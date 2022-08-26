陳自瑤王浩信｜傳Yoyo單方面申請離婚分居細節曝光 疑觸怒高層痛失新劇女一

上周二（8月16日）有傳媒報道指陳自瑤（Yoyo）同王浩信已正式離婚，終結將屆11年嘅婚姻關係，不過事後兩人均回應指該報道並非事實。到今日（8月26日）又有報道指Yoyo早已在4年前已單方面提出離婚的申請，有指上周的離婚消息是由Yoyo親自爆料，因此觸怒了TVB高層，將她踢出了新劇女主角名單！