39歲陳自瑤起床素顏拍Vlog：希望唔好嚇親大家 網民錯重點：自爆一個人瞓雙人床

39歲陳自瑤（YoYo）近日以「起床全素顏大公開」拍Vlog，拍下在床上剛瞓醒的模樣，唔介意近鏡拍攝至毛孔、乾紋、暗瘡都清晰可見，YoYo笑言希望真面目唔會嚇親大家，不過有網民卻錯重點留言問枕邊人王浩信去咗邊？追問係咪單人瞓雙人床，婚姻狀況始終令大家最感好奇﹗

文：東方新地｜圖：陳自瑤YouTube影片截圖