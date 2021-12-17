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陳自瑤 王浩信重新connect「放閃」 網民撥冷水：唔好成日夾埋搞新聞

最新娛聞
撰文：東方新地

陳自瑤自17年起屢傳婚變，由以往愛在網上傳情變成任何場合都零交流，訪問更拒絕提及對方﹗日前王浩信分別在微博及IG分享其主演電影《兵王之絕境狙殺》宣傳相，陳自瑤激罕留言並再次與王浩信公開互動，火速成網上熱話，不過有眼利網民就大撥冷水指二人好戲﹗

文：東方新地｜圖：[email protected]、微博@王浩信

陳自瑤 王浩信結婚十周年冇慶祝

陳自瑤和王浩信今年11月11日結婚十周年，未見有任何慶祝活動，王浩信近年不時與拍檔傳緋聞，與陳自瑤的婚姻關係備受關注﹗王浩信和陳自瑤從此在公開場合不再合體，連社交網都不再有互動﹗不過夫妻關係近來似乎有轉機﹗日前陳自瑤在IG上載自己入選無綫頒獎禮的「最佳女配角」十強，並寫道：「能夠晉身十強，已經很感動﹗衷心感謝投我一票的每一名朋友﹗」王浩信亦有畀like鼓勵﹗

陳自瑤今年演藝成績亮麗，被指是大熱「最佳女配角」。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤今年演藝成績亮麗，被指是大熱「最佳女配角」。（圖片來源：[email protected]

陳自瑤 王浩信破冰公開互動

事隔一日，王浩信在微博及IG分別為新戲宣傳，而陳自瑤竟激罕留言「支持」去撐王浩信，而王浩信亦有回覆「謝謝」﹗世紀破冰成網民熱議﹗

王浩信為之前拍攝的內地網絡電影《兵王之絕境狙殺》宣傳，在電影中飾演一名狙擊手﹗ （圖片來源：微博@王浩信）
王浩信為之前拍攝的內地網絡電影《兵王之絕境狙殺》宣傳，在電影中飾演一名狙擊手﹗ （圖片來源：微博@王浩信）
王浩信首次擔正內地網絡電影，升呢電影男主角﹗（圖片來源：微博@王浩信）
王浩信首次擔正內地網絡電影，升呢電影男主角﹗（圖片來源：微博@王浩信）
王浩信擔演網絡電影即將上映，陳自瑤激罕留言支持﹗（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信擔演網絡電影即將上映，陳自瑤激罕留言支持﹗（圖片來源：[email protected]
陳自瑤分別在IG及微博都留言撐王浩信﹗（圖片來源：微博@王浩信）
陳自瑤分別在IG及微博都留言撐王浩信﹗（圖片來源：微博@王浩信）

網民：17年後首次再公開互動

陳自瑤和王浩信重新connect即成網上熱話，不少網民見二人再次隔空「放閃」感到好雀躍，紛紛留言：「好似17年後YoYo就冇再留言俾王浩信」、「分居後首次再互動」、「終於世紀破冰」、「期待台慶頒獎禮合體」、「嚟緊頒獎禮度YoYo終於唔再黑面啦﹗」

王浩信在萬聖節時分享女兒的「魷魚遊戲」造型，只有父女合照沒有全家福﹗（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信在萬聖節時分享女兒的「魷魚遊戲」造型，只有父女合照沒有全家福﹗（圖片來源：[email protected]

網民負評：唔好成日夾埋搞新聞

但亦有不少網民大潑冷水留負評：「點解兩公婆可以咁生礙㗎，仲陌生過普通同事﹗」、「答得咁客氣就知未friend番啦」、「講謝謝會唔會太客氣呀？」、「你哋好假，不停放啲風聲出嚟刷存在感」、「不如索性宣布離咗婚啦，唔好成日夾埋搞新聞﹗」

陳自瑤8月時慶祝四十歲生日，連環生日派對都只同閨密們度過，未見王浩信，王浩信亦未有公開送上祝賀﹗（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤8月時慶祝四十歲生日，連環生日派對都只同閨密們度過，未見王浩信，王浩信亦未有公開送上祝賀﹗（圖片來源：[email protected]

