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陳自瑤Yoyo去到盡 喱士透視裝影性感照

東方新地 - 娛聞

最近人氣急升的陳自瑤Yoyo，在《好聲好氣》奪冠後，愈來愈多支持者，其個人YouTube頻道亦深受網民歡迎。繼早前私影三點式大玩黑色誘惑後，陳自瑤再挑戰尺度終極一脫去到盡，更拍片公開拍攝靚靚寫真相時的花絮，第一個造型已經要著喱士透視內衣，唔知陳自瑤事前有冇知會老公王浩信呢？

撰文：東方新地 圖片：陳自瑤YouTube影片截圖

陳自瑤愈著愈少

近年屢傳婚變的陳自瑤Yoyo，不理閒言愈戰愈勇，不時大解放性感派福利，頻頻影性感靚相開心share。早前她再拍攝了一輯性感寫真，在影樓內的三個造型都好破格。

陳自瑤
陳自瑤在其YouTube頻道拍了一個Vlog分享影性感相的花絮。
陳自瑤
陳自瑤拍攝前有個溫馨提示，事前唔著牛仔褲及襪，免得皮膚留下痕跡。

陳自瑤影性感相有秘技

陳自瑤在其YouTube頻道公開拍攝寫真的幕後花絮，透露每次影性感相都會有備而來，其中一個小貼士就是穿連身裙及著拖鞋，身體就不會有橡筋痕及襪痕，影響外觀。

陳自瑤
陳自瑤接過造型師為她準備的服飾，全是喱士內衣褲，她驚叫：「喂呀！」
陳自瑤
陳自瑤笑言打底先敢著。
陳自瑤
第一個造型已經咁激，陳自瑤話心臟負荷唔到。

少少性感變透視

Yoyo在片中接過第一個造型的服飾，是一套白色喱士內衣配超透白恤衫，造型非常大膽，Yoyo在鏡頭前拿着白色bra驚呼：「呢啲喎！我真係要着呢啲？好驚喎，又話少少Sexy，哇，心臟病發啦！」陳自瑤乖乖穿上透視裝，大玩床照誘惑，不少網友留言大讚Yoyo得天獨厚。

陳自瑤
陳自瑤這個透視造型是想營造法國風情。
陳自瑤
陳自瑤拍片是想分享在靚相背後的苦況，她更大呻：「嗰啲Pose你覺得好似好輕鬆好容易，但其實係要用力，拗腰呀，隻腳要點擺呀，手要點撐住呀，其實係好攰，件事唔係咁輕鬆咁舒服。」

肉色打底太陽帽遮身

到第二個造型，Yoyo用巨型太陽帽遮身，剛剛好露出鎖骨及大髀，非常誘人，不過當她拉高太陽帽時，其實入面著了黑Bra及肉色打底褲，驟眼看十足十真空一樣。攝影師哥哥更指Yoyo這個造型很像另一位女藝人，叫大家留言猜猜是誰？

陳自瑤
陳自瑤第二個造型要著黑色tube top打底。
陳自瑤
陳自瑤只用太陽帽遮身，拍攝時仲唱晒經典英文歌。

網民指似黃智雯

大部份網民都大讚Yoyo這輯性感照非常有心思，指她似黃智雯，亦有網民睇唔慣如此濃妝的Yoyo。

陳自瑤Yoyo性感去到盡 喱士透視裝影床照

陳自瑤Yoyo性感去到盡 喱士透視裝影床照

陳自瑤Yoyo性感去到盡 喱士透視裝影床照

陳自瑤Yoyo性感去到盡 喱士透視裝影床照

陳自瑤
陳自瑤流露出野性的一面。
陳自瑤
這個鏡頭驟眼睇極似真空！
陳自瑤
第三個造型的陳自瑤要戴眼鏡露長腿。
陳自瑤
最後要出外景拍攝，陳自瑤表現出另一種自然美。

Yoyo性感寫真花絮：

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