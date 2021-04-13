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陳自瑤為「黑面」表情終極解畫 淡然表示：我表情其實係…

東方新地 - 娛聞

陳自瑤（Yoyo）今年將踏入40歲，入行21年的她早前受訪，講到大家只留意她的私人生活而忽略她工作上的努力時，陳自瑤一度感觸落淚，而Yoyo在麥玲玲及Bob主持的最新一集《Master’s Talk師父有請》當嘉賓，為在《萬千星輝頒獎典禮2020》中，王浩信封帝一刻「黑面」表情解畫。

編輯：東方新地｜相片來源：陳自瑤IG、無綫發相及新傳媒圖片庫

談到台慶「黑面」事件，Yoyo急忙解畫，但樣子有點牽強。
談到台慶「黑面」事件，Yoyo急忙解畫，但樣子有點牽強。
盈盈尖叫大讚小方是絕種好男人，小方也聲稱在內地工作多年，從沒遇過女演員「敲門」。
盈盈尖叫大讚小方是絕種好男人，小方也聲稱在內地工作多年，從沒遇過女演員「敲門」。

小方重提Yoyo黑面事件

在最新一集《師父有請》，請來Yoyo、方力申和馮盈盈做嘉賓，主持之一的麥玲玲師傅指，做藝人要紅命格必需有是非，小方即將Yoyo早前在台慶頒獎禮被指「黑面」一幕重提，更笑指Yoyo定必爆紅，他謂：「佢個『黑面』成為網上熱搜全國Top 10，有錢都買唔到呢個位！我仲收到風，佢啲粉絲上升幾十萬…」YoYo即急忙澄清：「大家唔好笑住！我冇黑面，你拎番張相出嚟睇，當下個表達係冇乜表情，只係比較淡然，我冇『黑』，塊面仲有『令』，但人哋解讀好多嘢。（全世界都係咁解讀，有人讚你、多謝你應該微笑？）有呀有呀，我真係有微笑呀，鏡頭影咗我2、3秒，做唔晒咁多表情。我係估唔到嗰1、2秒會咁有話題性。（大家話你係最佳視后！）多謝大家。」

多謝太太陳自瑤。
王浩信再憑《踩過界2》 於「萬千星輝頒獎典禮2020」奪視帝，在台上一番感言，竟然激罕多謝頻傳離婚的太太陳自瑤：「多謝屋企人，多謝yoyo悉心照顧個女⋯⋯」
不過陳自瑤黑晒面，未知俾咩反應。
攝影師快狠準拍攝Close Up，不過陳自瑤黑晒面，表情僵硬沒作任何回應。

將會39+1 陳自瑤：嚇我唔到嘅！

陳自瑤於2000年以模特兒出道，2004年加入無綫電視。入行21年，陳自瑤外表上變化不大，但在多了一份沉穩、成熟的感覺。將會39+1，她表示：「數字嚟㗎啫，嚇我唔到嘅！」

陳自瑤
1981年出世的陳自瑤今年將會39+1。
陳自瑤
陳自瑤於2000年以模特兒出道，2004年加入無綫電視。

陳自瑤憑《四葉草2赤沙印記》加入電視圈

2004年，陳自瑤憑《四葉草2赤沙印記》「葉茵」進入電視圈，之後一直演「小三」、「反叛女人」等角色，直到去年的《那些我愛過的人》中飾演「錢莉媛」一角，演技終於獲得肯定。

陳自瑤曾經在網上舉行的「最美四葉女」選舉中排名第三，僅僅屈居於唐詩詠及龔嘉欣之下。
陳自瑤曾經在網上舉行的「最美四葉女」選舉中排名第三，僅僅屈居於唐詩詠及龔嘉欣之下。
陳自瑤
當年《四葉草2赤沙印記》的女主角除了陳自瑤外，還有楊秀惠和李思欣。

陳自瑤提到有朋友向傳媒指她依家好唔同，脫胎換骨一樣。YoYo指自己某程度上係一個比較慢熱同內斂嘅人，而遇上「錢莉媛」這角色，是一個好多嘢講、幾風騷嘅一個女仔，而黃翠如亦認為YoYo演出此個角色後，攞到好多屬於這個角色的特質，YoYo有感而發：「原來我活潑嘅性格係會令到身邊嘅人好開心。」

陳自瑤
陳自瑤在《那些我愛過的人》中飾演「錢莉媛」，第一集就以火紅泳衣登場，贏盡讚賞。
陳自瑤
劇中陳自瑤同黃翠如、連詩雅（Shiga）係好姊妹，拍完劇三人更成為好友。

陳自瑤又表示翠如同連詩雅常覺得「要撬開我個心」，她們約會會由開初講好表面的東西，到之後慢慢深入，認為大家「真係會覺攞個心出嚟做朋友。」

陳自瑤
加入無綫後一直演「小三」、「反叛女人」等角色，直到去年播出《那些我愛過的人》，陳自瑤演技終於獲得肯定。

 

望女兒能像正常小朋友一樣成長

陳自瑤又提到，希望女兒能像正常小朋友一樣成長，因為若曝光太多，出街時便會有人認到她，她希望女兒不需要承受藝人們要承受的壓力，因此陳自瑤一直以來都十分保護女兒，希望能減少女兒曝光的壓力。

陳自瑤
陳自瑤希望女兒能像正常小朋友一樣成長。

此外在訪問中陳自瑤落淚剖白：「我真係唔識討好人。」林子善就留言安慰她說：「因為你為人率直慢熱！唔需要討好人㗎喎！做番自己咪得囉，大家就係鍾意陳瑤瑤嗰種率直，你忘記咗我同你講過『我哋唔係為咗討好別人而生存』加油我同老婆仲有好多家人朋友觀眾都支持你。」

陳自瑤
林子善安慰陳自瑤時，稱呼她做「陳瑤瑤」。

陳自瑤之後又出po自勉，表示：「你做得再好，也還是有人指指點點，你即便一塌糊塗，也還是有人唱頌歌，學習不必掉進他人的眼光，你需要討好的僅僅是你自己，人生就是一個不斷自我完善且沒有終點的過程，而在這個過程中，我們才會變得愈來愈強大⋯⋯」

陳自瑤
陳自瑤出po勉勵自己。

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