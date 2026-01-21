44歲陳自瑤自爆多張童年照 嫩模時期舊相被翻出 由細靚到大被震驚網民

44歲嘅陳自瑤（Yoyo），近日在社交平台貼出童年相，由細靚到大震驚網民，22年前以Showgirl身份出席活動嘅舊照再被翻出，當年只得19歲嘅陳自瑤青春無敵，網民對比當年與今日嘅Yoyo，驚覺外貌變化不大，甚至越來越靚，馬上封陳自瑤為「最強童顏女神」，新假期仲搵返唔少當年Yoyo初出道時嘅清純照片一併重溫。