43歲陳自瑤揭吸金辛酸！帶貨後台崩潰爆喊 靠「吸氧」支撐生活嚇窒粉絲

現年43歲的陳自瑤（Yoyo）近年懶理與老公王浩信的婚變傳聞，專心北上直播帶貨吸金，事業再創高峰。不過，Yoyo日前突然在社交網上載短片，驚爆直播背後辛酸史，片中更出現她崩潰爆喊、緊張到要吸氧氣的震撼畫面，情況令人心痛！