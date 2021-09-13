陳自瑤主持《世界養生組織》學頌缽減壓 瑜伽褲太窄失手露腩
陳自瑤與黃翠如合作了一個新節目叫《世界養生組識》，於明天(9月14日)起在My TV Super首播，共13集的節目，陳自瑤與黃翠如將帶大家認識各地的養生之道。今日無綫舉行記者會，黃翠如冇現身，只有陳自瑤一人擔大旗，身穿瑜伽貼身服的陳自瑤，小肚腩非常搶鏡，她表示拍完節目即買了一個銅缽，每晚睡前都學頌缽，令自己的心境變平靜，壓力全消！
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、黃翠如IG、陳自瑤IG
陳自瑤拍黃翠如主持養身節目
無綫推出新節目《世界養生組織》，由陳自瑤與黃翠如這對好姊妹一齊主持，不過舉行記者會就只有陳自瑤出席，早前突然出po留言講「再見」並關閉留下言功能的黃翠如，至今仍未作公開露面，被傳情緒低落的黃翠如繼最近兩度缺席劇集《七公主》宣傳後再度「潛水」，只在記者會上播放宣傳片才見其蹤影。陳自瑤接受訪問時表示黃翠如現況好OK，叫大家畀啲空間佢。
陳自瑤靠頌缽令自己平靜
在記者會上，陳自瑤身穿緊身瑜伽服，即場體驗頌缽療程及示範瑜伽式子，她表示自從接觸過頌缽後，覺得非常減壓，所以她買了一個銅缽回家，每晚睡前都會頌缽，令自己心境變得平靜及放鬆，她更嘗試學習其他國家的養生方法，包括「刮脷」及「灌鼻」。
做瑜伽露小腩
平時keep得甚fit的陳自瑤，跟瑜伽導師示範瑜伽動作時，可能是瑜伽褲太緊身，唧出個小肚腩，不過她都盡力去做好每個動作，非常專業。
與老公同場大家唔需要太震驚
陳自瑤早前與老公王浩信一同出席周勵淇生日會，惟被揭大合照時分開企，對於夫婦多年未同框今次竟同場，陳自瑤日前回應說︰「朋友生日，喺同一個場合出現好正常。（好耐冇同框喎！）唔需要太震驚。（粉碎外間婚變傳聞？）你哋再問都知我會點答，其實私人嘢唔想講太多，都知大家好關心我，但唔想回應太多。（但點解同浩信分開企？）唔回應啦！」