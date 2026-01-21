44歲陳自瑤自爆多張童年照 嫩模時期舊相被翻出 由細靚到大被震驚網民
陳自瑤靚足半世紀 出道逾20年美貌不變
近日在連登討論區一個以「微軟陳自瑤」以題的帖文引起網民關注，在圖片可見Yoyo當年可能未夠20歲，青春無敵即使有肚腩仔都不礙事，如果41歲萬年不變美貌仍然保養得非常好，已為人母但身材沒有絲毫走樣。
網民一面倒狂力讚yoyo。
除了Showgirl 出土照，陳自瑤還有好多清澀寫真圖及初出道Baby Fat絕密照，讓我們一起來重溫一下！
陳自瑤出道前清純學生照
陳自瑤上月曾上載自己中學時期的學生照，並寫道：「你好，久違了的自己..！」照片中15歲的她清純美滿滿，中學時的她已美貌滿分，與現在的她並無太大差異。
陳自瑤2000年初廣告模特兒時期
陳自瑤2000年時，與陳文媛一起拍攝的數碼通funland共和國廣告，初出道的她相當甜美可愛。
陳自瑤2001年超罕見寫真曝光！
陳自瑤2001年時的CTI廣告相信最令人印象深刻，或許不少人只要看到她的電梯女郎造型便會想起曾經看過的這個廣告。
20歲的陳自瑤青春亮麗，當年更拍了不少雜誌寫真照，小編有幸找到9張陳自瑤的破格寫真照，照片中的她大曬長腿，略顯生澀但又不失可愛。
2001年曾素顏演學生 網民：好清純啊
陳自瑤在入行前除了做過模特兒之外，於2001年亦曾經拍過由杜琪峯監製的青春電影《愛上我吧》。雖然當時20歲的陳自瑤飾演的是15歲中學生，但可能因為陳自瑤天生童顏，所以在飾演中學生時完全無違和感。陳自瑤在戲中更素顏上陣，仙氣十足！
2002年曾於《一蚊雞保鑣》中演野蠻女友
當年出道不久的陳自瑤亦曾經有份在黃子華執導的《一蚊雞保鑣》中演野蠻女友。陳自瑤飾演的野蠻女友因為不甘被男友分手，所以決定要同男友同歸於盡，搞到陪當事人講數的黃子華都遭殃。陳自瑤於該場戲將神經質女友演得非常到位，有一幕仲要騎住黃子華，非常爆笑。
陳自瑤2004年《赤沙印記@四葉草.2》進入大眾視線
說到陳自瑤當然不得不提她首部出演的電視劇《赤沙印記@四葉草.2》，飾演3姊妹中的小妹葉茵，演活了角色靈動俏皮的性格，也在觀眾心目中留下了深刻的印象。事至今日，事隔17年陳自瑤的外貌可以說與下圖無異，實在令人佩服！
陳自瑤靠運動保持完美體態 自信女人最美
陳自瑤也深明女人要愛自己這個道理，她曾經說過：「女人真係唔可以懶架。」看到她的身形就完全能體會當中意思了！如果有追蹤陳自瑤Instagram，便會知道她超勤力做運動，無論是空中瑜珈、打拳等各種健身運動，都會持之以恆，還不時有正能量金句鼓勵大家運動！
已經生了一個可愛女兒的Yoyo仲索過以前，真是令小編都自愧不如！