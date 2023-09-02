陳自瑤淘寶直播黑面！被港姐王怡然拖累網民洗版式留言聲討

今屆出爐港姐亞軍王怡然（Lynn）是非不斷，即使TVB事後立即發聲明指有關傳言未經證實，事件依然未能平息，日前陳自瑤在TVB的淘寶直播間進行帶貨，大批網民湧入「洗版式」留言叫Lynn還錢，陳自瑤（Yoyo）一度「黑面」，似乎感到不滿。