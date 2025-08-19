43歲陳自瑤揭吸金辛酸！帶貨後台崩潰爆喊 靠「吸氧」支撐生活嚇窒粉絲
現年43歲的陳自瑤（Yoyo）近年懶理與老公王浩信的婚變傳聞，專心北上直播帶貨吸金，事業再創高峰。不過，Yoyo日前突然在社交網上載短片，驚爆直播背後辛酸史，片中更出現她崩潰爆喊、緊張到要吸氧氣的震撼畫面，情況令人心痛！
陳自瑤自爆直播後台崩潰 吸氧爆喊畫面曝光
陳自瑤日前在社交平台發布一段影片，罕有地揭露自己轉戰直播帶貨領域的巨大壓力。影片中，她不再是鏡頭前從容自信的模樣，反而曝光了多個幕後崩潰的瞬間。畫面見到Yoyo為了準備直播，埋首於一疊疊厚厚的稿件中，神情緊張。
令人震驚是，影片中竟出現她壓力爆煲，需要靠吸氧氣來平復呼吸的畫面，甚至有她情緒失控、崩潰爆喊及痛苦得狂抓頭髮的一幕，完全顛覆了她平時的專業形象。Yoyo在片中坦言，突破舒適圈的過程非常累，直言：「我也曾經累過、崩潰過、質疑過。」這些畫面讓不少粉絲感到非常心痛。
陳自瑤剖白40歲後心聲：年齡從來不是限制
陳自瑤在影片中剖白了自己40歲後的心路歷程，她坦言心中總有一把聲音在問自己：「就這樣子嗎？」這份不甘於現狀的心情，驅使她在2023年決定跳出舒適圈，挑戰第一場直播帶貨。她憶述當時手忙腳亂，看到陌生的留言既興奮又忐忑，深怕辜負大家的期望。
雖然過程艱辛，但努力終有回報，她成功在內地市場站穩陣腳，更有幸擔任綜藝節目《中國新主播》的評審。Yoyo感觸地表示，這段經歷讓她明白30、40、50歲都可以是新的開始，並留下了金句：「有人說40歲的女人應該安定下來，但係我想說，年齡從來不是限制，限制往往只是我們自己。」
網民一面倒力撐Yoyo：靠自己嘅女人最靚！
該段充滿血與淚的影片曝光後，立即引起網民極大迴響，不少粉絲及網民紛紛湧入留言區為她打氣，輿論幾乎一面倒表示支持和心痛。網民留言洗版力撐：「「睇到Yoyo吸氧氣個樣好心痛！要保重身體呀！」、「努力嘅女人真係會發光！你好叻女！」、「完全明白走出舒適圈有幾辛苦，加油！」、「這才是真正的獨立女性，靠自己努力的樣子很美！」、「懶理閒言閒語，專心搞事業就對了！」大部分留言都大讚Yoyo勇敢堅強，認為她為事業拼搏的模樣，是所有女性的榜樣。
圖片來源：陳自瑤@小紅書、IG@chenchiyiu資料或影片來源：原文刊於新假期