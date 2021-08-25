40歲陳自瑤七位數續約豐胸代言 西貢浪茄取景、謙稱冇坐地起價：有工作已經好感恩﹗

本月27日正式踏入40歲生日的陳自瑤（YoYo）連番在綜藝節目中獲勝，努力被肯定，早前更以七位數續約廣告代言，不過拍攝當日YoYo謙稱唔敢坐地起價笑言：「唔減價已經好感恩﹗」最近這輯廣告靚相在YoYo生日前夕出爐，一齊睇睇拍攝成果！

文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