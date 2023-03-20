TVB聯乘淘寶直播︱陳自瑤接棒親身上陣直播帶貨 曾經帶貨帶到崩潰爆喊
陳自瑤接棒親身上陣直播帶貨
近年TVB與淘寶聯手一起推出跨境電商直播，第一場直播就邀請到陳豪同陳敏之，第二場就搵嚟曾經在直播帶貨節目《識貨》中勇奪冠軍的陳自瑤接棒帶貨。陳自瑤在接受訪問時，表示既興奮又緊張，認為今次直播帶貨對自己是一個大挑戰：「我未試過正式真係做一個咁大型嘅直播帶貨Show，仲要係淘寶咁大嘅平台，所以都好緊張，對自己嚟講都係好大嘅挑戰。今次挑戰六小時直播帶貨，都係人生從未做過嘅嘢。」
曾經帶貨帶到崩潰大喊
去年在無綫直播帶貨節目《識貨》中，參賽者入面有陳自瑤、黎諾懿、黃建東、何遠東同DJ路芙等。毫無帶貨經驗的陳自瑤在比賽初期表現麻麻，更被評判即場兜口兜面話唔掂，搞到陳自瑤在鏡頭前落淚。當日陳自瑤兩度接受訪問都忍唔住爆喊，更直斥上錯賊船，她表示自己只是一個演員，入行至今從未遇過如此強烈的挫敗感，所以情緒有點波動，對自己失望而灑淚。不過到最後陳自瑤越戰越勇，最後更勇奪節目的冠軍寶座。
於節目中打敗過帶貨前輩細細粒陳嘉佳
「細細粒」陳嘉佳繼去年年中離巢後北上發展，轉型做飲食KOL之餘，又加入直播帶貨行列。陳嘉佳近排每次做直播都賺到笑，更曾經試過直播帶貨一晚賺7位數，搖身一變變成小富婆。不過於拍攝節目《識貨》當時陳嘉佳完全唔夠陳自瑤嚟，陳自瑤仲一度打敗陳嘉佳，成功躋身決賽，令不少網民都更加期待實力有返咁上下嘅陳自瑤所主持的帶貨直播節目！
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