陳自瑤主持《世界養生組織》學頌缽減壓 瑜伽褲太窄失手露腩

陳自瑤與黃翠如合作了一個新節目叫《世界養生組識》，於明天(9月14日)起在My TV Super首播，共13集的節目，陳自瑤與黃翠如將帶大家認識各地的養生之道。今日無綫舉行記者會，黃翠如冇現身，只有陳自瑤一人擔大旗，身穿瑜伽貼身服的陳自瑤，小肚腩非常搶鏡，她表示拍完節目即買了一個銅缽，每晚睡前都學頌缽，令自己的心境變平靜，壓力全消！

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、黃翠如IG、陳自瑤IG