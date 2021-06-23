陳自瑤獲曾志偉欽點 入行21年首嚐女一滋味 但男主角係楊潮凱

入行21年已39歲的陳自瑤（Yoyo），等到頸都長終於做到女一，早前在節目《好聲好戲》成功奪得「傑出聲演總冠軍」人氣急升，獲汪明荃加持叫無綫開部戲畀Yoyo，副總經理曾志偉收到訴求，即欽點陳自瑤YoYo開拍新劇《選美的12夜》(暫名)，陳自瑤事業得意，婚姻關係卻依然未明朗。

撰文：東方新地｜相片來源：陳自瑤IG、無綫發相及新傳媒圖片庫