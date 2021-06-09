陳自瑤Yoyo去到盡 喱士透視裝影性感照
最近人氣急升的陳自瑤Yoyo，在《好聲好氣》奪冠後，愈來愈多支持者，其個人YouTube頻道亦深受網民歡迎。繼早前私影三點式大玩黑色誘惑後，陳自瑤再挑戰尺度終極一脫去到盡，更拍片公開拍攝靚靚寫真相時的花絮，第一個造型已經要著喱士透視內衣，唔知陳自瑤事前有冇知會老公王浩信呢？
撰文：東方新地 圖片：陳自瑤YouTube影片截圖
陳自瑤愈著愈少
近年屢傳婚變的陳自瑤Yoyo，不理閒言愈戰愈勇，不時大解放性感派福利，頻頻影性感靚相開心share。早前她再拍攝了一輯性感寫真，在影樓內的三個造型都好破格。
陳自瑤影性感相有秘技
陳自瑤在其YouTube頻道公開拍攝寫真的幕後花絮，透露每次影性感相都會有備而來，其中一個小貼士就是穿連身裙及著拖鞋，身體就不會有橡筋痕及襪痕，影響外觀。
少少性感變透視
Yoyo在片中接過第一個造型的服飾，是一套白色喱士內衣配超透白恤衫，造型非常大膽，Yoyo在鏡頭前拿着白色bra驚呼：「呢啲喎！我真係要着呢啲？好驚喎，又話少少Sexy，哇，心臟病發啦！」陳自瑤乖乖穿上透視裝，大玩床照誘惑，不少網友留言大讚Yoyo得天獨厚。
肉色打底太陽帽遮身
到第二個造型，Yoyo用巨型太陽帽遮身，剛剛好露出鎖骨及大髀，非常誘人，不過當她拉高太陽帽時，其實入面著了黑Bra及肉色打底褲，驟眼看十足十真空一樣。攝影師哥哥更指Yoyo這個造型很像另一位女藝人，叫大家留言猜猜是誰？