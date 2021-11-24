陳自瑤同蔡思貝誓不兩立？ 傳YoYo半公開通牒拒絕同場
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、無綫《萬千星輝賀台慶》截圖、新傳媒圖庫
婚姻有轉機
陳自瑤（YoYo）與王浩信的10年婚姻，近年不時傳出婚變消息，尤其自從男方與蔡思貝（Sisley）傳緋聞後，二人關係似乎變得更差，幾乎沒有再一起拍拖現身。不過近日突然有轉機，早前YoYo和王浩信一同出席周勵淇42歲生日聚會，罕有地同框現身外，王浩信更一家三口到主題公園陪囡囡度假，明顯有重修舊好跡象。
陳自瑤與蔡思貝誓不兩立？
近日有報導指，YoYo突然通知身邊好友及劇集監製等人，明言不希望與老公曾傳緋聞的蔡思貝同場，實行有你冇我！消息指YoYo因為王浩信與Sisley的緋聞一直耿耿於懷，但隨着她近期備受公司器重，有不少孭重飛的節目及劇集，YoYo便開始「有要求」，表明態度同Sisley完全劃清界線。有指YoYo近月知會身邊工作伙伴及朋友，指倘若日後有聚會及公開活動邀請她時，希望搞手識做不要同時向Sisley發邀請，YoYo又私底下更向相熟監製明言，不希望與蔡思貝結片緣，就算視后都一樣冇面畀，誓不兩立！難怪今年無綫高層樂易玲生日會，只有蔡思貝出現，反而「常客」YoYo及王浩信齊齊缺席，似乎佐證了傳言的真實性。
王浩信與蔡思貝貌合神離
TVB邁向55周年，日前舉行《萬千星輝賀台慶》，開場前行紅地氈已經好好睇，王浩信挽住蔡思貝出場，以往雖傳緋聞卻一直不避嫌，但今次卻明顯不一樣，二人貌合神離零交流，明顯此情不再。王浩信全程表現欠風度，蔡思貝亦黑面冷對他，一齊做訪問時更用背脊得住起晒肘，完全唔畀面，二人關係再度成為網民焦點。
王浩信不屑一顧
王浩信由始至終眼尾都冇望過蔡思貝一眼，行到去簽名板時，王浩信自顧自己簽名，完全冇理過蔡思貝，令人覺得非常他冇風度。
接受訪問更顯疏離
行完紅地氈一齊接受《東張西望》訪問，王浩信與蔡思貝就更加貌合神離，每當對方發言，另一方都一定擰歪面，蔡思貝更幾度黑面，而且用背脊得住王浩信。
夫妻關係破冰
去年王浩信與蔡思貝同時獲視帝視后時，王浩信上台致詞時感謝陳自瑤，但陳自瑤愛理不理的表情，引發一陣熱議。近月夫婦感情被指破冰，被指一起去主題公園玩，未知王浩信是否要氹回老婆而與蔡思貝劃清界線。而這晚陳自瑤就繼續戰鬥格，銀色露Bra晚裝展現長腿，成為全場焦點，一眾小生花旦合力表演時，陳自瑤更被安排站在王浩信身後，睇嚟破冰有望。