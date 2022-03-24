40歲陳自瑤「新相」透視性感勁誘人 眼利網民踢爆幾年前舊照環保重用
陳自瑤被網友踢爆「環保」舊相重Post
相中的陳自瑤身穿一件波點半透視薄紗上衣，唔只大騷Fit爆身材，內衣若隱若現甚是性感，網民都紛紛讚好，陳自瑤寫道：「享受微小的事物，總有一天當你回味人生，意識到它們其實都很重要」，似是有感而發。但另一方面，有眼利嘅網民就發現陳自瑤新Post的相片其實已經是多年前的「舊照」，去年三月原來分享該輯性感透視裝靚相。不過，能夠將舊相環保重用依然有說服力，證明陳自瑤都Keep得好好，相信一班粉絲網民絕對唔會介意！
陳自瑤新劇玩「離婚」
王浩信北上發展有戲拍，陳自瑤亦都唔執輸！除了活躍於社交平台增加曝光機會之外，近年備受力捧的她亦正準備與羅子溢、黎諾懿主演無綫新劇《婚後事》。陳自瑤在劇中飾演傭工公司老闆娘，與羅子溢離婚後，被大學同學黎諾懿追求，周旋於兩位型男之中，預計4月中就會正式拍攝。
陳自瑤高調晒收花
情人節個個女仔都恨收花，被指與王浩信破鏡重圓的陳自瑤亦唔例外，在情人節當日出po話畀大家知佢都有花收，攬住紮花一臉風騷的陳自瑤，仲拍片幫紮花影大特寫，睇得出心花怒放，珍而重之。
留言春風得意
雖然陳自瑤冇透露紮花係邊個送，不過一睇就知佢收花無限冧，陳自瑤仲留言：「只要用心感受愛 其實無處不在 」近年難得高調晒幸福的陳自瑤，罕有地風騷，不過王浩信正身處內地參加交流團，如果紮花真係王浩信送，咁又真係好有心嘅！
王浩信陳自瑤結束4年冰河時期
陳自瑤自17年起屢傳婚變，不過去年底盛傳破冰在望，開始有公開互動，早前陳自瑤奪無綫最佳女配角，王浩信又出po道賀，就連王浩信跟王祖藍返國內參加交流團，陳自瑤亦第一時間用拍手及三團火的emoji為老公加油。對於二人會否破鏡重圓？吳佩孚：「王浩信本身屬豬今年運程很好嘅，係六合嘅，至於陳自瑤呢佢屬雞嘅，今年唔會有歲君沖犯嘅，婚姻危機最麻煩時期已過，今年會平穩順利。」
陳自瑤 王浩信結婚十周年冇慶祝
陳自瑤和王浩信去年年11月11日結婚十周年，未見有任何慶祝活動，王浩信近年不時與拍檔傳緋聞，與陳自瑤的婚姻關係備受關注﹗王浩信和陳自瑤從此在公開場合不再合體，連社交網都不再有互動﹗不過夫妻關係近來似乎有轉機﹗早前陳自瑤在IG上載自己入選無綫頒獎禮的「最佳女配角」十強，並寫道：「能夠晉身十強，已經很感動﹗衷心感謝投我一票的每一名朋友﹗」王浩信亦有畀like鼓勵﹗
陳自瑤 王浩信破冰公開互動
事隔一日，王浩信在微博及IG分別為新戲宣傳，而陳自瑤竟激罕留言「支持」去撐王浩信，而王浩信亦有回覆「謝謝」﹗世紀破冰成網民熱議﹗
網民：17年後首次再公開互動
陳自瑤和王浩信重新connect即成網上熱話，不少網民見二人再次隔空「放閃」感到好雀躍，紛紛留言：「好似17年後YoYo就冇再留言俾王浩信」、「分居後首次再互動」、「終於世紀破冰」、「期待台慶頒獎禮合體」、「嚟緊頒獎禮度YoYo終於唔再黑面啦﹗」