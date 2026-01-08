陳自瑤「邪惡漏奶」晚裝意外遭狠批 網民對比官方圖揭1問題

有「最索人妻」之稱的陳自瑤（Yoyo）日前出席《萬千星輝頒獎典禮2025》時，身穿一襲黑色中空長裙驚艷紅地氈，然而她的「邪惡漏奶」造型卻意外引發網民激烈爭議！這位豐胸代言人大膽展示「南半球」，白滑酥胸「奇峰突出」配搭高衩設計，吸睛度爆燈之餘，卻被網民狠批穿著手法有問題，更與官方模特兒示範圖對比後，質疑她將高貴設計穿出廉價感覺。