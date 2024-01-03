42歲陳自瑤完勝COLLAR2人氣成員 網民建議可以取代埋隊長Gao

現年42歲的陳自瑤（Yoyo）身材向來火辣，更不時在社交平台大派福利，對自己的好身材完全不會吝嗇！早前陳自瑤在社交平台上載了一輯新相迎接2024，不但大騷美背，超凍齡的靚樣仲獲網民激讚！有網民於討論區開Post表示陳自瑤完勝COLLAR的2位人氣成員，甚至做埋隊長都冇問題……