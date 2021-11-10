陳自瑤王浩信結婚10周年屢傳婚變 重溫2011年恩愛度蜜月 禁室培慾大肚照行房
文：東方新地｜圖：東方新地
陳自瑤奉子嫁王浩信 峇里甜蜜度蜜月
陳自瑤（YoYo）台慶冷面對待老公王浩信再奪視帝，令二人婚變傳聞再成熱話！40歲的陳自瑤（YoYo）與38歲的王浩信結婚10年，當年選擇在6條1結婚以示生生世世，不過近年屢傳婚變更抗拒合體現身，每提及對方都變生疏，更甚的是王浩信被問及太太陳自瑤，立即落閘拒回應﹗
禁室培慾
陳自瑤同老公2011年奉子成婚後，一直相當恩愛，當年王浩信甜蜜帶大肚陳自瑤飛峇里島過二人世界火辣度蜜月，蜜月之旅重點入住7千元一晚的Banyan Tree臨崖海景別墅，房內有齊king size大床、按摩池、私人泳池，浴室更是無遮無掩，春光無限，伴以壯觀印度洋海景，難怪蜜月之旅多日來足不出戶享受，5日4夜行程中，兩人除入住當晚曾外出晚飯，其餘時間全程留在房間，望海培慾重溫蜜月期。至旅程最後一日，兩人才捨得離開酒店，行沙灘拍拍照，感受一下峇里風情。
上圍升cup
於峇里期間所見，一向身材不算有睇頭的陳自瑤，穿上低胸吊帶裙，上圍明顯出現谷奶反應脹爆包唔冚，同時間腰肢變粗，腹部明顯變得渾圓。幸而似乎沒有任何「孕吐」現象，精神好，胃口更好，而且紅光滿面，別有懷孕期的女性嫵媚，難怪兩夫婦拍拖多時，蜜月之旅仍糖黐豆，全程對極唔厭！據知情人爆料：「臨結婚前爆出Cammi單嘢令YoYo好唔開心，Vincent唔想老婆懷住呢個心情陀仔，所以大住肚都照搭飛機度蜜月，希望散散心，重溫昔日熱戀甜蜜。」
王浩信：做蜜月做嘅嘢
本刊就大肚度蜜月致電剛回港的王浩信，他表示：「佢陀得幾好，冇咩大反應，又冇特別戒口，最主要食得健康，唔飲酒同唔食煎炸嘢，問題唔大。」問到連日足不出戶留守房間，在房內有何消遣，他即遊花園謂：「間房好靚，有泳池又有按摩池，咁住得梗係好好享用吓！」蜜月之旅甜蜜蜜，新婚嬌妻又美艷惹火，血氣方剛的Vincent又是否把持得住，做蜜月夫婦會做的事，他聞言相當尷尬：「嘩！嘩！嘩！呢個真係唔方便講，都係蜜月會做嘅嘢啦，自己私人度蜜月，俾番啲空間我哋啦！」收到晒！
王浩信 陳自瑤曾在馬會慶祝結婚周年
王浩信和陳自瑤婚後不時晒恩愛，不時互貼老公老婆視覺相，2015年結婚4周年，王浩信和陳自瑤到馬會慶祝，YoYo分享照片時留言：「昨晚過了一個很特別的結婚周年紀念日，去馬場慶祝還是第一次！謝謝朋友們的悉心安排，很難忘呢！」除了會慶祝二人重要日子，每年都會去旅行充電，在王浩信操刀下為太太陳自瑤拍了不少水著美照﹗不過此情不再，近年屢傳婚變，不但不再合體、合照，早前王浩信貼出和囡囡同遊主題公園照片，相隔十日，陳自瑤才貼出和囡囡遊樂園照片，雙方照片都未有對方出現，婚姻關係繼續撲朔迷離﹗