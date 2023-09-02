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陳自瑤淘寶直播黑面！被港姐王怡然拖累網民洗版式留言聲討

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今屆出爐港姐亞軍王怡然（Lynn）是非不斷，即使TVB事後立即發聲明指有關傳言未經證實，事件依然未能平息，日前陳自瑤在TVB的淘寶直播間進行帶貨，大批網民湧入「洗版式」留言叫Lynn還錢，陳自瑤（Yoyo）一度「黑面」，似乎感到不滿。

陳自瑤
（圖片來源：TVB官方微博影片截圖）

陳自瑤淘寶中秋直播黑面被港姐王怡然拖累

臨近中秋佳節，TVB淘寶直播亦以「中秋家宴」為主題，向大家推薦相關應節產品，當晚由陳自瑤（Yoyo）坐鎮，而曹永廉就擔任嘉賓。陳自瑤直播帶貨已非常有經驗，當晚亦表現非常專業，對著鏡頭逐一介紹產品，不過期間就有不少網民陸續湧入直播間，更瘋狂留言「Lynn快來直播還錢」、「王某還錢」、「撤銷Lynn」等等，面對網民的「洗版式」留言，原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似當場一度「黑面」。

陳自瑤 當晚由陳自瑤Yoyo）坐鎮，而曹永廉就擔任嘉賓
當晚由陳自瑤（Yoyo）坐鎮，而曹永廉就擔任嘉賓（圖片來源：TVB官方微博影片截圖）
陳自瑤 原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似當場一度「黑面」
原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似當場一度「黑面」（圖片來源：TVB官方微博影片截圖）
陳自瑤 原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似當場一度「黑面」
原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似當場一度「黑面」（圖片來源：TVB官方微博影片截圖）
陳自瑤 原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似當場一度「黑面」
原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似當場一度「黑面」（圖片來源：TVB官方微博影片截圖）
陳自瑤 網民留言聲討港姐亞軍王怡然Lynn）
網民留言聲討港姐亞軍王怡然（Lynn）（圖片來源：TVB官方微博影片截圖）
陳自瑤 網民留言聲討港姐亞軍王怡然Lynn）
網民留言聲討港姐亞軍王怡然（Lynn）（圖片來源：TVB官方微博影片截圖）

陳自瑤秒變臉 繼續笑住帶貨獲讚

事後，有網民為Yoyo抱不平，指從未在直播間見過Yoyo當場「黑面」，又指她無辜被連累影響直播心情，無緣無故被鬧，亦有人重提前年台慶頒獎禮上老公王浩信奪視帝，在台上發表感言公開多謝Yoyo時，在觀眾席上的Yoyo「黑面」的經典一幕。不過，日前Yoyo在直播間亦有即時調整狀態，繼續面帶笑容地介紹手上的產品，果然專業！

陳自瑤 王浩信
陳自瑤台慶黑面事件（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
陳自瑤 Yoyo在直播間亦有即時調整狀態，繼續面帶笑容地介紹手上的產品，果然專業！
Yoyo在直播間亦有即時調整狀態，繼續面帶笑容地介紹手上的產品，果然專業！（圖片來源：TVB官方微博影片截圖）
陳自瑤 Yoyo在直播間亦有即時調整狀態，繼續面帶笑容地介紹手上的產品，果然專業！
Yoyo在直播間亦有即時調整狀態，繼續面帶笑容地介紹手上的產品，果然專業！（圖片來源：TVB官方微博影片截圖）
陳自瑤 Yoyo在直播間亦有即時調整狀態，繼續面帶笑容地介紹手上的產品，果然專業！
Yoyo在直播間亦有即時調整狀態，繼續面帶笑容地介紹手上的產品，果然專業！（圖片來源：TVB官方微博影片截圖）
陳自瑤 Yoyo在直播間亦有即時調整狀態，繼續面帶笑容地介紹手上的產品，果然專業！
Yoyo在直播間亦有即時調整狀態，繼續面帶笑容地介紹手上的產品，果然專業！（圖片來源：TVB官方微博影片截圖）

王怡然父母被指是老千 當場爆喊做訪問 TVB火速發聲明

港姐亞軍王怡然（Lynn）在決賽後竪日，被爆其父母涉嫌在內地曾經營補習社，拖欠薪金兼騙取家長過千萬學費，遭內地網民聲討。而王怡然事後出席港姐活動受訪時稱不知情，更一度爆喊離場，TVB亦立即就事件發出聲明指有關傳言未經證實。

自稱王怡然父母前員工爆料：父母都是失信人

事緣一名自稱王怡然父母前員工的內地網民在小紅書上發文指，父母王召軍、母親王倩2002年成立的漢普森英語（北京漢普在線文化發展有限公司）在2021年因經營不善倒閉。天津有400多個家長被捲走幾千到十幾萬不等，又指看了港姐才知道「他們拿著我們的錢一直在香港逍遙，而且還能這麼高調，法院早已判決了，她父母都是失信人，但是拒不還錢。」

陳自瑤 香港小姐2023｜王怡然香港小姐香港小姐2023 賽果4號王怡然Lynn）
4號王怡然（Lynn）（圖片來源：TVB）
陳自瑤 香港小姐2023｜王怡然香港小姐2023香港小姐競選晚裝造型4號王怡然。
4號王怡然。（圖片來源：TVB）

王怡然一度爆喊回應：有真有假

對此，王怡然今日（29日）現身尖沙咀出席活動時，表示事件是父母的私事，為免造成更多誤會，不便透露太多。王怡然透露自己不清楚父母捲款舉家逃至香港一事，亦不會因為一些評論而不工作，更一度在現場爆喊。當問到有苦主要求褫奪她港姐的名銜，王怡然就指「有真有假，都想大家自己分辨。」

陳自瑤 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：TVB節目截圖）
陳自瑤 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：TVB節目截圖）
陳自瑤 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：TVB節目截圖）
陳自瑤 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：TVB節目截圖）
陳自瑤 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：小紅書圖片）

更多：香港小姐2023亞軍｜王怡然父母被指是老千 當場爆喊做訪問 TVB火速發聲明

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圖片來源：TVB官方微博影片截圖、TVB

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