陳自瑤44歲生日扮藏族少女 感言 「不解釋不反駁」惹婚變揣測？
廣告
8月27日是陳自瑤（Yoyo）的44歲生日，壽星女在社交平台分享一輯在雲南拍攝的民族風靚相，化身藏族少女「卓瑪」抱著小羊甜笑，仙氣十足！不過，她寫下的生日感言「不解釋不反駁，也不被定義」卻字字珠璣，引發網民無限聯想，難道與王浩信的婚姻狀況有關？
44歲生日化身藏族卓瑪 抱羊甜笑仙氣滿瀉
陳自瑤生日正日，於IG上載了一輯早前到雲南旅行時拍下的美照。相中她穿上傳統藏族服飾，化身美麗的「卓瑪」，妝容精緻，對著鏡頭露出清純甜美的微笑，手上更抱著一隻可愛的小羊，畫面唯美又充滿靈氣，完全看不出已經44歲，少女感十足的模樣瞬間攻陷網民心臟，紛紛大讚她仙氣滿瀉，直擊網民的心。
Yoyo生日感言洩心聲 「不解釋不反駁」惹揣測
除了靚相，陳自瑤的生日感言更成為焦點。她寫道：「生日，做一天『卓瑪』，去做自由而熱烈的風，去接受萬般模樣的自己。不解釋不反駁，也不被定義…….🐏🪶🌿」。這段充滿意境的文字，特別是「不解釋不反駁」一句，被網民解讀為她對近年屢傳婚變的無聲回應。
10年前後對比零變化 Yoyo凍齡美貌震撼網民
事實上，陳自瑤的凍齡美貌早已是網民熱話。在早前播出的TVB旅遊節目《養生之旅 湖北篇》中，她曾重遊十年前到訪過的武當山，更在同一地點擺出完全一樣的甫士拍照留念。當時她將10年前後的對比照上載到社交平台，驚見樣貌身材幾乎零變化，歲月彷彿沒有在她身上留下任何痕跡。網民紛紛激讚她保養得宜，是名副其實的「凍齡女神」，這次的藏族少女造型再次印證了這一點。
粉絲洗版送祝福 期待Yoyo新劇《玫瑰戰爭》
Yoyo的生日帖文一出，大批粉絲和網民立即湧入留言區洗版式送上祝福。不少網民都大讚她的「卓瑪」造型非常漂亮：「生日快樂！靚到好似仙女下凡！」、「完全唔似44歲，好有少女味！」、「呢種氣質真係無得輸！」。除了生日祝福，粉絲們亦非常關心她的事業發展，紛紛留言表示期待她有份參演的新劇《玫瑰戰爭》，希望壽星女開工大吉，拍攝順利。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期