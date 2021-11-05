40歲陳自瑤喱士透視裝賀IG破50萬粉絲 發長文感言：不可能讓所有人都喜歡你
現時40歲的陳自瑤一向都樂於在個人IG發放褔利相片，更經常被網民大讚凍齡有術，連身型都Fit過以前，愈嚟愈索！曾經被爆帳戶，重新經營過IG的YoYo近日為了慶祝IG粉絲數突破50萬，更貼出一連兩張喱士透視裝性感寫真一班圈中好友包括黃翠如、連詩雅、孫慧雪及沈卓盈等都紛紛讚好！
撰文：東方新地 圖片：陳自瑤YouTube影片截圖
陳自瑤：忽略了真正的自己
陳自瑤在發放性怠寫真之外，亦寫下長文有感而發：「生活中我們往往太在意別人的眼光，而忽略了真正的自己，其實不管你多麼努力，也不可能讓所有人都喜歡你。因為每一個人，都有自己看問題的標準和角度。其實只要去珍惜那些真正關心你的人，盡心盡力做事，本本分分做人，忠於自己，其他的，無愧於心就夠了！ #500k #你們每一位都是我該珍惜的 #衷心感謝你們一直在身邊 #接納我的不完美 #法國yo #frenchstyle #不斷尋找不一樣的自己」。
其實早前人氣急升的陳自瑤Yoyo於6月已在個人YouTube頻道分享過此輯相片的拍攝過程，當時她更自抽「喂呀」！
陳自瑤愈著愈少
近年屢傳婚變的陳自瑤Yoyo，不理閒言愈戰愈勇，不時大解放性感派福利，頻頻影性感靚相開心share。早前她再拍攝了一輯性感寫真，在影樓內的三個造型都好破格。
陳自瑤影性感相有秘技
陳自瑤在其YouTube頻道公開拍攝寫真的幕後花絮，透露每次影性感相都會有備而來，其中一個小貼士就是穿連身裙及著拖鞋，身體就不會有橡筋痕及襪痕，影響外觀。
少少性感變透視
Yoyo在片中接過第一個造型的服飾，是一套白色喱士內衣配超透白恤衫，造型非常大膽，Yoyo在鏡頭前拿着白色bra驚呼：「呢啲喎！我真係要着呢啲？好驚喎，又話少少Sexy，哇，心臟病發啦！」陳自瑤乖乖穿上透視裝，大玩床照誘惑，不少網友留言大讚Yoyo得天獨厚。
肉色打底太陽帽遮身
到第二個造型，Yoyo用巨型太陽帽遮身，剛剛好露出鎖骨及大髀，非常誘人，不過當她拉高太陽帽時，其實入面著了黑Bra及肉色打底褲，驟眼看十足十真空一樣。攝影師哥哥更指Yoyo這個造型很像另一位女藝人，叫大家留言猜猜是誰？