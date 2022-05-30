40歲陳自瑤紅隧廣告被指性感有害 網民：咁樣令人專心唔到揸車

入行22年已40歲的陳自瑤（Yoyo），去年以七位數續約廣告代言，拍攝當日陳自瑤謙稱唔敢坐地起價更笑言：「唔減價已經好感恩﹗」這輯廣告以多個性感造型出現，其中一個身穿粉紅晚裝的造型被製成巨型廣告牌放於紅隧口當眼處，有網民話令人集中唔到精神揸車，路經紅隧口的司機們絕對要打醒十二分精神。