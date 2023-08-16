陳自瑤最新豐胸廣告片出爐 多角度三點式任睇 網民感嘆：盲俠不是假盲的
陳自瑤Yoyo 搞到沈卓盈「流血不止」
Yoyo近年與纖體專門店合作無間，一直以來保持驕人身材，不時在社交平台派「福利」展示豐胸成果，今次在廣告片中，Yoyo更分別著上噴血三點式泳衣和低胸晚裝上陣，而拍攝的角度除了有正面和側面外，更不乏高抄的角度，影埋Yoyo一對白滑長腿。
網民感嘆：盲俠不是假盲的
雖然其中一個高清角度就影到Yoyo驚現「樹根頸」，但網民仍紛紛大讚她：「想殺人咩？」、「靚爆呀」、「冇得輸」、「睇睇吓突然流鼻血」、「100%真女人！」、「身材真係正，浪費了，盲俠不是假盲的」等等，連好友沈卓盈都搞笑話「流血不止」！
即睇Yoyo最新一輯豐胸廣告片：
Yoyo著白色低胸晚裝露背晒腿
之前這輯廣告也曾釋出過花絮照，當時已見到身穿噴血三點式上陣，再著白色低胸晚裝， Yoyo露背晒美腿，美艷動人！今次客戶重本租用豪華遊艇，讓Yoyo赴東平洲拍攝新一輯廣告。可惜拍攝當日天公不造美，時晴時雨，令拍攝工作相當困難。Yoyo說:「其實客戶每次拍攝為取景靚都好認真，基本上山下海，但今次都幾辛苦，因團隊去了東平洲、西貢拍攝，船程一來較長，天氣又一時落雨一時有陽光。」
酬勞好滿意
Yoyo第一次去東平洲：「啲岩石好靚，我對今次取景地方好滿意，希望出嚟效果會好好。」今次再續約，Yoyo笑言酬勞好滿意，佢最近真係非常忙，除咗拍新一輯廣告外，亦參與TVB飲食節目拍攝，又要忙住直播，但係Yoyo笑言十分充實，亦覺得好開心。
陳自瑤晒舊照 完美曲線盡現
陳自瑤早前分享2年前拍廣告花絮照，在相中身穿白色性感服飾，完美曲線盡收眼底，極度吸睛！陳自瑤說︰「藍天與白雲，很喜歡的一組花絮照。兩年前的花絮照 ，大家期待新一輯廣告嗎？」
陳自瑤豐胸代言廣告靚相出爐
陳自瑤2年前先後勝出配音真人騷《好聲好戲》及帶貨節目《識貨》，無論演技及主持能力都備受讚賞，更獲得「綜藝女神」稱號﹗人氣升的陳自瑤最近以七位數字酬勞續約做廣告代言人，雖然升呢女一，YoYo一樣博到盡，毫不錫身。拍攝當天YoYo以bar top 短褲上陣，陽光海灘下在浪茄海灘取景，為新一輯廣告拍攝平面及電視廣告。
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