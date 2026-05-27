44歲陳自瑤北上帶貨自揭「家庭經濟」現況 曾因王浩信3300萬豪宅無名傳分居
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44歲陳自瑤與視帝老公王浩信屢傳婚變，兩人雖然齊齊北上發展卻從未同框掘金。近日陳自瑤在帶貨直播中一句話激罕曝光家中經濟狀況，令網民再度翻出王浩信當年豪擲3,300萬買樓卻不落老婆名的舊事。
陳自瑤內地倉庫直播帶貨賣榴槤大啖試食
陳自瑤近年主力經營社交平台及帶貨直播，昨日她上載一段影片，片中她身處內地倉庫帶貨銷售泰國「金枕頭」榴槤。只見她捧起一整個榴槤在鏡頭前大啖咬落去，食完後興奮驚呼：「好好食呀！」隨即她坦言：「你知道嗎？平時榴槤不便宜的，我真的不捨得買！但是在這裏，我終於可以實現榴槤自由，隨便吃！」一番話意外揭露她平時生活十分慳儉，連榴槤都不捨得買來食，隨即引發外界熱議。
陳自瑤坦言平時不捨得買榴槤揭家中經濟狀況
陳自瑤主動提及自己平時因價格問題而不捨得購買榴槤，對於一位視帝太太而言，這番言論令不少網民感到意外。畢竟王浩信近年北上發展收入不俗，而陳自瑤本身亦有穩定工作及代言收入，兩人理應生活無憂。然而她卻在直播中流露出「慳家」一面，令外界再度關注這對夫妻的真實經濟關係，究竟是各有各管錢，還是另有隱情。
王浩信2019年豪擲3,300萬買西貢豪宅無落老婆名
翻查資料，王浩信早於2019年被爆以3,300萬購入西貢傲瀧逾千呎單位，惟物業並無登記在陳自瑤名下，王浩信當時聲稱是送給母親的禮物。事件一度傳出令陳自瑤心碎決定分居，但她其後力撐知情，並表示支持老公買樓做孝順仔。雖然物業無落自己名，陳自瑤與女兒仍居住在該豪宅內，加上近年她自己北上搵錢做女強人，在香港及內地均有一定人氣。
網民熱議視帝太太連榴槤都不捨得買反差太大
陳自瑤的直播片段曝光後，隨即引來大批網民留言討論。有網民直言「老公買3,300萬豪宅，老婆連榴槤都唔捨得食，呢個反差真係好大」，亦有人感嘆「各有各管錢，視帝太太都要自己搵食」。不過亦有支持者認為陳自瑤只是性格節儉，「慳家唔代表無錢，可能只係佢個人消費習慣」，更有人讚她「自己搵自己食，唔靠老公，真正女強人」。無論如何，陳自瑤與王浩信的婚姻狀態持續成為網民茶餘飯後的話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期