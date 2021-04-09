陳自瑤入行21年步入39＋1！落淚自白：望女兒能像正常小朋友一樣成長

藝人陳自瑤（Yoyo）今年將會39+1，入行21年的她近日受訪，講到大家只留意她的私人生活而忽略她工作上的努力時，陳自瑤一度感觸落淚，即刻睇睇咩事！

編輯：東方新地｜原文：新monday｜相片來源：陳自瑤IG及新傳媒圖片庫