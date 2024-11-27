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陳自瑤激罕出聲撐王浩信 上月先要求對方「多啲陪個女」

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陳自瑤昨日（26日）於將軍澳電視城參加「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2024」，並榮獲20年長期服務獎的殊榮。在接受傳媒訪問時，罕有出聲撐王浩信，不過簡單交代完就即刻走人，非常避忌。

陳自瑤激罕出聲撐王浩信

陳自瑤今日於將軍澳電視城參加「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2024」，並榮獲20年長期服務獎的殊榮。在接受傳媒訪問時談到丈夫王浩信，陳自瑤間接力撐王浩信有陪屋企人，並非成日唔見影：

「佢有呀，有呀，佢呢排都有成日陪個女呀！（返咗嚟啦？）係呀！」

對於自己是否因此「得閒啲」，她笑指唔關事，並不影響她的工作和照顧女兒的責任。不過當記者再深入問王浩信何時再離港，陳自瑤只簡單講「你問返佢啦」之後以進場為由，匆忙結束了採訪，最後向記者說了句「多謝大家關心！」

陳自瑤 陳自瑤同胡蓓蔚效力公司20年，二人非常興奮，陳自瑤好感激伯樂錢國偉提拔，當年帶佢入TVB拍《四葉草》，咁就喺公司服務20年，特別多謝呢位伯樂。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
陳自瑤同胡蓓蔚效力公司20年，二人非常興奮，陳自瑤好感激伯樂錢國偉提拔，當年帶佢入TVB拍《四葉草》，咁就喺公司服務20年，特別多謝呢位伯樂。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
陳自瑤 陳自瑤激罕出聲撐王浩信（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤激罕出聲撐王浩信（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 王浩信明天出席宣傳活動，相信亦會被問到家庭事（圖片來源：IG@vincentwong_officialfanclub）
王浩信明天出席宣傳活動，相信亦會被問到家庭事（圖片來源：IG@vincentwong_officialfanclub）
陳自瑤 王浩信17年曾被本刊影到帶囡囡靖喬到屋企附近踩單車﹗父愛滿滿！（圖片來源：新傳媒照片庫）
王浩信17年曾被本刊影到帶囡囡靖喬到屋企附近踩單車﹗父愛滿滿！（圖片來源：新傳媒照片庫）

王浩信疑似不滿陳自瑤「多啲陪個女」言論

黑色月光》主演之一的王浩信過去一個月一直拒絕接受訪問，有網民都懷疑Yoyo陳自瑤在月初的言論為最主要原因。Yoyo在月初出席節目巡禮活動時表示知道王浩信簽約內地公司一事，並直言係好事，只係有一個要求：「希望佢有時間多啲返嚟陪個女。」而被問她自己需不需要王浩信陪伴？陳自瑤就指自己都好忙，所以不需要他陪，訪問句句帶骨，網民都認為王浩信應該是不滿被陳自瑤擺上檯，所以一直拒絕接受做訪問。

陳自瑤 陳自瑤「多啲返嚟陪個女」言論一出，王浩信就成個月都冇接受訪問，令網民都懷疑王浩信是不滿陳自瑤將自己擺上台。（圖片來源：小紅書圖片）
陳自瑤「多啲返嚟陪個女」言論一出，王浩信就成個月都冇接受訪問，令網民都懷疑王浩信是不滿陳自瑤將自己擺上台。（圖片來源：小紅書圖片）

王浩信台慶日現身電台 曲線提及女兒

王浩信在接受Do姐鄭裕玲的電台節目《口水多過浪花》訪問時，不斷有意無意地提起女兒，譬如一直都會教導女兒要將自身幸福放在第一位，又話女兒在自己在最迷惘的時候會提醒爸爸要「幸福」和「健康」。

此外，去年宣佈離巢的王浩信選擇在台慶日接受訪問，Do姐都表示好驚訝有問「你依家份約係點，揀11月19日上嚟」，亦問到王浩信「到底屬於邊度」，王浩信就指現在與內地公司簽約，與TVB則為部頭合約，所以會花更多時間在內地嘗試不同類型的劇本，並且都會主要在北京生活。

陳自瑤 王浩信台慶日現身電台，時隔一個月終於現身宣傳《黑色月光》（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信台慶日現身電台，時隔一個月終於現身宣傳《黑色月光》（圖片來源：IG@vincentwong07）

《獎門人》訪問都要楊茜堯尷尬代答

王浩信今次回港除了接受電台訪問之外，亦有上《獎門人》錄影宣傳。當時雖然王浩信有出席，但就沒有接受傳媒訪問，只有林夏薇和楊茜堯見記者。當時記者問到王浩信會否回港幫忙宣傳，楊茜堯就非常尷尬地代答：「我諗佢期得都會掛！」

陳自瑤 王浩信有出席《獎門人》，但就拒絕接受訪問。（圖片來源：IG@vincentwong07）
王浩信有出席《獎門人》，但就拒絕接受訪問。（圖片來源：IG@vincentwong07）

圖片來源：IG@chenchiyiu、TVB、IG@vincentwong07、小紅書圖片、優酷、TVB娛樂新聞台

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