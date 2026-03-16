44歲陳自瑤廣州開騷性感獻唱 讚唱功勝過王浩信 一明顯面相變化令網民勁心痛

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TVB花旦陳自瑤（Yoyo）日前在廣州舉行首個音樂見面會，穿上性感露膊長裙一展歌喉，人靚聲甜表現獲讚。然而網民卻心疼她面相帶苦，更有人直言她唱得比視帝老公王浩信更好聽，背後原因令人關注。

陳自瑤廣州音樂會性感獻唱《傾城》

陳自瑤在台上穿著紫色中空長裙，騷出一雙美腿，坐在台上陶醉演唱情歌《傾城》。唱完後她更調皮地用兩隻手指向雙眼，又手指向觀眾，意指有留意觀眾反應。有網民拍下她在台上演唱的片段，可見她身材fit爆，又靚又有女人味。

網民讚陳自瑤唱功勝過王浩信

陳自瑤以演員來說唱得不錯，更有網民大讚「居然唱得比王浩信好聽多了」，認為她的歌聲表現超越視帝老公。不過亦有人認為陳自瑤不夠氣，提議她應多做Gym練體能和練氣，提升演唱實力。陳自瑤近年因在TVB陷「劇荒」而轉戰音樂界，積極開拓新的演藝路線。

陳自瑤轉戰內地發展背景

陳自瑤與視帝老公王浩信一樣，近年轉戰內地積極發展事業，發展直播帶貨事業成為帶貨女王。由於在TVB陷入「劇荒」困境，她決定再轉戰音樂界尋求突破。素有「最索人妻」美譽的陳自瑤透露，因已第四次擔任豐胸代言人，所以間中亦要盡代言人責任，大騷身材。

網民心疼陳自瑤面相帶苦

雖然陳自瑤表現獲讚，但有網民心疼她辛苦，留言「她應該過得不咋開心，面相好苦」、「她很美，但婚姻是她的硬傷，眼中憂郁，笑中帶淚」。另有網民感慨「以前是甜妹，結婚後笑起來感覺不甜了」，認為她20年前的笑容真的好甜，現在卻帶著憂愁。有網民分析她「應該在外是個事事想著周到的討好型女生，私下生活日常里可能是個很要強會自己跟自己較勁類型」。

陳自瑤 王浩信 （圖片來源：小紅書）
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陳自瑤 王浩信 （圖片來源：小紅書）
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陳自瑤 王浩信 （圖片來源：小紅書）
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陳自瑤 王浩信 （圖片來源：小紅書）
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陳自瑤 王浩信 （圖片來源：小紅書）
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陳自瑤 王浩信 （圖片來源：小紅書）
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陳自瑤 王浩信 （圖片來源：小紅書）
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陳自瑤 王浩信 （圖片來源：小紅書）
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陳自瑤 王浩信 （圖片來源：小紅書）
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陳自瑤 王浩信 （圖片來源：小紅書）
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陳自瑤 王浩信 （圖片來源：IG@chenchiyiu）
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陳自瑤 王浩信 陳自瑤（YoYo）與王浩信的婚姻，近年不時傳出婚變。（圖片來源：新傳媒圖庫）
陳自瑤（YoYo）與王浩信的婚姻，近年不時傳出婚變。（圖片來源：新傳媒圖庫）
陳自瑤 王浩信 （圖片來源：IG@chenchiyiu）
（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 王浩信 （圖片來源：IG@chenchiyiu）
（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 王浩信 （圖片來源：IG@chenchiyiu）
（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 王浩信 （圖片來源：IG@chenchiyiu）
（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 王浩信 （圖片來源：《愛上我吧》截圖）
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陳自瑤 王浩信 陳自瑤對徐天佑有好感，主動出擊約他陪買新滑板。（圖片來源：《愛上我吧》截圖）
陳自瑤對徐天佑有好感，主動出擊約他陪買新滑板。（圖片來源：《愛上我吧》截圖）
陳自瑤 王浩信 20歲嘅Yoyo已經眼大大，美人胚子（圖片來源：《愛上我吧》截圖）
20歲嘅Yoyo已經眼大大，美人胚子（圖片來源：《愛上我吧》截圖）
陳自瑤 王浩信 其中有一幕仲要騎住黃子華，非常爆笑（圖片來源：《一蚊雞保鑣》截圖）
其中有一幕仲要騎住黃子華，非常爆笑（圖片來源：《一蚊雞保鑣》截圖）
陳自瑤 王浩信 （圖片來源：IG@chenchiyiu）
（圖片來源：IG@chenchiyiu）

圖片來源：小紅書、IG@chenchiyiu、新傳媒圖庫、《愛上我吧》截圖、《一蚊雞保鑣》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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