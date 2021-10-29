陳自瑤貼陪女遊樂園相證與王浩信同行 打破婚變傳聞反遭網民狠批
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
陳自瑤：你快樂所以我快樂
陳自瑤在王浩信貼樂園相逾十日後，貼出和女兒QQ同遊主題樂園照片，並留言「Halloween staycation with My little Angel」並#happyhalloween#staycation#你快樂所以我快樂💜👼🏻 ﹗陳自瑤分別貼出自己及囡囡單人照，並分享在主題樂園酒店 Staycation的早餐照片，單看份量相信至少三人分量，似要打破婚變傳聞﹗
陳自瑤貼三人早餐證王浩信同行
陳自瑤貼出在主題酒店Staycation享用早餐照，餐桌放滿食物，有三碟生果兩杯果汁以及一份兒童餐，並有蛋奄列，三人分量的早餐﹗一家人邊歎住早餐邊望住外面優美景色，陳自瑤要影低開心時刻分享，相信呢次Staycation加遊主題樂園，YoYo都玩得好開心﹗不過有網民狠批陳自瑤未有出面澄清婚姻關係，令大家不斷猜測：「明明同王浩信一齊去又淨係貼單人相，出相都玩一前一後」、「其實係咪夾新聞？」、「其實一家三口去玩好平常，點解搞到婚姻關係唔清唔楚呢？」
網民：扮分居？全民造News
王浩信帶女遊樂園晒父愛
王浩信和陳自瑤一直沒有公開為二人的關係作澄清，每逢被問到有關另一半的問題時，他們都似有默契，各自避而不談。陳自瑤繼《把關者們》之後又接連宣傳新劇《星空下的仁醫》，相反王浩信則忙裡偷閒，趁有空檔就帶囡囡到主題樂園玩，王浩信更大方將父女合照分享至個人IG放閃，唔少人都大讚他有父愛！
王浩信之前貼出與女同遊主題樂園照片並寫道「Good day to park。」（圖片來源：[email protected]）
放閃變中槍 網民：你老婆呢？
不過網民卻錯將重點放在「照片僅得父女」之上，留言問王浩信：「老婆呢？」之後更惹來另一班網民繼續討論，更批評陳自瑤冇時間湊女。另一邊廂，亦有不少網民因為太少見一家三口的合照而大為嘆息。
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王浩信開直播令屋企曝光
王浩信早前在《刑偵日記》飾演多重人格的葉勁峰，演技再受肯定，連歐陽震華都公開大讚，不過劇集卻被指太過燒腦，非家庭觀眾能消化及喜歡，收視再創新低﹗《刑偵日記》下周進入結局周，王浩信為留住觀眾，努力為劇集宣傳。更在家開Live與民為樂，不但同網民交流角色及劇情，又同網民玩遊戲並送出親筆簽名明信片給網民﹗同時令王浩信家居曝光，不過卻有眼利網民指王浩信的背景，跟陳自瑤經常自拍及開直播的背景不同，懷疑他們各自在不同屋企，真實究竟係點呢﹗？
王浩信送簽名《刑偵日記》明信片
王浩信在家中開Live，背後是個多層木架，放有多年來獲得的獎項、書本及擺設﹗相信是家中大廳一角。王浩信在直播中唱出多首歌同網民熱身，先唱出《刑偵日記》主題曲《天窗》和插曲《蝴蝶效應》，其後唱出《陪著你走》、《甘心替代你》、《愛你·便愛》。
王浩信家中開直播 囡囡迷戀爸爸歌聲
王浩信每唱完一首歌都望住鏡頭外遠方問：「BB，爸爸唱得好唔好聽？」然後聽到一把女孩聲音，相信是9歲囡囡靖喬答好聽，唱完一輪王浩信問大家若然開演唱會，大家會來捧場嗎？之後王浩信又再次對鏡頭外的女兒問： 「BB，你要唔要畀大家見吓你？」然後拉本來在鏡頭外的女兒一秒入鏡，令可愛囡囡靖喬閃現直播中，難得的父女同框，令網民留言指唔夠喉﹗
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