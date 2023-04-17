41歲陳自瑤無懼素顏直播玩卸妝 驚見憔悴容顏網民嗌心痛

陳自瑤（Yoyo）近日成功轉型做直播帶貨，一場直播的銷售額就突破7,320萬人民幣（約8,362萬港元），近日她更在抖音和網民玩直播，仲公開自己的卸妝過程，無懼以素顏真面目示人，不過卸妝後的Yoyo容顏看起來非常憔悴，令網民都好擔心，紛紛大嗌心痛！