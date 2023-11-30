42歲陳自瑤高衩吊帶裙大騷長腿 少女味極濃獲網民激讚
陳自瑤高衩吊帶裙騷長腿
陳自瑤在新相中以一身紅色高衩吊帶裙示人，除了騷出鎖骨外，高衩裙的位置仲開到去大髀對上，性感程度爆燈！陳自瑤fit爆的身材同少女味極濃的靚樣獲網民激讚：「超凍齡！點解你咁多年都仲係一樣咁靚㗎？」、「裙子太犯規了，這樣露腿真的好性感」、「撲面而來的少女氣息！」、「我的心都要掉出來！」、「果然係最索人妻」。
42歲陳自瑤直播過戲癮 着13年前《公主嫁到》戲服 凍齡有術弗到爆
現年42歲的陳自瑤（Yoyo）近年成功轉型做直播帶貨，早前更獲內地綜藝節目《中國新主播》邀請擔任評審，Yoyo在內地發展有聲有色，臨近一年一度的「雙11全球狂歡季」，陳自瑤（Yoyo）日前擔任帶貨主持着上13年前《公主嫁到》的戲服，不少網民都大讚Yoyo靚樣keep得好好，更勝以前！
陳自瑤着13年前《公主嫁到》戲服
TVB聯乘淘寶直播間「TVB識貨」亦有加入戰團，由10月19日開始舉行多場直播騷推介至抵筍貨，日前舉行的「《公主嫁到》專場」以2010年播出的劇集《公主嫁到》作主題，邀得無綫直播帶貨真人騷《識貨》總冠軍、及在《公主嫁到》中飾演川平公主的Yoyo擔任嘉賓主持。
陳自瑤：可以做多次個角色！
Yoyo以劇中四公主川平公主造型登場，凍齡有術的她穿上13年前的古裝戲服依然弗爆，直播期間還大啖大啖地試食，盡顯真性情。戲服看起來比當年鬆身Yoyo接受無綫娛樂新聞台主播許文軒訪問時，笑言穿上當年戲服後「回憶返晒嚟」，她說：
「今次好開心有呢個主題，完全係我個角色四公主嗰套衫，可以做多次個角色！」
陳自瑤自稱「古裝常客」
她又透露曾是「古裝常客」：「現場環境好配合，有宮女又有掌櫃，背景又鑼又鼓，好搞笑。近年公司（TVB）少咗開古裝劇，以前我係古裝常客，今次可以止古裝癮！」談到再穿同一戲服時看來比當年鬆身，Yoyo笑言：「近日太忙輕咗幾磅，同埋今日件衫可能又扣鬆咗。」她憶述當年拍古裝，服裝姐姐會出盡力為女演員們包得更緊，讓造型看上去更漂亮：「當年我其實都唔鍾意太緊，鍾意鬆身啲，嗰時拍古裝劇都食唔落嘢，天氣又熱頭飾又重，所以今次我淨係要求頭飾唔好咁重。」
陳自瑤孖蔣家旻身穿古裝帶貨
早前（9/14）陳自瑤與蔣家旻一同身穿古裝，為TVB的中秋主題進行直播帶貨，一同賣月餅等應節食品。當蔣家旻準備離場時，與陳自瑤顯得依依不捨，兩人還頭靠頭擺出古代美人pose，豈料蔣家旻頭上的髮飾，與陳自瑤的頭髮糾纏在一起，兩人不斷「哎呀！」表情驚慌，尷尬大笑，二人要工作人員入鏡幫忙「救駕」，為兩人解開打結的頭髮，蔣家旻還笑說：「我不捨得自瑤啊。」陳自瑤與蔣家旻直播期間發生「罕見意外」，網民紛紛表示笑爆嘴。
眼利網民認出戲服 陳自瑤由宮女升級娘娘
另外，有眼利網民認出陳自瑤身上的古裝戲服，就是2009年經典古裝劇《宮心計》中楊茜堯（前名：楊怡）飾演「姚金鈴」的服裝之一，再加上陳自瑤在《宮心計》中正是飾演「姚金鈴」的宮女「飛燕」，網民也笑說：「錢金燕你膽大了，敢穿金鈴的衣服。」也有網民回味昔日TVB的古裝劇，不禁慨嘆近年未見TVB拍古裝劇，竟然在直播中再見到TVB的古裝服飾。
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