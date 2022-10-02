41歲陳自瑤展現長腿誘惑 圈中好友讚火辣 唯獨老公王浩信冇反應

剛踏入41歲的陳自瑤一向都樂於在個人IG發放褔利相片，更經常被網民大讚凍齡有術，連身型都Fit過以前，愈嚟愈索！一年前YoYo為了慶祝IG粉絲數突破50萬，曾貼出一連兩張喱士透視裝性感寫真，一班圈中好友包括黃翠如、連詩雅、孫慧雪及沈卓盈等都紛紛讚好！事隔一年，陳自瑤再po出當時拍下的另一輯靚相，今次騷靚腿，好友紛紛讚火辣，不過唔見王浩信有反應喎！
陳自瑤展現體態美
41歲的陳自瑤（YoYo）在IG再度大晒Fit爆身材，她po出4張身穿黑色連身衣配襯長靴的靚相，迷人的曲線體態美表露無遺，這輯照片是去年她為了慶祝IG粉絲數突破50萬而專程搵攝影師操刀。照片中的陳自瑤大晒修長美腿，性感得來又有型格，非一般的誘惑。
好友齊讚好畀火燄同心心眼
雖然輯相的姿勢變化不大，陳自瑤只是坐在椅子上搔首弄姿，不過把長腿戙起，個人又甚Cool，跟她平時柔情似口的形象不同，給人一種新鮮感。陳自瑤在IG寫上：「你得先鼓起勇氣，向不一樣的地方前行，否則看見的，永遠是一樣的風景。#不一樣的風景 #不一樣的自己。」其一班圈中好友包括黃翠如、袁偉豪、黃智雯及姚子羚等，都第一時間有反應，讚好之餘還畀火燄同心心眼Emoji，唯獨唔見王浩信有任何動作支持老婆。陳自瑤愈來愈百變，斯文靚女又得，火辣性感一樣難唔到佢。
陳自瑤一年前發性感照留言：忽略了真正的自己
陳自瑤一年前在IG發放性感寫真之外，亦寫下長文有感而發：
「生活中我們往往太在意別人的眼光，而忽略了真正的自己，其實不管你多麼努力，也不可能讓所有人都喜歡你。因為每一個人，都有自己看問題的標準和角度。其實只要去珍惜那些真正關心你的人，盡心盡力做事，本本分分做人，忠於自己，其他的，無愧於心就夠了！ #500k #你們每一位都是我該珍惜的 #衷心感謝你們一直在身邊 #接納我的不完美 #法國yo #frenchstyle #不斷尋找不一樣的自己」。
其實近年人氣急升的陳自瑤Yoyo，早已在個人YouTube頻道分享過此輯相片的拍攝過程，當時她更自抽「喂呀」！
陳自瑤愈著愈少 重演「喂呀」對白
近年屢傳婚變的陳自瑤Yoyo，不理閒言愈戰愈勇，不時大解放性感派福利，頻頻影性感靚相開心share。一年前她再拍攝了一輯性感寫真，在影樓內的三個造型都好破格。
陳自瑤影性感相有秘技
陳自瑤在其YouTube頻道公開拍攝寫真的幕後花絮，透露每次影性感相都會有備而來，其中一個小貼士就是穿連身裙及著拖鞋，身體就不會有橡筋痕及襪痕，影響外觀。
少少性感變透視
Yoyo在片中接過第一個造型的服飾，是一套白色喱士內衣配超透白恤衫，造型非常大膽，Yoyo在鏡頭前拿着白色bra驚呼：「呢啲喎！我真係要着呢啲？好驚喎，又話少少Sexy，哇，心臟病發啦！」陳自瑤乖乖穿上透視裝，大玩床照誘惑，不少網友留言大讚Yoyo得天獨厚。
肉色打底太陽帽遮身
到第二個造型，Yoyo用巨型太陽帽遮身，剛剛好露出鎖骨及大髀，非常誘人，不過當她拉高太陽帽時，其實入面著了黑Bra及肉色打底褲，驟眼看十足十真空一樣。攝影師哥哥更指Yoyo這個造型很像另一位女藝人，叫大家留言猜猜是誰？