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陳自瑤同蔡思貝誓不兩立？ 傳YoYo半公開通牒拒絕同場

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撰文：東方新地

陳自瑤（YoYo）與王浩信結婚10年屢傳婚變，尤其自從男方與蔡思貝（Sisley）傳緋聞後，夫妻二人幾乎沒有再一起拍拖現身。有報導指YoYo近日突然要與Sisley劃清界線，私下同相關人仕及劇集監製明言，拒絕與蔡思貝同場，實行有你冇我誓不兩立。

文：東方新地 ｜圖：[email protected][email protected][email protected]、無綫《萬千星輝賀台慶》截圖、新傳媒圖庫

有報導指YoYo近日突然要同Sisley劃清界線，私下與身邊人及劇集監製等人發通牒，明言拒絕同場。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
有報導指YoYo近日突然要同Sisley劃清界線，私下與身邊人及劇集監製等人發通牒，明言拒絕同場。（圖片來源：[email protected]

婚姻有轉機

陳自瑤（YoYo）與王浩信的10年婚姻，近年不時傳出婚變消息，尤其自從男方與蔡思貝（Sisley）傳緋聞後，二人關係似乎變得更差，幾乎沒有再一起拍拖現身。不過近日突然有轉機，早前YoYo和王浩信一同出席周勵淇42歲生日聚會，罕有地同框現身外，王浩信更一家三口到主題公園陪囡囡度假，明顯有重修舊好跡象。

陳自瑤（YoYo）與王浩信的10年婚姻，近年不時傳出婚變。（圖片來源：新傳媒圖庫）
陳自瑤（YoYo）與王浩信的10年婚姻，近年不時傳出婚變。（圖片來源：新傳媒圖庫）
陳自瑤同蔡思貝誓不兩立？ 傳YoYo私下通牒拒絕同場
尤其自從王浩信與蔡思貝（Sisley）傳緋聞後，夫妻關係似乎變得更差。（圖片來源：無綫《萬千星輝賀台慶》截圖）
陳自瑤同蔡思貝誓不兩立？ 傳YoYo私下通牒拒絕同場
不過近日突然有轉機，早前YoYo一家三口現身主題公園。（圖片來源：[email protected]
陳自瑤同蔡思貝誓不兩立？ 傳YoYo私下通牒拒絕同場
王浩信及囡囡。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：）
早前YoYo和王浩信一同出席周勵淇42歲生日聚會，罕有地同框現身，明顯有重修舊好跡象。（圖片來源：微博截圖）

陳自瑤與蔡思貝誓不兩立？

近日有報導指，YoYo突然通知身邊好友及劇集監製等人，明言不希望與老公曾傳緋聞的蔡思貝同場，實行有你冇我！消息指YoYo因為王浩信與Sisley的緋聞一直耿耿於懷，但隨着她近期備受公司器重，有不少孭重飛的節目及劇集，YoYo便開始「有要求」，表明態度同Sisley完全劃清界線。有指YoYo近月知會身邊工作伙伴及朋友，指倘若日後有聚會及公開活動邀請她時，希望搞手識做不要同時向Sisley發邀請，YoYo又私底下更向相熟監製明言，不希望與蔡思貝結片緣，就算視后都一樣冇面畀，誓不兩立！難怪今年無綫高層樂易玲生日會，只有蔡思貝出現，反而「常客」YoYo及王浩信齊齊缺席，似乎佐證了傳言的真實性。

（圖片來源：）
近日有報導指，YoYo已通知身邊好友及劇集監製等人，明言不希望與老公曾傳緋聞的蔡思貝同場，實行有你冇我！（圖片來源：[email protected]
陳自瑤同蔡思貝誓不兩立？ 傳YoYo私下通牒拒絕同場
消息指YoYo表明態度不希望與蔡思貝結片緣，就算視后都一樣冇面畀，誓不兩立！（圖片來源：[email protected]

