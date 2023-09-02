陳自瑤淘寶直播黑面！被港姐王怡然拖累網民洗版式留言聲討
陳自瑤淘寶中秋直播黑面被港姐王怡然拖累
臨近中秋佳節，TVB淘寶直播亦以「中秋家宴」為主題，向大家推薦相關應節產品，當晚由陳自瑤（Yoyo）坐鎮，而曹永廉就擔任嘉賓。陳自瑤直播帶貨已非常有經驗，當晚亦表現非常專業，對著鏡頭逐一介紹產品，不過期間就有不少網民陸續湧入直播間，更瘋狂留言「Lynn快來直播還錢」、「王某還錢」、「撤銷Lynn」等等，面對網民的「洗版式」留言，原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似當場一度「黑面」。
陳自瑤秒變臉 繼續笑住帶貨獲讚
事後，有網民為Yoyo抱不平，指從未在直播間見過Yoyo當場「黑面」，又指她無辜被連累影響直播心情，無緣無故被鬧，亦有人重提前年台慶頒獎禮上老公王浩信奪視帝，在台上發表感言公開多謝Yoyo時，在觀眾席上的Yoyo「黑面」的經典一幕。不過，日前Yoyo在直播間亦有即時調整狀態，繼續面帶笑容地介紹手上的產品，果然專業！
王怡然父母被指是老千 當場爆喊做訪問 TVB火速發聲明
港姐亞軍王怡然（Lynn）在決賽後竪日，被爆其父母涉嫌在內地曾經營補習社，拖欠薪金兼騙取家長過千萬學費，遭內地網民聲討。而王怡然事後出席港姐活動受訪時稱不知情，更一度爆喊離場，TVB亦立即就事件發出聲明指有關傳言未經證實。
自稱王怡然父母前員工爆料：父母都是失信人
事緣一名自稱王怡然父母前員工的內地網民在小紅書上發文指，父母王召軍、母親王倩2002年成立的漢普森英語（北京漢普在線文化發展有限公司）在2021年因經營不善倒閉。天津有400多個家長被捲走幾千到十幾萬不等，又指看了港姐才知道「他們拿著我們的錢一直在香港逍遙，而且還能這麼高調，法院早已判決了，她父母都是失信人，但是拒不還錢。」
王怡然一度爆喊回應：有真有假
對此，王怡然今日（29日）現身尖沙咀出席活動時，表示事件是父母的私事，為免造成更多誤會，不便透露太多。王怡然透露自己不清楚父母捲款舉家逃至香港一事，亦不會因為一些評論而不工作，更一度在現場爆喊。當問到有苦主要求褫奪她港姐的名銜，王怡然就指「有真有假，都想大家自己分辨。」
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