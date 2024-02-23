婚後事︱陳自瑤夾硬回應王浩信呆足10秒自爆睇劇本睇到淚崩

由陳自瑤、羅仲謙（現名羅子溢）、王敏奕、羅天宇、黎諾懿及賴慰玲主演的新劇《婚後事》將會接檔《狀王之王》在下星期一播出。日前一眾演員出席宣傳活動，其中首次擔正的陳自瑤（Yoyo）在訪問中多次被問到與老公王浩信相關事宜，搞到Yoyo都好尷尬，更加一度呆足10秒，要身旁羅仲謙幫手打圓場…