王浩信與蔡思貝貌合神離

TVB邁向55周年，日前舉行《萬千星輝賀台慶》，開場前行紅地氈已經好好睇，王浩信挽住蔡思貝出場，以往雖傳緋聞卻一直不避嫌，但今次卻明顯不一樣，二人貌合神離零交流，明顯此情不再。王浩信全程表現欠風度，蔡思貝亦黑面冷對他，一齊做訪問時更用背脊得住起晒肘，完全唔畀面，二人關係再度成為網民焦點。

王浩信與蔡思貝被安排一齊行紅地氈出場。（圖片來源：炰綫影片截圖）
王浩信與蔡思貝被安排一齊行紅地氈出場。（圖片來源：無綫影片截圖）
王浩信全程都好COOL，與蔡思貝沒有任何眼神交流。（圖片來源：炰綫影片截圖）
王浩信全程都好COOL，與蔡思貝沒有任何眼神交流。（圖片來源：無綫影片截圖）

王浩信不屑一顧

王浩信由始至終眼尾都冇望過蔡思貝一眼，行到去簽名板時，王浩信自顧自己簽名，完全冇理過蔡思貝，令人覺得非常他冇風度。

王浩信一馬當先自己去簽名。（圖片來源：無綫影片截圖）
王浩信一馬當先自己去簽名。（圖片來源：無綫影片截圖）
等全部人簽完名，先到蔡思貝。（圖片來源：無綫影片截圖）
等全部人簽完名，先到蔡思貝。（圖片來源：無綫影片截圖）
同場的陳豪好照顧李佳芯與張曦雯，王浩信卻對蔡思貝不屑一顧。（圖片來源：無綫影片截圖）
同場的陳豪好照顧李佳芯與張曦雯，王浩信卻對蔡思貝不屑一顧。（圖片來源：無綫影片截圖）

接受訪問更顯疏離

行完紅地氈一齊接受《東張西望》訪問，王浩信與蔡思貝就更加貌合神離，每當對方發言，另一方都一定擰歪面，蔡思貝更幾度黑面，而且用背脊得住王浩信。

蔡思貝與王浩信保持距離。（圖片來源：無綫影片截圖）
蔡思貝與王浩信保持距離。（圖片來源：無綫影片截圖）
蔡思貝唔望王浩信。（圖片來源：無綫影片截圖）
蔡思貝唔望王浩信。（圖片來源：無綫影片截圖）
蔡思貝眼望地。（圖片來源：無綫影片截圖）
蔡思貝眼望地。（圖片來源：無綫影片截圖）
到蔡思貝發言，態度唔多好，主持問佢當晚件衫的特色，佢竟然叫對方自己上網CHECK。（圖片來源：無綫影片截圖）
到蔡思貝發言，態度唔多好，主持問佢當晚件衫的特色，佢竟然叫對方自己上網CHECK。（圖片來源：無綫影片截圖）

夫妻關係破冰

去年王浩信與蔡思貝同時獲視帝視后時，王浩信上台致詞時感謝陳自瑤，但陳自瑤愛理不理的表情，引發一陣熱議。近月夫婦感情被指破冰，被指一起去主題公園玩，未知王浩信是否要氹回老婆而與蔡思貝劃清界線。而這晚陳自瑤就繼續戰鬥格，銀色露Bra晚裝展現長腿，成為全場焦點，一眾小生花旦合力表演時，陳自瑤更被安排站在王浩信身後，睇嚟破冰有望。

陳自瑤當晚有備而來，精心打扮非常風騷。（圖片來源：無綫影片截圖）
陳自瑤當晚有備而來，精心打扮非常風騷。（圖片來源：無綫影片截圖）
其中一個環節由全台小生花旦載歌載舞，王浩信與陳自瑤被安排企埋一齊。（圖片來源：無綫影片截圖）
其中一個環節由全台小生花旦載歌載舞，王浩信與陳自瑤被安排企埋一齊。（圖片來源：無綫影片截圖）

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