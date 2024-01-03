42歲陳自瑤完勝COLLAR2人氣成員 網民建議可以取代埋隊長Gao
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現年42歲的陳自瑤（Yoyo）身材向來火辣，更不時在社交平台大派福利，對自己的好身材完全不會吝嗇！早前陳自瑤在社交平台上載了一輯新相迎接2024，不但大騷美背，超凍齡的靚樣仲獲網民激讚！有網民於討論區開Post表示陳自瑤完勝COLLAR的2位人氣成員，甚至做埋隊長都冇問題……
陳自瑤騷美背撼後輩
陳自瑤早前在社交平台分享了多張新相，只著幼帶內衣的陳自瑤以牛仔背心披在身前，大騷白滑美背，性感指數爆燈！陳自瑤超進取的服裝亦獲網民大讚：「如果post埋正面今年就實行好運」、「女人都覺你正，男人對著你怎忍得了」、「這個圈子，有誰可以做到這麽高品味的感性美！」、「真係好有女人味！」
網民大讚陳自瑤靚過COLLAR人氣成員
陳自瑤的福利相一出，隨即便引來不少網民的關注。有網民對此在討論區展開了熱烈的討論，更齊齊力讚陳自瑤的凍齡靚樣萬勝COLLAR的2位人氣成員，分別是22歲的Ivy So（蘇雅琳）以及21歲的Day（許軼）。不少網民都表示陳自瑤成為CLOOAR第8人完全冇壓力：「根本唔似42歲，同班2字頭妹豬冇分別」、「入COLLAR可以拉高整體顏值」、「Ivy So同Day都唔及Yoyo咁靚啦」、「入COLLAR一定係人氣top成員」。
網民激讚陳自瑤可以取代Gao
網民除了力讚陳自瑤完勝Ivy So同Day之外，仲表示Yoyo可以取代埋30歲的隊長Gao（沈貞巧）！有網民表示陳自瑤身上自帶隊長的氣質：「企出嚟就係隊長嘅樣」、「Viu揀Gao做隊長都係想要啲有女人味嘅成員啫，Yoyo完全夠做」、「其實陳自瑤睇落同Gao年紀差唔多……」、「論樣同身材，陳自瑤都係Gao之上，要取代輕而易舉」。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@chenchiyiu、IG@ivyysooo、IG@6y_day、IG@gagarieo