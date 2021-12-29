陳自瑤 徐淑敏索媽團開派對 鬥晒腿Deep V搶鏡
陳自瑤 聖誕節都要開工，閨密們徐淑敏（徐菁遙）、沈卓盈等遷就陳自瑤檔期，只要仲係十二月就係開派對的日子，陳自瑤等索媽們撇低老公仔女，齊齊在五星級酒店內開派對，個個戰鬥格Deep V盛裝出席，吊帶閃片短裙鬥晒長腿，嫁人生仔後依然弗到漏﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_wee、[email protected]_sum
陳自瑤 做到無停手 攝時間同姊妹慶祝
40歲陳自瑤是今屆女配大熱，近日為新劇《異搜記》宣傳同時正在拍攝《有種好男人》，工作多到無停手﹗不過再忙都要抽空同一班好姊妹在佳節下開派對，陳自瑤、徐淑敏和沈卓盈都在社交網分享派對照，已有三個小朋友的徐淑敏貼相，並寫道：「說好的聖誕party#girlsnight」講到明姊妹派對，老公仔女先放埋一邊﹗
陳自瑤 晒腿 吸逾二萬like
陳自瑤、徐淑敏及沈卓盈三位索媽與髮型師及化妝師好友以bling bling短裙主題開派對，陳自瑤、徐淑敏及沈卓盈更齊齊以吊帶閃片貼身裙出席，大晒白滑長腿，陳自瑤po相後數小時，已火速超過二萬like數，網民留言大讚五位靚女，又激讚索過做女時「靚過依家班新一代小花」、「有冇考慮選港姐？」、「點解可以仲後生咗？」、「五位索腿靚女」、「邊個信你哋結咗婚仲生埋仔？」
陳自瑤 索爆 王浩信都讚
圈中好友都忍唔住留言大讚，陳茵媺留言：「My gosh , what a fit bunch of ladies !」，陳凱琳留言：「 Pretty girls﹗」，老公王浩信亦有畀like﹗