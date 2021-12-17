陳自瑤 王浩信重新connect「放閃」 網民撥冷水：唔好成日夾埋搞新聞

陳自瑤自17年起屢傳婚變，由以往愛在網上傳情變成任何場合都零交流，訪問更拒絕提及對方﹗日前王浩信分別在微博及IG分享其主演電影《兵王之絕境狙殺》宣傳相，陳自瑤激罕留言並再次與王浩信公開互動，火速成網上熱話，不過有眼利網民就大撥冷水指二人好戲﹗