陳自瑤貼陪女遊樂園相證與王浩信同行 打破婚變傳聞反遭網民狠批

陳自瑤在王浩信冧莊視帝被捕捉到黑面真性情一刻，夫妻關係再度受關注，雖然事後陳自瑤解釋當時凍到面容僵硬並非黑面，不過早前陳自瑤出席活動時被堪輿學家李居明誤爆已「分手」，搞到陳自瑤極度尷尬無力招架。上月王浩信出po放帶9歲女兒靖喬（QQ）去主題樂園玩的照片，相中只有父女二人，又被網民質疑和陳自瑤已分，婚變一事再度傳得鬧哄哄。

上周陳自瑤出席無綫節目巡禮，同老公王浩信同場卻無任何交流﹗反而跟好姊妹連詩雅合照﹗（圖片來源：IG@chenchiyiu）
早前陳自瑤出席無綫節目巡禮，同老公王浩信同場卻無任何交流，反而跟好姊妹連詩雅合照﹗（圖片來源：[email protected]
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陳自瑤：你快樂所以我快樂

陳自瑤在王浩信貼樂園相逾十日後，貼出和女兒QQ同遊主題樂園照片，並留言「Halloween staycation with My little Angel」並#happyhalloween#staycation#你快樂所以我快樂💜👼🏻 ﹗陳自瑤分別貼出自己及囡囡單人照，並分享在主題樂園酒店 Staycation的早餐照片，單看份量相信至少三人分量，似要打破婚變傳聞﹗

陳自瑤貼出陪女到主題樂園的照片，背景是萬聖節布置，不過只有她單人照﹗（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤貼出陪女到主題樂園的照片，背景是萬聖節布置，不過只有她單人照﹗（圖片來源：[email protected]
陳自瑤囡囡靖喬抱住四大隻公仔，雖然被遮面，不過單看她卜舉起V字手勢，囡囡一定好開心﹗（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤囡囡靖喬抱住四大隻公仔，雖然被遮面，不過單看她舉起V字手勢，囡囡一定好開心﹗（圖片來源：[email protected]

陳自瑤貼三人早餐證王浩信同行

陳自瑤貼出在主題酒店Staycation享用早餐照，餐桌放滿食物，有三碟生果兩杯果汁以及一份兒童餐，並有蛋奄列，三人分量的早餐﹗一家人邊歎住早餐邊望住外面優美景色，陳自瑤要影低開心時刻分享，相信呢次Staycation加遊主題樂園，YoYo都玩得好開心﹗不過有網民狠批陳自瑤未有出面澄清婚姻關係，令大家不斷猜測：「明明同王浩信一齊去又淨係貼單人相，出相都玩一前一後」、「其實係咪夾新聞？」、「其實一家三口去玩好平常，點解搞到婚姻關係唔清唔楚呢？」

陳自瑤晒三人分量的早餐﹗（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤晒三人分量的早餐﹗（圖片來源：[email protected]

網民：扮分居？全民造News

有網民留言指當日在主題公園見到王浩信陳自瑤一家三口，「夾新聞？」、「扮分居？」有網民爆料指曾見過二人跑步﹗
有網民留言指當日在主題公園見到王浩信陳自瑤一家三口合體，被網民狂插「夾新聞？」、「扮分居？」，亦有網民爆料指曾見過二人一起跑步﹗

王浩信帶女遊樂園晒父愛

王浩信和陳自瑤一直沒有公開為二人的關係作澄清，每逢被問到有關另一半的問題時，他們都似有默契，各自避而不談。陳自瑤繼《把關者們》之後又接連宣傳新劇《星空下的仁醫》，相反王浩信則忙裡偷閒，趁有空檔就帶囡囡到主題樂園玩，王浩信更大方將父女合照分享至個人IG放閃，唔少人都大讚他有父愛！

帶埋阿女去主題樂園玩原本都係開心事。（圖片來源：IG@vincentwong07） 王浩信之前貼出與女同遊主題樂園照片並寫道「Good day to park。」（圖片來源：[email protected]

