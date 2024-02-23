婚後事︱陳自瑤夾硬回應王浩信呆足10秒自爆睇劇本睇到淚崩
陳自瑤夾硬回應王浩信
陳自瑤（Yoyo）今次首次擔正做女主角，當被問到會否與老公王浩信一起收看，Yoyo就指王浩信拍緊劇，所以未必有時間事先看，要等播出後再算。當記者問到Yoyo對老公王浩信在《狀王之王》的表現時，Yoyo就指因為有一段好長時間都不在香港，所有只有看部分片段，不過都覺得幾搞笑。
王浩信陳自瑤疑似冇夾口供
此外王浩信日前在出席活動時罕有提到Yoyo，指一家人在情人節一起欣賞《狀王之王》，笑指Yoyo有讚自己扮女人靚，又話Yoyo有要求自己多留在家中陪女兒；不過其實Yoyo早在社交平台上傳美照指情人節同「財神過」，搞到網民都笑二人疑似冇夾口供。
陳自瑤口啞啞足10秒
當被問到冇夾口供一事，Yoyo就即刻口啞啞足10秒，指自己冇睇新聞，又不停嘗試將話題帶回新劇《婚後事》上。當被問到覺得老公王浩信扮女裝靚唔靚時，Yoyo又答到口窒，指覺得自己靚啲，場面尷尬到身旁的羅子溢都即刻幫口打圓場轉話題！
新劇演「被出軌」陳自瑤睇劇本睇到淚崩
Yoyo在新劇《婚後事》中飾演一位經歷丈夫出軌的「完美人妻」。Yoyo在接受訪問時憶述拍攝時的「苦況」：「返到屋企真係攰到唔識郁，日日係咁喊係咁鬧係咁化妝變裝，唔單止唔夠瞓，忙起上嚟仲可能真係每餐只扒兩、三啖飯就埋位。不過其實幾辛苦都值得，一來個劇本我好鍾意，二來今次係自《缺宅男女》後再同羅子溢合作，大家經驗多咗、又一樣畀個劇本感動到不得了，所以合作起上嚟好有火花，撞到好多嘢出嚟、好好玩。」
首次演激烈床戲 陳自瑤憑1招壯膽
今次《婚後事》中亦有多場激烈床戲，對於今次劇集中的親熱戲份，Yoyo就尷尬指：「平時公司嘅劇集最多都係錫兩嘢就OK，我嘅界限最多都係咁，所以今次真係要過自己心嘅關口，因為真係我咁多年來拍過最激烈嘅親密戲。」陳自瑤又自爆平時都會靠喝少量酒來壯膽，而對手羅子溢亦有叫Yoyo在拍攝時選一首自己喜歡的歌，為Yoyo減輕緊張感。
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