2011年與王浩信結婚後誕下一名女兒，原本恩愛無比的2人近年傳出婚變，Yoyo出席活動時亦已多次以「私人問題不方便回答」為由拒絕回帶有關老公的提問，與當年經常曬恩愛的模樣截然不同。

陳自瑤 婚戒是卡地亞Love系列，王浩信品味同陳冠希一緻。
Yoyo與王浩信在2011年結婚，頭幾年的確幸福美滿，但近年就屢傳婚變。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳自瑤 Yoyo在《寶寶大過天》演技大爆發，獲觀眾一致好評。
Yoyo在《寶寶大過天》演技大爆發，獲觀眾一致好評。（圖片來源：《寶寶大過天》截圖）
陳自瑤 Yoyo在2021年憑《寶寶大過天》奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女配角」獎項。
Yoyo在2021年憑《寶寶大過天》奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女配角」獎項。（圖片來源：TVB影片截圖）
陳自瑤 穿著噴血三點式泳衣上陣，盡展豐滿身形。
Yoyo繼續拼搏，早前更以噴血三點式泳衣上陣拍廣告。（圖片來源：IG@chenchiyiu）

內地網民批評Yoyo長得太苦

陳自瑤和徐菁遙雖然撞樣撞足20年，但卻同人唔同命，原本相似的2人如今連氣質都與當年截然不同。有內地網民出post討論，竟然一面倒都是支持徐菁遙，更批評陳自瑤長得太苦：「覺得徐淑敏（徐菁遙）甜美好多，Yoyo也好看的，但是總覺得面相看上去不是那麼的簡單」、「不知道為什麼，陳自瑤感覺好有心機好厲害的感覺」、「講真啊，我覺得徐淑敏貴氣很多」等。

陳自瑤 兩人情同姐妹。
兩人情同姐妹。（圖片來源：IG@sukichui_wee）
陳自瑤
（圖片來源：網民留言截圖）
陳自瑤
（圖片來源：網民留言截圖）
陳自瑤
（圖片來源：網民留言截圖）
陳自瑤
（圖片來源：網民留言截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@chenchiyiu、IG@sukichui_wee、《仁心解碼》截圖、新傳媒資料庫、網民留言截圖、《寶寶大過天》截圖

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