41歲陳自瑤展現長腿誘惑 圈中好友讚火辣 唯獨老公王浩信冇反應

剛踏入41歲的陳自瑤一向都樂於在個人IG發放褔利相片，更經常被網民大讚凍齡有術，連身型都Fit過以前，愈嚟愈索！一年前YoYo為了慶祝IG粉絲數突破50萬，曾貼出一連兩張喱士透視裝性感寫真，一班圈中好友包括黃翠如、連詩雅、孫慧雪及沈卓盈等都紛紛讚好！事隔一年，陳自瑤再po出當時拍下的另一輯靚相，今次騷靚腿，好友紛紛讚火辣，不過唔見王浩信有反應喎！