陳自瑤孖蔣家旻古裝上陣直播帶貨 眼利網民認出宮女「飛燕」升級娘娘
陳自瑤孖蔣家旻身穿古裝帶貨
昨晚（9/14）陳自瑤與蔣家旻一同身穿古裝，為TVB的中秋主題進行直播帶貨，一同賣月餅等應節食品。當蔣家旻準備離場時，與陳自瑤顯得依依不捨，兩人還頭靠頭擺出古代美人pose，豈料蔣家旻頭上的髮飾，與陳自瑤的頭髮糾纏在一起，兩人不斷「哎呀！」表情驚慌，尷尬大笑，二人要工作人員入鏡幫忙「救駕」，為兩人解開打結的頭髮，蔣家旻還笑說：「我不捨得自瑤啊。」陳自瑤與蔣家旻直播期間發生「罕見意外」，網民紛紛表示笑爆嘴。
眼利網民認出戲服 陳自瑤由宮女升級娘娘
另外，有眼利網民認出陳自瑤身上的古裝戲服，就是2009年經典古裝劇《宮心計》中楊茜堯（前名：楊怡）飾演「姚金鈴」的服裝之一，再加上陳自瑤在《宮心計》中正是飾演「姚金鈴」的宮女「飛燕」，網民也笑說：「錢金燕你膽大了，敢穿金鈴的衣服。」也有網民回味昔日TVB的古裝劇，不禁慨嘆近年未見TVB拍古裝劇，竟然在直播中再見到TVB的古裝服飾。
陳自瑤淘寶中秋直播黑面 被港姐王怡然拖累
臨近中秋佳節，TVB淘寶直播亦以「中秋家宴」為主題，向大家推薦相關應節產品，當晚由陳自瑤（Yoyo）坐鎮，而曹永廉就擔任嘉賓。陳自瑤直播帶貨已非常有經驗，當晚亦表現非常專業，對著鏡頭逐一介紹產品，不過期間就有不少網民陸續湧入直播間，更瘋狂留言「Lynn快來直播還錢」、「王某還錢」、「撤銷Lynn」等等，面對網民的「洗版式」留言，原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似當場一度「黑面」。
陳自瑤回應黑面事件：下次我盡量保持笑容
對於被指在直播帶貨期間一度「黑面」，原因更被直指向網民的「洗版式」留言聲討港姐亞軍王怡然（Lynn），對此傳聞今日（9/2）陳自瑤（Yoyo）親自在社交網發文澄清，內文如下：
8/31號，當晚正在直播的我，心情很好。下次我盡量保持5小時都充滿笑容。謝謝大家關心！
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