陳自瑤入行21年步入39＋1！落淚自白：望女兒能像正常小朋友一樣成長
編輯：東方新地｜原文：新monday｜相片來源：陳自瑤IG及新傳媒圖片庫
將會39+1 陳自瑤：嚇我唔到嘅！
陳自瑤於2000年以模特兒出道，2004年加入無綫電視。入行21年，陳自瑤外表上變化不大，但在多了一份沉穩、成熟的感覺。將會39+1，她表示：「數字嚟㗎啫，嚇我唔到嘅！」
陳自瑤憑《四葉草2赤沙印記》加入電視圈
2004年，陳自瑤憑《四葉草2赤沙印記》「葉茵」進入電視圈，之後一直演「小三」、「反叛女人」等角色，直到去年的《那些我愛過的人》中飾演「錢莉媛」一角，演技終於獲得肯定。
陳自瑤提到有朋友向傳媒指她依家好唔同，脫胎換骨一樣。YoYo指自己某程度上係一個比較慢熱同內斂嘅人，而遇上「錢莉媛」這角色，是一個好多嘢講、幾風騷嘅一個女仔，而黃翠如亦認為YoYo演出此個角色後，攞到好多屬於這個角色的特質，YoYo有感而發：「原來我活潑嘅性格係會令到身邊嘅人好開心。」
陳自瑤又表示翠如同連詩雅常覺得「要撬開我個心」，她們約會會由開初講好表面的東西，到之後慢慢深入，認為大家「真係會覺攞個心出嚟做朋友。」
外間只在乎私生活 陳自瑤不禁感慨落淚
陳自瑤出演過處境劇、同性戀、叛逆少女、奸妃和小三等角色，她指印象最深刻的角色是《公公出宮》的大嫂「雲大芝」一角，她謂：「我係做John哥（姜大衛）好巴辣嘅大嫂，我覺得係個好大嘅挑戰，但係冇人講過呢件事。」陳自瑤又指過往觀眾只著重她的私生活，令她不禁落淚，相當感慨。
望女兒能像正常小朋友一樣成長
陳自瑤又提到，希望女兒能像正常小朋友一樣成長，因為若曝光太多，出街時便會有人認到她，她希望女兒不需要承受藝人們要承受的壓力，因此陳自瑤一直以來都十分保護女兒，希望能減少女兒曝光的壓力。
此外在訪問中陳自瑤落淚剖白：「我真係唔識討好人。」林子善就留言安慰她說：「因為你為人率直慢熱！唔需要討好人㗎喎！做番自己咪得囉，大家就係鍾意陳瑤瑤嗰種率直，你忘記咗我同你講過『我哋唔係為咗討好別人而生存』加油我同老婆仲有好多家人朋友觀眾都支持你。」
陳自瑤之後又出po自勉，表示：「你做得再好，也還是有人指指點點，你即便一塌糊塗，也還是有人唱頌歌，學習不必掉進他人的眼光，你需要討好的僅僅是你自己，人生就是一個不斷自我完善且沒有終點的過程，而在這個過程中，我們才會變得愈來愈強大⋯⋯」
經典重溫：那些年陳自瑤的模特兒生涯
1981年出生的陳自瑤讀書時曾是校內校花，預科畢業後當上模特兒，拍過不少廣告。YoYo雖然不算擁有驚為天人的美貌，但勝在清純可愛、笑容甜美，現今講法就係「貼地」的鄰家女孩。睇番YoYo多年前的模特兒照，又唔覺佢同依家有好大分別喎！