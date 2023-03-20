TVB聯乘淘寶直播︱陳自瑤接棒親身上陣直播帶貨 曾經帶貨帶到崩潰爆喊

近年不少藝人都開始直播帶貨賺到盆滿缽滿，TVB亦不甘示弱加入戰場，近年與淘寶聯手一起推出跨境電商直播。繼「雙陳」陳豪和陳敏之早前直播帶貨六小時之後，近日TVB宣佈陳自瑤（Yoyo）將會成為接棒做第二場直播帶貨。不過信心爆棚嘅陳自瑤卻曾經試過在節目中因為帶貨帶到太大壓力而崩潰大哭！