41歲陳自瑤豪派「重量級」福利 完美曲線盡現極度吸睛！
陳自瑤晒舊照 完美曲線盡現
陳自瑤在相中身穿白色性感服飾，完美曲線盡收眼底，極度吸睛！陳自瑤說︰「藍天與白雲，很喜歡的一組花絮照。兩年前的花絮照 ，大家期待新一輯廣告嗎？」
陳自瑤豐胸代言廣告靚相出爐
陳自瑤2年前先後勝出配音真人騷《好聲好戲》及帶貨節目《識貨》，無論演技及主持能力都備受讚賞，更獲得「綜藝女神」稱號﹗人氣升的陳自瑤最近以七位數字酬勞續約做廣告代言人，雖然升呢女一，YoYo一樣博到盡，毫不錫身。拍攝當天YoYo以bar top 短褲上陣，陽光海灘下在浪茄海灘取景，為新一輯廣告拍攝平面及電視廣告。
YoYo水著豐胸廣告逐格睇
生日準時出新片
邁入40歲的陳自瑤，關注的話題亦配合年紀而有改變 ，生日前夕準時在youtube推出新影片，對住鏡頭講足十多分鐘，滔滔不絕分享養生心得，仲好貼心準備「大字報」分享細節，觀眾都讚佢早餐Look好靚，推介亦十分貼心：
「大家可能都知道我自己一直以黎都好注重養生🌿 而早餐對於身體來講好緊要 一定要食得好 而我平時會食啲咩早餐？ 點樣做到簡單方便又有營養💪 想知？😝 就快啲去睇片啦💕」
陳自瑤YoYo出海拍廣告
YoYo性感出海到偏遠沙灘拍攝廣告，天未光開工拍到太陽落山，不過YoYo依然神采飛揚，狀態極佳，廣告其中一個造型是黑色bra top襯熱牛，外披西裝大褸，性感又不失型格﹗
陳自瑤接受無綫娛樂新聞台訪問時，表示雖然由早拍到晚，但拍攝得好開心，問到今次續約酬勞是否三級跳？YoYo謙虛指：「同之前一樣已經好好，冇減價已經有感恩，多謝謝小姐（廣告老闆），有工作真係好感恩，喺呢啲時勢有工作機會，真係要多謝，我今日都同化妝師講，今日可以出海、遊船河、影靚相，仲可以賺到錢，真係好開心啦﹗」
YoYo坦言多年未有出海遊船河及到沙灘晒太陽，她表示：「之前因為疫情啦，呢排好少少（疫情），但又多工作比較忙啲，所以好耐冇咁嘅出海機會，（工作成績咁好，會點獎勵自己例如放吓假？）我今日當度假㗎喇，我好熱愛工作㗎，有工作好開心﹗」
陳自瑤分享凍齡心得
陳自瑤分享凍齡心得，她表示經常被指好瘦，常被人問保養大法，陳自瑤話：「宣傳《寶寶大過天》時，香香（岑麗香）同龔姐（龔慈恩）先捉住我問點解keep到咁瘦﹗其實我係手腳幼，係錯覺﹗不過我係好注重飲食嘅﹗」YoYo表示好注重飲食健康：「我平時好少食煎炸、油膩食物，又多飲水，仲要係暖水，養生茶呀花茶﹗汽水嗰啲飲品基本上係唔飲﹗我會食好多補充品﹗」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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