陳自瑤44歲生日扮藏族少女 感言 「不解釋不反駁」惹婚變揣測？

8月27日是陳自瑤（Yoyo）的44歲生日，壽星女在社交平台分享一輯在雲南拍攝的民族風靚相，化身藏族少女「卓瑪」抱著小羊甜笑，仙氣十足！不過，她寫下的生日感言「不解釋不反駁，也不被定義」卻字字珠璣，引發網民無限聯想，難道與王浩信的婚姻狀況有關？