放閃變中槍　網民：你老婆呢？

不過網民卻錯將重點放在「照片僅得父女」之上，留言問王浩信：「老婆呢？」之後更惹來另一班網民繼續討論，更批評陳自瑤冇時間湊女。另一邊廂，亦有不少網民因為太少見一家三口的合照而大為嘆息。

帶埋阿女去主題樂園玩原本都係開心事。（圖片來源：IG@vincentwong07）
（圖片來源：[email protected]
王浩信
（圖片來源：[email protected]

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夫妻激罕合體賀周勵淇

陳自瑤和王浩信近年屢傳婚訊，無論社交網及公開場合都不再如以往合體放閃﹗婚姻關係屢受外界關注，早前卻激罕合體賀周勵淇生日，相當畀面﹗

陳自瑤和王浩信激罕合體，雖然一前一後影大合照，但笑容一致﹗（圖片來源：微博圖片）
陳自瑤和王浩信激罕合體與大班朋友齊賀周勵淇42歲生日，雖然陳自瑤和王浩信一前一後影大合照，但笑容一致﹗（圖片來源：微博圖片）

王浩信開直播令屋企曝光

王浩信早前在《刑偵日記》飾演多重人格的葉勁峰，演技再受肯定，連歐陽震華都公開大讚，不過劇集卻被指太過燒腦，非家庭觀眾能消化及喜歡，收視再創新低﹗《刑偵日記》下周進入結局周，王浩信為留住觀眾，努力為劇集宣傳。更在家開Live與民為樂，不但同網民交流角色及劇情，又同網民玩遊戲並送出親筆簽名明信片給網民﹗同時令王浩信家居曝光，不過卻有眼利網民指王浩信的背景，跟陳自瑤經常自拍及開直播的背景不同，懷疑他們各自在不同屋企，真實究竟係點呢﹗？

王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
王浩信開直播送出親筆簽名明信片，福利陸續有來。王浩信身在家中大廳一角，有網民指與平時陳自瑤影相及開直播時的家居陳設及風格不同，懷疑二人已非同一屋簷下。（圖片來源：王浩信社交網影片截圖）

王浩信送簽名《刑偵日記》明信片

王浩信在家中開Live，背後是個多層木架，放有多年來獲得的獎項、書本及擺設﹗相信是家中大廳一角。王浩信在直播中唱出多首歌同網民熱身，先唱出《刑偵日記》主題曲《天窗》和插曲《蝴蝶效應》，其後唱出《陪著你走》、《甘心替代你》、《愛你·便愛》。

王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
王浩信在家中開直播，令大廳一角曝光，見到他多年獲得的獎項﹗（圖片來源：王浩信社交網影片截圖）

王浩信家中開直播 囡囡迷戀爸爸歌聲

王浩信每唱完一首歌都望住鏡頭外遠方問：「BB，爸爸唱得好唔好聽？」然後聽到一把女孩聲音，相信是9歲囡囡靖喬答好聽，唱完一輪王浩信問大家若然開演唱會，大家會來捧場嗎？之後王浩信又再次對鏡頭外的女兒問： 「BB，你要唔要畀大家見吓你？」然後拉本來在鏡頭外的女兒一秒入鏡，令可愛囡囡靖喬閃現直播中，難得的父女同框，令網民留言指唔夠喉﹗

夫婦同心保護女兒

王浩信及陳自瑤一直以來極力度保護女兒免女兒上鏡﹗不過去年，靖喬曾出現陳自瑤的抖音片中，激罕令囡囡容貌曝光﹗之後陳自瑤解釋甚少用抖音，又沒有留意新聞報道，故事件曝光後，朋友通知她才晃然大悟﹗她直指是一次意外，因為唔想影響其生活，才不讓她曝光﹗

王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
王浩信和陳自瑤的可愛囡囡靖喬閃現在王浩信的直播中，向網民大派福利﹗（圖片來源：王浩信社交網影片截圖）
王浩信 刑偵日記 直播 靖喬
王浩信和陳自瑤以往在無綫大型節目如台慶或節目巡禮都會夫妻合影，但近年卻未有公開合照﹗今年11月便結婚十年，但近年屢傳婚變，更有指王浩信在同一楝樓買另一個單位而「分居」。（圖片來源：東方新地）

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