陳自瑤「邪惡漏奶」晚裝意外遭狠批 網民對比官方圖揭1問題
陳自瑤中空戰衣「凸」襲紅地氈震撼全場
陳自瑤向來以優雅及性感集一身的造型著稱，每次出席重要場合都能手到拿來帶來話題。今次她選擇了一襲來自澳洲品牌Nookie、售價港幣3,150元的黑色單帶中空長裙現身台慶頒獎禮。這件戰衣設計大膽，不但有中空剪裁展示纖腰，更配搭高衩設計盡晒修長美腿。最矚目的當然是她以「南半球」姿態展示白滑酥胸，「奇峰突出」的效果令吸睛度爆燈，瞬間成為當晚紅地氈焦點。
官方示範圖對比揭穿著手法爭議
然而，當網民將陳自瑤的造型與品牌官網的模特兒示範圖作比較後，卻發現兩者效果截然不同。據官網展示，圖中模特兒雖然同樣酥胸半露，但並未有一展「南半球」，整體效果更顯高貴優雅。相比之下，陳自瑤的穿著方式被質疑過於肉感賣弄，失去了原本設計的高級感。這個對比圖在網絡瘋傳，成為網民熱烈討論的焦點，更有人直指她的穿著手法有問題。
網民狠批穿著效果cheap晒整體感
大批網民在社交平台留言批評陳自瑤今次的造型選擇。有網民直言「第一眼感覺件衫唔好露半球係唔錯，但佢就露咗出嚟，顯得件衫好難睇，果然model著係唔露，當場件衫高貴咗！」另有網民認為「Model着得合理好多，露下半球cheap好多，着到錯哂啲位」，更有人狠批「為露而露，即刻down grade咗，好核突！」部分網民更針對她的身材線條發表意見，留言「豐胸更加要push up 上去啦，家陣扁晒下垂喎！」
支持聲音認為係稱職代言人做生招牌
不過，也有網民為陳自瑤護航，認為只是各花入各眼的審美問題。有支持者表示「我只看到一個很稱職的代言人，講咩都假，好不好看，最多比d看客講兩日，真系比到job那個才是金主，才重要」，暗示她作為豐胸療程代言人，今次造型正好突顯產品效果。另有網民留言「證明係天然胸，唔係隆胸」、「有話題、流量密碼、贏晒！」更有人讚賞她的健康氣色，「唔講其他，我覺得佢氣息血氣好好，好健康」。
網民熱議造型爭議持續發酵
陳自瑤今次的「邪惡漏奶」造型在網絡持續發酵，支持與反對聲音各佔一方。批評者認為她將原本高貴的設計穿出廉價感覺，破壞了整體美感；支持者則認為她成功製造話題，作為代言人完美展示產品效果。有網民總結「YOYO件衫被起咗底，有評論話佢著得好過原裝，當然都有反對聲音」，反映今次造型確實引起兩極化反應。無論如何，陳自瑤再次成功搶佔頭條，證明她的話題製造能力依然強勁。