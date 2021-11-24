陳自瑤同蔡思貝誓不兩立？ 傳YoYo半公開通牒拒絕同場

陳自瑤（YoYo）與王浩信結婚10年屢傳婚變，尤其自從男方與蔡思貝（Sisley）傳緋聞後，夫妻二人幾乎沒有再一起拍拖現身。有報導指YoYo近日突然要與Sisley劃清界線，私下同相關人仕及劇集監製明言，拒絕與蔡思貝同場，實行有你冇我誓不兩立。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、無綫《萬千星輝賀台慶》截圖、新傳媒圖庫