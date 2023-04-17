41歲陳自瑤無懼素顏直播玩卸妝 驚見憔悴容顏網民嗌心痛
陳自瑤Yoyo 被指雙眼無神
Yoyo陳自瑤近日在凌晨時份剛收工回到家的候開直播，更公開在網民面前玩卸妝，引來數千網民收看，有不少網民留言大讚她皮膚白滑、保養得宜，但亦有不少網民指她卸妝後面容憔悴，黑眼圈明顯，而且雙眼無神，紛紛留言指：「卸妝後完全是兩個人」、「眼部皺紋還是蠻明顯的」、「眼裡無光」、「年輕時真心漂亮，現在眼神空洞了，有歲月的痕跡」、「人太瘦了真的不耐老」等等。
網民力撐：畢竟直播了8小時
有不少網民隨即為Yoyo平反，直言：「畢竟都40好幾了，狀態算很不錯的了」、「以為30+」、「妝前妝後沒差別」、「畢竟直播了8小時」、「工作一整天，凌晨才回家吃宵夜卸妝，肯定疲倦啊」等等，大表心痛，難怪Yoyo日前宣布要出發去旅行叉電，更開心拍片話自己已經3年冇去過旅行，叫大家估吓佢去邊度？
陳自瑤流利普通話帶貨破7千萬銷售額
早前TVB與淘寶合作做直播帶貨，請來陳自瑤、馬國明以及陳敏之化身成為空姐空少，於模擬機艙內推銷多個具有香港特色的產品，例如曲奇、燕窩、奶茶等等。觀看人次高達690萬，粉絲暴漲10萬，全場銷售額更突破7320萬，連續講足6小時的陳自瑤可謂功不可沒，直播期間大曬流利普通話，一洗以前帶貨被狠批「冇自信」的恥辱，連內地網民都大讚她的「普通話一點也不普通」。
陳自瑤 苦練普通話感動網民
跟陳敏之和馬國明相比，陳自瑤6小時內幾乎全程講普通話，而且親力親為試用試吃，講解詳細不忘跟觀眾互動，還因為顏值高被指賞心悅目，獲網友封為全場MVP：「一看就是做了很多功課」、「幾百頁講稿什麼概念」、「人美講得也好」。如今破紀錄多虧了她的勤學苦練，Yoyo亦在微博感歎帶貨不易：「足足籌備了一個禮拜，每天都在練習和不斷了解過百款嘅產品，試食、試飲、試穿、試用、試講……之前很多人說直播帶貨不是一件容易的事，在這個過程中我真的能深深體會到……要六個小時不停說話，甚至可能忙到連去洗手間嘅時間都無，需要消耗大量嘅體力和腦力。」
馬國明被笑只係識食
Yoyo直播6小時期間有馬國明驚喜現身，而他現身期間直播間人數更一度突破三百萬，人氣高企。但因為他的普通話不太伶俐，帶貨時偶爾夾雜廣東話，部分網友認為十分好笑。而且他每次介紹食物時都落力試食，除蛋卷、鮑魚、曲奇等還吃了兩罐燕窩，被網民嘲笑他「負責吃」就夠了，離場時有觀眾讓他趕緊回家陪湯洛雯。
曾帶貨帶到喊一雪前恥
原來陳自瑤曾經上過TVB帶貨節目《識貨》做見習主播，但當時被指「睇咗成分鐘仲未知你賣乜」、「銷售過程比較沉悶」、「缺乏自信」等等，連鍾培生也狠心指出「靚女唔適合做帶貨」，因為人靚不等於銷售額高，當時Yoyo壓力大到當場崩潰爆喊。這次她坦言希望淘寶和公司平台的成績越來越好，所以會竭盡所能，如今好評如潮真的是一雪前恥。
直播被追問王浩信視若無睹
陳自瑤與老公王浩信的關係撲朔迷離，每隔一段時間都會傳出離婚，難免成為觀眾追問的重點。期間不少人留言問「王浩信呢？」、「離婚了沒？」、「怎麼不跟老公一起直播？」，相信時刻盯住實時留言的Yoyo也看得到，不過一向守口如瓶的她只會對帶貨內容相關的留言作出回應。 其實Yoyo前日（29日）出席直播帶貨媒體見面會，被問到老公王浩信有沒有給鼓勵時已經反應不及，當下第一時間竟然反問「邊個？」，然後以不回應私人生活為由草草帶過，使得雙方關係更耐人尋味。
婚姻關係撲朔迷離
陳自瑤和王浩雖然從未直接承認婚變，但是最近幾年肉眼可見幾乎零合照、零互動，甚至連同框出現公開場合也寥寥可數。早前Yoyo於抖音發佈影片介紹香港通關後的打卡熱點，置頂留言一位網民問：「單身了？」竟然獲得Yoyo本尊點讚，隨後「#疑似陳自瑤恢復單身#」的詞條更一度上了微博熱搜，似乎已經默認離婚。但是王浩信今年返港過年時曾罕有上傳女兒王靖喬的照片，更被懷疑與陳自瑤及女兒一起吃團年飯，他也於去年8月向外界宣稱：「一切安好，多謝大家關心。」，向大家大派定心丸。
曾經帶貨帶到崩潰大喊
去年在無綫直播帶貨節目《識貨》中，參賽者入面有陳自瑤、黎諾懿、黃建東、何遠東同DJ路芙等。毫無帶貨經驗的陳自瑤在比賽初期表現麻麻，更被評判即場兜口兜面話唔掂，搞到陳自瑤在鏡頭前落淚。當日陳自瑤兩度接受訪問都忍唔住爆喊，更直斥上錯賊船，她表示自己只是一個演員，入行至今從未遇過如此強烈的挫敗感，所以情緒有點波動，對自己失望而灑淚。不過到最後陳自瑤越戰越勇，最後更勇奪節目的冠軍寶座。
於節目中打敗過帶貨前輩細細粒陳嘉佳
「細細粒」陳嘉佳繼去年年中離巢後北上發展，轉型做飲食KOL之餘，又加入直播帶貨行列。陳嘉佳近排每次做直播都賺到笑，更曾經試過直播帶貨一晚賺7位數，搖身一變變成小富婆。不過於拍攝節目《識貨》當時陳嘉佳完全唔夠陳自瑤嚟，陳自瑤仲一度打敗陳嘉佳，成功躋身決賽，令不少網民都更加期待實力有返咁上下嘅陳自瑤所主持的帶貨直播節目！
睇埋Yoyo靚相：
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