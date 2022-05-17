婚後事｜陳自瑤首做女一大量親熱戲 與小鮮肉貼身共舞呼喝對方：大力啲捽
陳自瑤直言對出軌、背叛有好大感受
陳自瑤出席無綫劇集《婚後事》開鏡拜神記者會時，表現得極度風騷，首次擔正做女一的她演出經驗咁豐富，竟然話接拍此劇承受很大壓力，她表示劇本中的角色好難演，裡面有太多感情位同情緒位，又有好多喊戲同崩潰戲，故事裡面有錯綜複雜的關係，有出軌，不忠背叛等元素，所以情緒上起伏好大。而每次拍完之後陳自瑤精神上都好攰亦好大感受，試過拍完返到屋企情緒仲未抽離，會喊到收唔到聲，仲話拍劇多年未試過咁樣，真係第一次。
陳自瑤劇透有大量咀戲
陳自瑤在劇中的老公是羅子溢，不過會離婚，二人育有一個18歲的女兒(區明妙飾演)，陳自瑤劇透會有大量親熱戲，不過最激對手不是羅子溢，是黎諾懿，她透露失婚後搭上黎諾懿，關係錯綜複雜，日前與黎諾懿拍攝一場親熱戲，尺度都好勁，仲咀到嘴唇腫晒。
陳自瑤再爆羅子溢有艷福
羅子溢在劇中就艷福不淺，因為他會有3段情，但羅子溢直言沒有壓力，亦沒有抽離不到的問題，因為每日完成拍攝工作就把角色拋諸腦後，回家第一時間就要沖涼消毒湊一對仔女。陳自瑤仲大爆羅子溢都有大量激情戲，但她相信楊茜堯很大方，會明白老公的工作所需不會呷醋。羅子溢就話最難忘是拍攝思想出軌戲，有場戲明明是與陳自瑤親熱中，但就要他幻想對方是王敏奕，羅子溢強調現實中從沒試過思想出軌，所以這場戲相當有難度。
《婚後事》同小鮮肉跳貼身舞
陳自瑤拍攝新劇《 婚後事 》，要同小鮮肉吳兆麟大跳貼身舞，舞衣仲非常性感。為咗令效果完美，陳自瑤落咗唔少苦功練習，最後排舞老師同導演都非常滿意效果，佢話完成呢個場面都即刻鬆一口氣，因為需要時間集中投入情緒，好多謝拍檔吳兆麟嘅配合。兩位首度合作就要拍咁親密嘅動作，初初都有啲尷尬，陳自瑤仲講笑咁話小鮮肉吳兆麟係「怕醜仔」一名！陳自瑤仲自爆喺《 婚後事 》中艷福無邊，將會同好多唔同風格嘅男演員合作⋯⋯
陳自瑤人氣破頂 獲兩大阿姐加持
陳自瑤（Yoyo)前年在劇集《那些我愛過的人》演出備受肯定，在去年初台慶頒獎禮，當老公王浩信膺視帝時，陳自瑤的木無表情被鏡頭捕獲，有網民讚她真性情是真正的視后。陳自瑤於綜藝節目《好聲好戲》有亮眼超班演出，獲主席評判汪明荃公開力挺YoYo開劇當女主角，之後她在全新節目《識貨》再有鄭裕玲加持，讚她甚有進步豎起大拇指。
陳自瑤成監製搶手貨
得到兩位阿姐賞識，陳自瑤頓成劇集監製搶手貨，之前有傳她將連踩兩劇，其中一套《選美的12夜》更落實升呢做女一，終於恨到！據知本來已有劇本，陳自瑤將與馮盈盈和簡淑兒合演新劇，她會以女警身分潛入選美賽事中查案，同樣在《好聲好氣》中有突出表現的楊潮凱則是男主角，不過這套劇最後卻拍唔成。
陳自瑤憑《四葉草2赤沙印記》加入電視圈
2004年，陳自瑤憑《四葉草2赤沙印記》「葉茵」進入電視圈，之後一直演「小三」、「反叛女人」等角色，直到去年的《那些我愛過的人》中飾演「錢莉媛」一角，演技終於獲得肯定。
陳自瑤提到有朋友向傳媒指她依家好唔同，脫胎換骨一樣。YoYo指自己某程度上係一個比較慢熱同內斂嘅人，而遇上「錢莉媛」這角色，是一個好多嘢講、幾風騷嘅一個女仔，而黃翠如亦認為YoYo演出此個角色後，攞到好多屬於這個角色的特質，YoYo有感而發：「原來我活潑嘅性格係會令到身邊嘅人好開心。」
陳自瑤又表示翠如同連詩雅常覺得「要撬開我個心」，她們約會會由開初講好表面的東西，到之後慢慢深入，認為大家「真係會覺攞個心出嚟做朋友。」
望女兒能像正常小朋友一樣成長
陳自瑤又提到，希望女兒能像正常小朋友一樣成長，因為若曝光太多，出街時便會有人認到她，她希望女兒不需要承受藝人們要承受的壓力，因此陳自瑤一直以來都十分保護女兒，希望能減少女兒曝光的壓力。
此外在訪問中陳自瑤落淚剖白：「我真係唔識討好人。」林子善就留言安慰她說：「因為你為人率直慢熱！唔需要討好人㗎喎！做番自己咪得囉，大家就係鍾意陳瑤瑤嗰種率直，你忘記咗我同你講過『我哋唔係為咗討好別人而生存』加油我同老婆仲有好多家人朋友觀眾都支持你。」
陳自瑤之後又出po自勉，表示：「你做得再好，也還是有人指指點點，你即便一塌糊塗，也還是有人唱頌歌，學習不必掉進他人的眼光，你需要討好的僅僅是你自己，人生就是一個不斷自我完善且沒有終點的過程，而在這個過程中，我們才會變得愈來愈強大⋯⋯」