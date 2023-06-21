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陳自瑤41歲無懼公開肌齡！偽素顏做皮膚測試被質疑準確性

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現年41歲的陳自瑤（Yoyo）近日成功轉型做直播帶貨，從不介意素顏示人，她向來駐顏有術，無論樣貌身材多年來都保持得非常fit，亦是圈中的凍齡索媽人妻。日前，她就在個人IG發佈一條短片，片中她以偽素顏測試肌齡，更無懼將測試結果公開。

陳自瑤 現年41歲的陳自瑤Yoyo）向來駐顏有術，無論樣貌身材多年來都保持得非常fit
現年41歲的陳自瑤（Yoyo）向來駐顏有術，無論樣貌身材多年來都保持得非常fit（圖片來源：[email protected]
陳自瑤 現年41歲的陳自瑤Yoyo）向來駐顏有術，無論樣貌身材多年來都保持得非常fit
現年41歲的陳自瑤（Yoyo）向來駐顏有術，無論樣貌身材多年來都保持得非常fit（圖片來源：[email protected]

陳自瑤41歲偽素顏做皮膚測試　網民質疑準確性

陳自瑤Yoyo在個人IG發佈了一條新短片，並寫道：「估吓我而家皮膚狀態嘅年齡？原諒我好無聊，但好開心XDXD #第一次做皮膚測試 #要繼續好好保養自己」她在片中影住自己即場做皮膚測試，得悉肌齡只有28歲時非常開心，更表示：「我要年年28歲。」亦展示了她的皮膚分析結果。網民紛紛留言大讚她肌質極佳，真是媲美少女肌膚，有網民就表示：「我覺得唔準囉，你明明似18歲。」亦有網民笑言：「年年28歲咪老過譚校長年年25歲。」

陳自瑤 她在片中影住自己即場做皮膚測試
她在片中影住自己即場做皮膚測試（圖片來源：[email protected]
陳自瑤 亦展示了她的皮膚分析結果
亦展示了她的皮膚分析結果（圖片來源：[email protected]
陳自瑤 展示即場做肌齡測試
展示即場做肌齡測試（圖片來源：[email protected]

陳自瑤素顏直播玩卸妝 驚見憔悴容顏網民嗌心痛

Yoyo陳自瑤早前在凌晨時份剛收工回到家的候開直播，更公開在網民面前玩卸妝，引來數千網民收看，有不少網民留言大讚她皮膚白滑、保養得宜，但亦有不少網民指她卸妝後面容憔悴，黑眼圈明顯，而且雙眼無神，紛紛留言指：「卸妝後完全是兩個人」、「眼部皺紋還是蠻明顯的」、「眼裡無光」、「年輕時真心漂亮，現在眼神空洞了，有歲月的痕跡」、「人太瘦了真的不耐老」等等。

陳自瑤 Yoyo一邊食宵夜一邊同網民聊天，食吃完洗碗後就開始卸妝。
Yoyo一邊食宵夜一邊同網民聊天，食吃完洗碗後就開始卸妝。（圖片來源：小紅書圖片）
陳自瑤 有網民cap圖大讚Yoyo素顏keep得好好，卻引來網民爭議。
有網民cap圖大讚Yoyo素顏keep得好好，卻引來網民爭議。（圖片來源：小紅書圖片）

網民力撐：畢竟直播了8小時

有不少網民隨即為Yoyo平反，直言：「畢竟都40好幾了，狀態算很不錯的了」、「以為30+」、「妝前妝後沒差別」、「畢竟直播了8小時」、「工作一整天，凌晨才回家吃宵夜卸妝，肯定疲倦啊」等等，大表心痛，難怪Yoyo日前宣布要出發去旅行叉電，更開心拍片話自己已經3年冇去過旅行，叫大家估吓佢去邊度？

陳自瑤 Yoyo日前出發去旅行叉電。
Yoyo日前出發去旅行叉電。（圖片來源：抖音@陳自瑤yoyo）
陳自瑤 原來Yoyo今次的旅行目的地係泰國。
原來Yoyo今次的旅行目的地係泰國。（圖片來源：抖音@陳自瑤yoyo）

陳自瑤流利普通話帶貨破7千萬銷售額

早前TVB與淘寶合作做直播帶貨，請來陳自瑤、馬國明以及陳敏之化身成為空姐空少，於模擬機艙內推銷多個具有香港特色的產品，例如曲奇、燕窩、奶茶等等。觀看人次高達690萬，粉絲暴漲10萬，全場銷售額更突破7320萬，連續講足6小時的陳自瑤可謂功不可沒，直播期間大曬流利普通話，一洗以前帶貨被狠批「冇自信」的恥辱，連內地網民都大讚她的「普通話一點也不普通」。

直播安排在片場模擬機艙，陳自瑤扮演《衝上雲霄》的空姐。
直播安排在片場模擬機艙，陳自瑤扮演《衝上雲霄》的空姐。（圖片來源：TVB提供）
陳自瑤介紹香港特產曲奇，表現專業，因為顏值高，連口紅色號都是網民關心的重點。
陳自瑤介紹香港特產曲奇，表現專業，因為顏值高，連口紅色號都是網民關心的重點。（圖片來源：淘寶截圖）

陳自瑤 苦練普通話感動網民

跟陳敏之和馬國明相比，陳自瑤6小時內幾乎全程講普通話，而且親力親為試用試吃，講解詳細不忘跟觀眾互動，還因為顏值高被指賞心悅目，獲網友封為全場MVP：「一看就是做了很多功課」、「幾百頁講稿什麼概念」、「人美講得也好」。如今破紀錄多虧了她的勤學苦練，Yoyo亦在微博感歎帶貨不易：「足足籌備了一個禮拜，每天都在練習和不斷了解過百款嘅產品，試食、試飲、試穿、試用、試講……之前很多人說直播帶貨不是一件容易的事，在這個過程中我真的能深深體會到……要六個小時不停說話，甚至可能忙到連去洗手間嘅時間都無，需要消耗大量嘅體力和腦力。」

陳自瑤 觀眾紛紛大讚Yoyo普通話很好，原來是背了幾百頁稿的成果。
觀眾紛紛大讚Yoyo普通話很好，原來是背了幾百頁稿的成果。（圖片來源：淘寶截圖）
陳自瑤 所有產品她都會於事前試用試吃，絕不敷衍和hard sell，專業的態度令不少網民表示願意為了她而下單。
所有產品她都會於事前試用試吃，絕不敷衍和hard sell，專業的態度令不少網民表示願意為了她而下單。（圖片來源：淘寶截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：淘寶截圖、抖音@陳自瑤yoyo、小紅書圖片、[email protected]

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