陳自瑤激罕出聲撐王浩信 上月先要求對方「多啲陪個女」
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陳自瑤昨日（26日）於將軍澳電視城參加「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2024」，並榮獲20年長期服務獎的殊榮。在接受傳媒訪問時，罕有出聲撐王浩信，不過簡單交代完就即刻走人，非常避忌。
陳自瑤激罕出聲撐王浩信
陳自瑤今日於將軍澳電視城參加「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2024」，並榮獲20年長期服務獎的殊榮。在接受傳媒訪問時談到丈夫王浩信，陳自瑤間接力撐王浩信有陪屋企人，並非成日唔見影：
「佢有呀，有呀，佢呢排都有成日陪個女呀！（返咗嚟啦？）係呀！」
對於自己是否因此「得閒啲」，她笑指唔關事，並不影響她的工作和照顧女兒的責任。不過當記者再深入問王浩信何時再離港，陳自瑤只簡單講「你問返佢啦」之後以進場為由，匆忙結束了採訪，最後向記者說了句「多謝大家關心！」
王浩信疑似不滿陳自瑤「多啲陪個女」言論
《黑色月光》主演之一的王浩信過去一個月一直拒絕接受訪問，有網民都懷疑Yoyo陳自瑤在月初的言論為最主要原因。Yoyo在月初出席節目巡禮活動時表示知道王浩信簽約內地公司一事，並直言係好事，只係有一個要求：「希望佢有時間多啲返嚟陪個女。」而被問她自己需不需要王浩信陪伴？陳自瑤就指自己都好忙，所以不需要他陪，訪問句句帶骨，網民都認為王浩信應該是不滿被陳自瑤擺上檯，所以一直拒絕接受做訪問。
王浩信台慶日現身電台 曲線提及女兒
王浩信在接受Do姐鄭裕玲的電台節目《口水多過浪花》訪問時，不斷有意無意地提起女兒，譬如一直都會教導女兒要將自身幸福放在第一位，又話女兒在自己在最迷惘的時候會提醒爸爸要「幸福」和「健康」。
此外，去年宣佈離巢的王浩信選擇在台慶日接受訪問，Do姐都表示好驚訝有問「你依家份約係點，揀11月19日上嚟」，亦問到王浩信「到底屬於邊度」，王浩信就指現在與內地公司簽約，與TVB則為部頭合約，所以會花更多時間在內地嘗試不同類型的劇本，並且都會主要在北京生活。
《獎門人》訪問都要楊茜堯尷尬代答
王浩信今次回港除了接受電台訪問之外，亦有上《獎門人》錄影宣傳。當時雖然王浩信有出席，但就沒有接受傳媒訪問，只有林夏薇和楊茜堯見記者。當時記者問到王浩信會否回港幫忙宣傳，楊茜堯就非常尷尬地代答：「我諗佢期得都會掛！」
圖片來源：IG@chenchiyiu、TVB、IG@vincentwong07、小紅書圖片、優酷、TVB娛樂新聞台