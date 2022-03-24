40歲陳自瑤「新相」透視性感勁誘人 眼利網民踢爆幾年前舊照環保重用

早前王浩信與陳自瑤疑似「Reconnect」打破多年以來的婚變傳聞，然而最近王浩信又要長時間逗留內地，嚟緊仲話要拍埋王晶監製部新片《追龍之番外篇》先返到香港，留低陳自瑤獨守空房！不過陳自瑤一於少理自得其樂，仲分享透視裝靚相向粉絲派福利添！