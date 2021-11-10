陳自瑤王浩信結婚10周年屢傳婚變 重溫2011年恩愛度蜜月 禁室培慾大肚照行房

陳自瑤（YoYo）和王浩信近年屢傳婚變，早前堪輿學家李居明師傅誤爆「分訊」：「我問YoYo係咪復合，佢話唔係﹗」，令二人婚變傳聞再度甚囂塵上！11月11日是二人結婚10周年，日前王浩信出席活動繼續絕口不提陳自瑤，但其實2011年陳自瑤同老公奉子成婚後，夫妻恩愛，王浩信曾經視YoYo如女王般看待，特登安排當時懷孕3個多月的YoYo飛峇里島過二人世界火辣度蜜月，5日4夜行程幾乎全程足不出戶玩禁室培慾，期間更做蜜月做的事，大肚照行房！

文：東方新地｜圖：東方新地