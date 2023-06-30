陳自瑤

41歲陳自瑤豪派「重量級」福利 完美曲線盡現極度吸睛！

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41歲陳自瑤（Yoyo）之前拍攝豐胸廣告，大家已經見識過佢嘅fit爆身材，近日陳自瑤在社交平台分享2年前拍廣告花絮照，再派一次「重量級」福利畀粉絲，相當震撼！

陳自瑤晒舊照 完美曲線盡現

陳自瑤在相中身穿白色性感服飾，完美曲線盡收眼底，極度吸睛！陳自瑤說︰「藍天與白雲，很喜歡的一組花絮照。兩年前的花絮照 ，大家期待新一輯廣告嗎？」

陳自瑤 廣告 認真不得了！
認真不得了！（圖片來源：[email protected]
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陳自瑤豐胸代言廣告靚相出爐

陳自瑤2年前先後勝出配音真人騷《好聲好戲》及帶貨節目《識貨》，無論演技及主持能力都備受讚賞，更獲得「綜藝女神」稱號﹗人氣升的陳自瑤最近以七位數字酬勞續約做廣告代言人，雖然升呢女一，YoYo一樣博到盡，毫不錫身。拍攝當天YoYo以bar top 短褲上陣，陽光海灘下在浪茄海灘取景，為新一輯廣告拍攝平面及電視廣告。

陳自瑤 廣告 陳自瑤 拍攝採訪當天身穿一件頭黑色泳衣，但原來仲有更性感的白色比堅尼！
拍攝採訪當天身穿一件頭黑色泳衣，但原來仲有更性感的白色比堅尼！（圖片來源：廣告截圖）
陳自瑤 廣告 陳自瑤 新一輯廣告在網上和鬧市廣告牌都可以看到！
新一輯廣告在網上和鬧市廣告牌都可以看到！（圖片來源：廣告截圖）
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（圖片來源：廣告截圖）
陳自瑤 廣告 陳自瑤 YoYo已連多年擔任同一代言。
YoYo已連多年擔任同一代言。（圖片來源：廣告截圖）
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陳自瑤YoYo接受娛樂新聞台訪問時，外披西裝大褸內穿黑色bra top﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

YoYo水著豐胸廣告逐格睇

生日準時出新片

邁入40歲的陳自瑤，關注的話題亦配合年紀而有改變 ，生日前夕準時在youtube推出新影片，對住鏡頭講足十多分鐘，滔滔不絕分享養生心得，仲好貼心準備「大字報」分享細節，觀眾都讚佢早餐Look好靚，推介亦十分貼心：

「大家可能都知道我自己一直以黎都好注重養生🌿 而早餐對於身體來講好緊要 一定要食得好 而我平時會食啲咩早餐？ 點樣做到簡單方便又有營養💪 想知？😝 就快啲去睇片啦💕」

陳自瑤YoYo出海拍廣告

YoYo性感出海到偏遠沙灘拍攝廣告，天未光開工拍到太陽落山，不過YoYo依然神采飛揚，狀態極佳，廣告其中一個造型是黑色bra top襯熱牛，外披西裝大褸，性感又不失型格﹗

陳自瑤 廣告 陳自瑤下月40歲，外貌同身形都保持得好好，是圈中出名凍齡人母﹗
陳自瑤下月40歲，外貌同身形都保持得好好，是圈中出名凍齡人母﹗（圖片來源：發相）
陳自瑤 廣告 陳自瑤下個月40歲，keep得好好﹗
陳自瑤下個月40歲，keep得好好﹗（圖片來源：發相）
陳自瑤 廣告 陳自瑤同廣告老闆合照後，應大家要求脫去西裝外套影相，更大方話：「梗係冇問題﹗早啲講吖嘛﹗」
陳自瑤同廣告老闆合照後，應大家要求脫去西裝外套影相，更大方話：「梗係冇問題﹗早啲講吖嘛﹗」（圖片來源：發相）

陳自瑤接受無綫娛樂新聞台訪問時，表示雖然由早拍到晚，但拍攝得好開心，問到今次續約酬勞是否三級跳？YoYo謙虛指：「同之前一樣已經好好，冇減價已經有感恩，多謝謝小姐（廣告老闆），有工作真係好感恩，喺呢啲時勢有工作機會，真係要多謝，我今日都同化妝師講，今日可以出海、遊船河、影靚相，仲可以賺到錢，真係好開心啦﹗」

陳自瑤 廣告 陳自瑤 YoYo 豐胸 代言 續約
陳自瑤大方晒好身材﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
陳自瑤 廣告 陳自瑤真材實料﹗
陳自瑤真材實料﹗（圖片來源：發相）

YoYo坦言多年未有出海遊船河及到沙灘晒太陽，她表示：「之前因為疫情啦，呢排好少少（疫情），但又多工作比較忙啲，所以好耐冇咁嘅出海機會，（工作成績咁好，會點獎勵自己例如放吓假？）我今日當度假㗎喇，我好熱愛工作㗎，有工作好開心﹗」

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（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
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陳自瑤皮膚白滑﹗前後都有睇頭﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

陳自瑤分享凍齡心得

陳自瑤分享凍齡心得，她表示經常被指好瘦，常被人問保養大法，陳自瑤話：「宣傳《寶寶大過天》時，香香（岑麗香）同龔姐（龔慈恩）先捉住我問點解keep到咁瘦﹗其實我係手腳幼，係錯覺﹗不過我係好注重飲食嘅﹗」YoYo表示好注重飲食健康：「我平時好少食煎炸、油膩食物，又多飲水，仲要係暖水，養生茶呀花茶﹗汽水嗰啲飲品基本上係唔飲﹗我會食好多補充品﹗」

陳自瑤 廣告 陳自瑤兩年前成為豐胸代言﹗
陳自瑤兩年前成為豐胸代言，輯輯相都好火辣好性感，今次造型明顯較密實﹗（圖片來源：廣告圖片）
陳自瑤 廣告 兩年前陳自瑤火辣拍豐胸廣告。
兩年前陳自瑤火辣拍豐胸廣告，明顯比今次瞓身。（圖片來源：廣告圖片）
陳自瑤 廣告 陳自瑤 YoYo出名身材好﹗
YoYo出名身材好﹗（圖片來源：陳自瑤IG）
陳自瑤 廣告 陳自瑤平時收得好埋，去年台慶突然性感，登時成為全場焦點﹗
陳自瑤平時收得好埋，去年台慶突然性感，登時成為全場焦點﹗（圖片來源：陳自瑤IG）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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