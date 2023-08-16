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陳自瑤最新豐胸廣告片出爐 多角度三點式任睇 網民感嘆：盲俠不是假盲的

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終於唔只得花絮片睇啦！41歲陳自瑤（Yoyo）近日加碼續約再任豐胸代言人，赴東平洲拍攝了新一輯廣告，廣告片日前終於出爐，片中以多角度方式連環影盡性感上陣的Yoyo，盡展其Fit到漏身形！

陳自瑤 今次Yoyo為拍廣告片坐遊艇出海。
今次Yoyo為拍廣告片坐遊艇出海。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 穿著噴血三點式泳衣上陣，盡展豐滿身形。
穿著噴血三點式泳衣上陣，盡展豐滿身形。（圖片來源：IG@chenchiyiu）

陳自瑤Yoyo 搞到沈卓盈「流血不止」

Yoyo近年與纖體專門店合作無間，一直以來保持驕人身材，不時在社交平台派「福利」展示豐胸成果，今次在廣告片中，Yoyo更分別著上噴血三點式泳衣和低胸晚裝上陣，而拍攝的角度除了有正面和側面外，更不乏高抄的角度，影埋Yoyo一對白滑長腿。

陳自瑤 影片聚焦在Yoyo的Fit爆身形上。
影片聚焦在Yoyo的Fit爆身形上。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 影勻全身。
影勻全身。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 正面。
正面。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 側面。
側面。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 高抄角度更大騷Yoyo美腿。
高抄角度更大騷Yoyo美腿。（圖片來源：IG@chenchiyiu）

網民感嘆：盲俠不是假盲的

雖然其中一個高清角度就影到Yoyo驚現「樹根頸」，但網民仍紛紛大讚她：「想殺人咩？」、「靚爆呀」、「冇得輸」、「睇睇吓突然流鼻血」、「100%真女人！」、「身材真係正，浪費了，盲俠不是假盲的」等等，連好友沈卓盈都搞笑話「流血不止」！

陳自瑤 網民大讚Yoyo係100%真女人。
網民大讚Yoyo係100%真女人。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 感嘆「盲俠」唔識珍惜。
感嘆「盲俠」唔識珍惜。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 不過影片部份角度就影到Yoyo驚現頸紋。
不過影片部份角度就影到Yoyo驚現頸紋。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 仲出現埋樹根頸。
仲出現埋樹根頸。（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤 不過網民一樣睇到噴晒血！
不過網民一樣睇到噴晒血！（圖片來源：IG@chenchiyiu）

即睇Yoyo最新一輯豐胸廣告片：

Yoyo著白色低胸晚裝露背晒腿

之前這輯廣告也曾釋出過花絮照，當時已見到身穿噴血三點式上陣，再著白色低胸晚裝， Yoyo露背晒美腿，美艷動人！今次客戶重本租用豪華遊艇，讓Yoyo赴東平洲拍攝新一輯廣告。可惜拍攝當日天公不造美，時晴時雨，令拍攝工作相當困難。Yoyo說:「其實客戶每次拍攝為取景靚都好認真，基本上山下海，但今次都幾辛苦，因團隊去了東平洲、西貢拍攝，船程一來較長，天氣又一時落雨一時有陽光。」

陳自瑤 豐胸廣告 Yoyo近日續約再任豐胸代言人，赴東平洲拍攝新一輯廣告，性感再加碼！
Yoyo近日續約再任豐胸代言人，赴東平洲拍攝新一輯廣告，性感再加碼！（圖片來源：大會提供）
陳自瑤 豐胸廣告 Yoyo露背晒美腿，美艷動人！
Yoyo露背晒美腿，美艷動人！（圖片來源：大會提供）

酬勞好滿意

Yoyo第一次去東平洲：「啲岩石好靚，我對今次取景地方好滿意，希望出嚟效果會好好。」今次再續約，Yoyo笑言酬勞好滿意，佢最近真係非常忙，除咗拍新一輯廣告外，亦參與TVB飲食節目拍攝，又要忙住直播，但係Yoyo笑言十分充實，亦覺得好開心。

陳自瑤 豐胸廣告 Yoyo身穿噴血三點式上陣，非常搶鏡
Yoyo身穿噴血三點式上陣，非常搶鏡（圖片來源：大會提供）
陳自瑤 豐胸廣告
（圖片來源：大會提供）

陳自瑤晒舊照 完美曲線盡現

陳自瑤早前分享2年前拍廣告花絮照，在相中身穿白色性感服飾，完美曲線盡收眼底，極度吸睛！陳自瑤說︰「藍天與白雲，很喜歡的一組花絮照。兩年前的花絮照 ，大家期待新一輯廣告嗎？」

陳自瑤 豐胸廣告 陳自瑤 廣告 認真不得了！
認真不得了！（圖片來源：IG@chenchiyiu）
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（圖片來源：IG@chenchiyiu）
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（圖片來源：IG@chenchiyiu）
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（圖片來源：IG@chenchiyiu）

陳自瑤豐胸代言廣告靚相出爐

陳自瑤2年前先後勝出配音真人騷《好聲好戲》及帶貨節目《識貨》，無論演技及主持能力都備受讚賞，更獲得「綜藝女神」稱號﹗人氣升的陳自瑤最近以七位數字酬勞續約做廣告代言人，雖然升呢女一，YoYo一樣博到盡，毫不錫身。拍攝當天YoYo以bar top 短褲上陣，陽光海灘下在浪茄海灘取景，為新一輯廣告拍攝平面及電視廣告。

陳自瑤 豐胸廣告 陳自瑤 廣告 陳自瑤 拍攝採訪當天身穿一件頭黑色泳衣，但原來仲有更性感的白色比堅尼！
拍攝採訪當天身穿一件頭黑色泳衣，但原來仲有更性感的白色比堅尼！（圖片來源：廣告截圖）
陳自瑤 豐胸廣告 陳自瑤 廣告 陳自瑤 新一輯廣告在網上和鬧市廣告牌都可以看到！
新一輯廣告在網上和鬧市廣告牌都可以看到！（圖片來源：廣告截圖）
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（圖片來源：廣告截圖）
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YoYo已連多年擔任同一代言。（圖片來源：廣告截圖）
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陳自瑤YoYo接受娛樂新聞台訪問時，外披西裝大褸內穿黑色bra top﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@chenchiyiu、大會提供資料或影片來源：YouTube@Josephine Bust & Slimming

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