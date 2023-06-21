陳自瑤41歲無懼公開肌齡！偽素顏做皮膚測試被質疑準確性

現年41歲的陳自瑤（Yoyo）近日成功轉型做直播帶貨，從不介意素顏示人，她向來駐顏有術，無論樣貌身材多年來都保持得非常fit，亦是圈中的凍齡索媽人妻。日前，她就在個人IG發佈一條短片，片中她以偽素顏測試肌齡，更無懼將測試結果公開。