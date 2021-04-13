陳自瑤為「黑面」表情終極解畫 淡然表示：我表情其實係…

陳自瑤（Yoyo）今年將踏入40歲，入行21年的她早前受訪，講到大家只留意她的私人生活而忽略她工作上的努力時，陳自瑤一度感觸落淚，而Yoyo在麥玲玲及Bob主持的最新一集《Master’s Talk師父有請》當嘉賓，為在《萬千星輝頒獎典禮2020》中，王浩信封帝一刻「黑面」表情解畫。

編輯：東方新地｜相片來源：陳自瑤IG、無綫發相及新傳媒圖片庫