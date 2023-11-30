42歲陳自瑤高衩吊帶裙大騷長腿 少女味極濃獲網民激讚

現年42歲的陳自瑤（Yoyo）除了經常被讚凍齡女神外，其實她的身材亦十分有睇頭，每次派福利都會吸引大批網民稱讚！早前Yoyo在社交平台上載了幾張新相，無懼天氣轉涼的她大騷白滑美腿，少女味極濃的靚樣亦獲網民激讚！