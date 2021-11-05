40歲陳自瑤喱士透視裝賀IG破50萬粉絲 發長文感言：不可能讓所有人都喜歡你

現時40歲的陳自瑤一向都樂於在個人IG發放褔利相片，更經常被網民大讚凍齡有術，連身型都Fit過以前，愈嚟愈索！曾經被爆帳戶，重新經營過IG的YoYo近日為了慶祝IG粉絲數突破50萬，更貼出一連兩張喱士透視裝性感寫真一班圈中好友包括黃翠如、連詩雅、孫慧雪及沈卓盈等都紛紛讚好！

撰文：東方新地 圖片：陳自瑤YouTube影片截圖