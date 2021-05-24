39歲陳自瑤起床素顏拍Vlog：希望唔好嚇親大家 網民錯重點：自爆一個人瞓雙人床
39歲陳自瑤（YoYo）近日以「起床全素顏大公開」拍Vlog，拍下在床上剛瞓醒的模樣，唔介意近鏡拍攝至毛孔、乾紋、暗瘡都清晰可見，YoYo笑言希望真面目唔會嚇親大家，不過有網民卻錯重點留言問枕邊人王浩信去咗邊？追問係咪單人瞓雙人床，婚姻狀況始終令大家最感好奇﹗
文：東方新地｜圖：陳自瑤YouTube影片截圖
文：東方新地｜圖：陳自瑤YouTube影片截圖
陳自瑤全素顏拍Vlog
天生麗質陳自瑤，入行十七年，被網民激讚凍齡有方，與初出道《四葉草》系列劇集時沒太大分別。陳自瑤自2月在YouTube開設個人頻道後，現有約6.7萬訂閱者，她不時與網民分享其養生及美容之道。
陳自瑤以「起床全素顏大公開」為題，首次公開全素顏。片段中開首素顏陳自瑤頭髮略帶凌亂睡全白的雙人床上，邊用攬枕遮住小半邊臉，懶洋洋同大家講早晨，然後話：「今日係我第一次拍Vlog啦，都係我第一次啱啱起身全素顏啦，都覺得自己好勇敢，希望唔好嚇親大家，我今日會做咩呢，就係會去影相嘅，造型師同講帶個人去得喇，所以我自己影啲咩都未知，如果大家想睇影一輯相嘅流程呢，跟我嚟啦﹗」
網民追問枕邊人王浩信喺邊
雖然陳自瑤話怕嚇親大家，但膚色白滑通透，再一次證明天生麗質，大家對YoYo如此真我展現真面目都讚好，不過有網民卻錯重點，對YoYo瞓在雙人床的枕邊人最有興趣，留言問「雙人床旁邊冇人？」、「果然唔係同王生同床」、「王浩信去咗邊？」、「自揭雙人床的秘密」、「係咪有事要宣布？」等。
鏡頭一轉，陳自瑤已梳理好頭髮，人在影樓，不過照樣全素顏，她更不介意以超近距離拍攝，網民指連毛孔、乾紋、暗粒都見到，YoYo更笑住close uo自己額頭的大暗瘡，笑指呢粒係「連戲暗瘡」，好爆笑﹗網民大讚YoYo夠真，而YoYo將整個化妝過程全公開，又指今次的化妝師及攝影師都是首次合作，造型師指想YoYo一試以歐美風造型影相，而YoYo對團隊充滿信心，又指：「我連啲衫都未見過，不過知道係有啲性感嘅，好緊張﹗」