陳自瑤 徐淑敏索媽團開派對 鬥晒腿Deep V搶鏡

陳自瑤 聖誕節都要開工，閨密們徐淑敏（徐菁遙）、沈卓盈等遷就陳自瑤檔期，只要仲係十二月就係開派對的日子，陳自瑤等索媽們撇低老公仔女，齊齊在五星級酒店內開派對，個個戰鬥格Deep V盛裝出席，吊帶閃片短裙鬥晒長腿，嫁人生仔後依然弗到漏﹗